Самые древние сооружения, с которыми связаны неразгаданные тайны

Кажется, что в XXI веке в мире осталось мало неразгаданных тайн. Но археологи до сих пор умудряются находить на нашей планете древнейшие сооружения, возраст который насчитывает не сотни, а тысячи лет. Происхождение этих находок историки не могут предсказать до сих пор. Остается загадкой, как древние люди могли создать столь технологически сложные сооружения. Они использовали необычные для того времени материалы, придумывали вычурные архитектурные формы и оставляли на своих строениях таинственные надписи. Какие тайны хранят в себе эти древние сооружения?



Комплекс могильных сооружений долины Бру-на-Бойн в Ирландии

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Поселение Скара-Брей в Шотландии

Гробница Гавринис во Франции