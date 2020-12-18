7 устройств из фантастических фильмов, которые существуют не только в кино, но и в реальности

Создатели фантастических блокбастеров от души фантазируют с технологиями будущего, стараясь удивить зрителей. Футуристические идеи из фильмов будоражат воображение, и увлеченные изобретатели пытаются воплотить их в действительности. Ряд инноваций уже вышел за пределы экрана в реальную жизнь и сегодня не является чем-то невероятным.
1. Gest
Gest успешно заменяет и мышь, и клавиатуру. /Фото: assets.newatlas.com
Герой Тома Круза в фильме «Особое мнение» работал с информацией, манипулируя руками в воздухе. Похожим образом помогает взаимодействовать с компьютером контроллер жестов Gest, разработанный компанией Apotact Labs. Устройство чем-то напоминает перчатку и крепится к руке, надеваясь на ладонь и пальцы. В каждую «перчатку» встроены 15 датчиков, батарея емкостью 500 мАч и модуль Bluetooth с низким энергопотреблением. Контроллер чутко реагирует на любое незначительное движение руки и пальцев, а легкий форм-фактор позволяет успешно выполнять все стандартные действия для клавиатуры и мыши. Gest также позволяет оперировать трехмерными объектами с помощью рук и работает на расстоянии до 45 метров до компьютера, что очень удобно для презентаций. Одного заряда батареи хватает на 8 часов активного использования.
2. Ideum Table
Столик Ideum сочетает возможности мебели и мощной компьютерной системы с мультитач-дисплеем. /Фото: assets.newatlas.com
Во многих блокбастерах на службу героям поставлен интерактивный многопользовательский интерфейс. Подобные технологии уже мало удивляют, а сенсорный стол, показанный в фильме «Квант милосердия» уже существует в реальности. Например, подобный предмет мебели со встроенной мощной компьютерной системой выпускает компания Ideum. Корпус интерактивных журнальных столиков сделан из авиационного алюминия, а столешница представляет собой огромный сенсорный экран. Дисплей имеет время отклика 5 мс и распознает до 80 одновременных касаний. Модели доступны в разном дизайне и с вариативной диагональю интерактивной панели, а стоимость начинается от $11 000.
Познавательный факт от Novate.ru: Высокие технологии уверенно осваивают культурное пространство. К примеру, в музее дизайна Купер-Хьюитт в Нью-Йорке стоят большие интерактивные столы, а посетителям выдают интерактивную ручку. Если прикоснуться стилусом к музейным табличкам, а затем к дисплею столика, можно прослушать информацию о выбранных экспонатах, многие из которых находятся в запасниках. А в специальном зале музея ручка дает возможность ощутить себя дизайнером интерьера. Если поднести ее к образцу обоев или самому нарисовать их на интерактивном столе – они сразу проецируются на стены.
3. BAAM
Лодка 3Dirigo была напечатана при помощи принтера BAAM всего за 72 часа. /Фото: mediad.publicbroadcasting.net
В сериале «Звездный путь» герои использовали репликатор для производства продуктов питания, одежды, запасных деталей и прочих необходимых объектов. В реальной жизни прототипом этой фантастической машины можно назвать современные 3D-принтеры. Конечно, они не умеют создавать вещи из ничего, но возможность «печатать» предметы из какого-либо материала – очень полезная технология, которая находит все более широкое применение в самых различных сферах: от трансплантологии до строительства. 3D-принтеры постоянно совершенствуются, а размеры области печати неуклонно возрастают. Один из самых крупных таких агрегатов в мире – это BAAM, разработанный в США. Менее чем за трое суток он произвел лодку 3Dirigo длиной 7 метров и весом в 2 тонны, побив сразу три рекорда. BAAM занесен в книгу рекордов Гиннеса, как самый большой полимерный 3D-принтер, напечатавший самую большую монолитную деталь и самую большую лодку.
Что касается свойства репликатора из фильма воссоздавать материю из чистой энергии, то вполне возможно, что в будущем такая технология действительно будет разработана. То, что свет можно превратить в материю, было теоретически обосновано еще в 1934 году, а в 2014 английские ученые разработали способ доказать эту теорию на практике.
4. Nike Mag
Одним из первых владельцев кроссовок Nike с автоматической шнуровкой стал Криштиану Роналду. /Фото: sport1.vn
Герой фильма «Назад в будущее» носил автоматически зашнуровывающиеся высокие кроссовки. Обувь настолько поразила фанатов, что они начали доставать компанию Nike просьбами легендарную обувь в реальности. Фирма долго не откликалась на этот запрос, но потом все же взялась за проект. В 2015 году вышла первая реплика обуви МакФлая, однако модель могла только светиться и не имела автоматической шнуровки. Бренд продолжил работу и в 2016 году выпустил вторую версию, позволяющую не возиться с завязыванием шнурков. Кроссовки стоили дорого – $720, но их все равно быстро раскупили. А в 2019 году компания порадовала фанатов, объявив о выпуске следующего поколения обуви по более доступной цене около $350.
Nike не остановилась только на шнуровке и продолжает работать над умной обувью. Компания подала патентную заявку на изобретение, помогающее обуться. Суть идеи: стопы в кроссовки затягивает специальный конвейер, встраиваемый в стельку или подошву. С учетом автоматической шнуровки в будущем можно будет обуться, даже не дотрагиваясь до обуви.
5. SGNL
SGNL выводит пользование смартфоном на новый уровень. /Фото: ksr-ugc.imgix.net
Кадры из фильма «Вспомнить все», когда герои отвечали на звонок, не доставая телефоны, сегодня стали реальностью. Причем для этого средство связи не нужно внедрять под кожу ладони. Достаточно надеть на запястье «умный» ремешок SGNL, поднести кончик пальца к уху и беседовать через встроенный микрофон. То, что говорит собеседник в ответ, гаджет передает с помощью вибраций. Устройство получает голосовой сигнал через Bluetooth и генерирует механические колебания, создавая усиленный звук в замкнутом пространстве уха. Причем ремешок не только передает звук, но и блокирует фоновый шум.
6. Aina Ring
«Умное» кольцо Aina Ring небольшое, но умеет очень многое. /Фото: s3.amazonaws.com
За время своей карьеры агент 007 использовал множество гаджетов, некоторые из которых с экрана шагнули в реальную жизнь. Например, «умное» кольцо. В фильме «Вид на убийство» в гаджет была вмонтирована миниатюрная видеокамера, в киноленте «Бриллианты навсегда» – контроллер для дистанционного управления игровыми автоматами в казино, а в боевике «Умри, но не сейчас» – ультразвуковое устройство. Умное кольцо Aina Ring тоже пригодилось бы Джеймсу Бонду. Вместо камня в него интегрирована сенсорная панель, реагирующая на свайпы и нажатия. В гаджет встроены динамик и микрофон, и с его помощью можно ответить на звонок, не доставая смартфон из кармана. Кольцо поддерживает голосовое управление, умеет выводить время, служить будильником, играть роль фитнес-трекера, работать как центр управления умным домом, выключая дистанционно свет, переключая каналы на телевизоры и т.п.
7. JetPack
Реактивные ранцы постоянно совершенствуются в попытках продлить полет. /Фото: jetpackaviation.com
Еще одно устройство из арсенала Джеймса Бонда, которое существует в реальности – реактивный ранец, на котором агент 007 улетал от врагов в фильме «Шаровая молния». Идея подобного аппарата не нова, но сейчас аксессуар значительно усовершенствовали. Последняя версия ранца компании JetPack Aviation способна разогнаться до 320 км/час, подняться на высоту около 4,5 км и продержаться в воздухе на одной заправке около 12 минут.
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