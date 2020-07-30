Необычные вещи, используемые в качестве валюты во всем мире

От ракушек и костей до биткойнов и электронных денег, валюта значительно эволюционировала с момента ее появления в древние времена. И хотя сегодняшние монеты, банкноты и кредитные карты широко используются и принимаются практически повсеместно, на Земле все еще есть места, где в качестве средства оплаты используются странные вещи. И хотя весь мир пытается понять феномен криптовалюты (до сих пор), exchangesumo.com – пожалуй лучший сайт где собраны самые выгодные обменники валют, помог нам собрать подборку самых необычных вещей, которые использовались или все еще используются в качестве денег. Мы уверены, что этот список вас удивит.







1. Чайные кирпичи. В течение долгого времени, с 9 до 20 века, прессованый чай был широко использован в качестве формы валюты в таких странах, как Туркменистан, Китай, Монголия и некоторые регионы России. Кирпичики были сделаны в разных формах и размерах. Качество чая также варьировалось от одного кирпича к другому и было основным определяющим фактором стоимости. 2. Моча. Это может показаться странным, но даже сегодня моча используется в качестве валюты в тюрьмах. Иногда заключенные проходят тесты на наркотики, которые требуют от них мочи, и они могут нажить проблем, если их поймают на употреблении наркотиков.

Вот почему моча является настоящей валютой в обмен на другие услуги.3. Катангский крест. Глядя на эти кресты, вы можете подумать, что они были сделаны нашими древними предками. Фактически, эти медные фигуры использовались в качестве валюты в месте, что сейчас является Демократической Республикой Конго в 19 и начале 20 веков. Кресты Катанга были сделаны в различных размерах, в среднем около 20 см в диаметре и весом около 1 кг.4. Камни Раи. Камни Раи, пожалуй, самая массивная форма валюты в истории. Они использовались в качестве валюты на острове Яп примерно с 500 г. н.э. Каждый камень Раи представлял свою собственную историю, которая определяла его ценность. Чем сложнее было создать и транспортировать камень, тем выше была его ценность. 5. Зубы дельфина. В это трудно поверить, но на Соломоновых островах есть места, где зубы дельфинов используются в качестве валюты в нашем современном мире . Согласно исследованию, опубликованному в журнале Royal Society Open Science, общее количество зарегистрированных дельфинов, убитых ради зубов с 1976 по 2013 год, составило более 15 400.6. Ракушки. Эта, пожалуй, самая красивая форма валюты, упомянутая в нашем списке. Ракушки когда-то широко использовались почти на всех континентах, включая Америку, Азию, Африку и Австралию. Археологи обнаружили доказательства того, что ракушки использовались в качестве платежного средства по крайней мере с 1200 г. до н.э. Как ни странно, ракушки все еще используются сегодня в некоторых отдаленных частях мира.7. Наконечники стрел. Этот поистине захватывающий тип древней валюты происходит из северной части Черного моря и известен как первый эквивалент денег в этом районе. Наконечники ценились за их бронзовый состав, а также за их способность использоваться для оружия. Эти деньги были отлиты во многих формах, и в конечном итоге они приняли более сложную форму дельфинов и рыб. 8. Пармиджано Реджано. Итальянцы любят сыр. Они любят его так сильно, что один из итальянских банков, Credito Emiliano, принимает сыр пармезан в качестве формы оплаты . С 1953 года региональный банк принимает гигантские колеса сыра Пармиджано Реджано. 9. Пробки от бутылок. Крышки от пивных бутылок с призами на внутренней стороне заменяют валюту в некоторых частях Камеруна, который ведет жестокую рекламную битву между конкурирующими пивоваренными заводами.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: