7 устройств из фантастических фильмов, которые существуют не только в кино, но и в реальности

1. Gest

Gest успешно заменяет и мышь, и клавиатуру. /Фото: assets.newatlas.com

2. Ideum Table

Столик Ideum сочетает возможности мебели и мощной компьютерной системы с мультитач-дисплеем. /Фото: assets.newatlas.com

3. BAAM

Лодка 3Dirigo была напечатана при помощи принтера BAAM всего за 72 часа. /Фото: mediad.publicbroadcasting.net

4. Nike Mag

Одним из первых владельцев кроссовок Nike с автоматической шнуровкой стал Криштиану Роналду. /Фото: sport1.vn

5. SGNL

SGNL выводит пользование смартфоном на новый уровень. /Фото: ksr-ugc.imgix.net

6. Aina Ring

«Умное» кольцо Aina Ring небольшое, но умеет очень многое. /Фото: s3.amazonaws.com

7. JetPack

Реактивные ранцы постоянно совершенствуются в попытках продлить полет. /Фото: jetpackaviation.com