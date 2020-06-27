Самые древние сооружения, с которыми связаны неразгаданные тайны

Кажется, что в XXI веке в мире осталось мало неразгаданных тайн. Но археологи до сих пор умудряются находить на нашей планете древнейшие сооружения, возраст который насчитывает не сотни, а тысячи лет. Происхождение этих находок историки не могут предсказать до сих пор. Остается загадкой, как древние люди могли создать столь технологически сложные сооружения. Они использовали необычные для того времени материалы, придумывали вычурные архитектурные формы и оставляли на своих строениях таинственные надписи. Какие тайны хранят в себе эти древние сооружения?
Комплекс могильных сооружений долины Бру-на-Бойн в Ирландии
Археологи обнаружили этот масштабный комплекс захоронений всего в 40 км от Дублина — столицы Ирландии. Он состоит из 40 отдельных некрополей, а его примерная площадь составляет 10 км2. Но ученые считают, что на самом деле комплекс гораздо обширнее. Приблизительный возраст самого древнего некрополя — около 5 тысяч лет. Комплекс считается одной из старейших достопримечательностей мира. Историки считают, что это не только место захоронения древнейших людей, но и огромный храм. Его алтарь находится в конце коридора, длина которого составляет 19 метров. Примечательно, что он освещается солнечными лучами только 1 раз в год — в день зимнего солнцестояния. Ученые до сих пор не смогли разгадать все тайны комплекса. Ежегодно здесь до сих пор проводятся масштабные раскопки.
«Долина кувшинов» в пригороде Лаоса
Это уникальное место было найдено рядом с городом Пхонсаван в Лаосе. На пустынной территории располагается несколько десятков каменных сооружений, которые по своей форме напоминают кувшины. Их размер варьируется от 20-30 см до 3,5 м. Вес самых крупных глыб составляет 6 тонн. Всего на территории «Долины кувшинов» найдено более 500 каменных ступ. Ученые до сих пор не могут объяснить их происхождение. Зато они определили их возраст — древние люди создали их примерно 2500 лет назад. Неразгаданная тайна «Долины кувшинов» породила множество легенд. Местные жители верят, что каменные ступы были созданы великанами, населявшими эти земли. Ученые предполагают, что «кувшины» были погребальными сооружениями. В них древние люди кремировали своих почивших родственников. Примечательно, что близ Пхонсавана никогда не было залежей камня. Скорее всего, ступы были завезены сюда издалека.
Резные колонны старинных храмов в городе Шраванабелагола (Индия)
Шраванабелагола — это город, который считается религиозным центром течения джайнизм. На его территории построено огромное количество храмовых комплексов, которых объединяет одна исключительная особенность — резные колонны. Историки считают, что они были созданы мастерами, которые жили в городе 1500 лет назад. Их техника была уникальной. Они умели вырезать из огромных каменных глыб такие же гигантские колонны причудливых форм. Подобной техникой не владела ни одна из известных цивилизаций мира. Ежегодно тысячи путешественников приезжают в Шраванабелаголу, чтобы своими глазами посмотреть на уникальные резные колонны. Ученые до сих пор не могут понять, как древним мастерам удавалось создавать такие тонкие и гладкие сечения. Сегодня никто не может создать похожую колонну вручную.
«Дома фей» на Сардинии
Италия — страна, подарившая человечеству более 80% культурных и исторических памятников. Большая часть из них, конечно, приходится на расцвет Римской империи. Но есть здесь и памятники древнейших цивилизаций. Особый интерес для археологов представляют каменные сооружения на острове Сардиния, получившие название «Дома фей». Ученые не могут понять, зачем были созданы эти небольшие дома с крошечными дверями и окнами. Они не подходят для проживания людей, потому что человек туда не поместится. На Сардинии было найдено около 2,8 тысячи таких сооружений. Их приблизительный возраст варьируется от 4 до 6 тысяч лет. Миниатюрный размер — не единственная тайна, которую не могут разгадать ученые. Археологи не знают, как древним людям удавалось вырубать дома в огромных валунах или отвесных скалах. На их стенах мастера оставляли загадочные надписи на неизвестном языке. Примечательно, что они никогда не повторялись. Сегодня «Дома фей» пользуются огромной популярностью у туристов. Путешественники привозят с собой сладости, чтобы оставить их у миниатюрных сооружений. Считается, что это принесет им удачу.
«Города богов» в Индии, Японии, Египте и Перу
Древние «Города богов» — одна из самых загадочных тайн человечества. Они располагаются в разных частях нашей планеты. Остатки этих городов были найдены в Перу, Индии, Японии и Египте. Их объединяет причудливая кладка стен, аналогов которой в мире еще не было найдено. Поражает ее технологическая сложность. Даже древние греки не могли выкладывать камни так ровно, как это делали жители «Городов богов». На фото выше вы можете увидеть, что разница была существенной. Такую кладку называют инкской полигональной кладкой. С ее помощью создавались огромные укрепительные сооружения и целые храмовые комплексы. Камни просто клали друг на друга, не используя при этом раствор для их скрепления. Непонятно, как древние люди научились обрабатывать большие камни и делать их поверхность такой гладкой. Ученые не могут понять, почему секрет полигональной кладки был утерян. Ни одна цивилизация в дальнейшем не смогла воссоздать его. Археологов удивляет и тот факт, что кладка одинакового возраста была найдена в удаленных друг от друга частях света. Из-за этого популярностью пользуются конспирологические теории. Например, некоторые считают, что здания «Городов богов» были созданы инопланетными нано-роботами.
Неразгаданная тайна привлекает множество туристов
Есть и другая версия: здания создавались из остывающей лавы, из которой древние люди лепили огромные камни, которые затем затвердевали. Неразгаданная тайна «Городов богов» привлекает к ним огромное количество туристов. Им воочию хочется посмотреть на древние сооружения, которые простояли тысячи лет и выдержали все природные и техногенные катаклизмы. Ученые считают, что инкская полигональная кладка в разы сложнее той технологии, с помощью которой были построены знаменитые египетские пирамиды.
Поселение Скара-Брей в Шотландии
Археологи называют поселение Скара-Брей «Шотландскими Помпеями». Предположительно оно было создано в 3180 году до нашей эры. Долгое время поселение было скрыто от людей, поэтому оно не было разграблено. Скара-Брей состоит из 8 мегалитических объектов, которые объединяются в отдельные блоки. Ученые считают, что это крупнейшее поселение древних людей, найденное в Европе.
Гробница Гавринис во Франции
На северо-западе Франции, неподалеку от Бретани, в заливе Морбиан находится необитаемый остров Гаврини. Его главная достопримечательность — это внушительный по своим размерам мегалитический мавзолей. Археологи считают, что он был создан в 5 тысячелетии до нашей эры. В то время земля, на которой построен мавзолей, еще не была островом. Он отделился от суши только через несколько столетий. Примечательно, что гробница была построена по коридорному типу. Обычно такие мавзолеи возводились далеко от воды. Как правило, их строили на высоких холмах или в горах. Внутри гробницы археологи смогли обнаружить символы и узоры, которые древние люди вырезали из камня. Часть из них ученые уже смогли расшифровать. Но в глубине гробницы располагаются плиты с узорами, которые пока не поддаются переводу. Сегодня мавзолей Гавринис считается наиболее значимым памятником мегалитического искусства во всей Европе.
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