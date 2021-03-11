5 «народных» и не очень способов заделать трещины в брусе или бревне

Рано или поздно в срубе или брусе дома появляются многочисленные трещины. Гарантировать абсолютную степень защиты увы не могут даже самые широкие и продуманные профилактические меры. Появляются трещины из-за усыхания бревен. Активнее всего это происходит в первый год. Каждая трещина делает сруб более уязвимым, а самое главное портит эстетические качества постройки. Двух этих причин вполне достаточно для того, чтобы принять соответствующие меры для устранения дефектов.
1. Замазка из опилок
Опилки и клей - проверенное средство. /Фото: vodakanazer.ru.
Можно сделать самодельную замазку для щелей и трещин использовав древесные опилки (и прочий подобный мусор) с клеем ПВА. Замешиваем ингредиенты и получаем этакую кустарную шпаклевку. Ей и замазываем все имеющиеся дефекты при помощи шпателя. При этом необходимо запихивать состав из опилок в самую глубь трещин.
2. Вставляем щепку
Можно вкладывать щепки. /Фото: okno-pro.ru.
Если трещина на брусе или бревне не слишком большая, то можно закрыть ее при помощи щепки подходящего размера (или щепок). Загоняется щепка по принципу обычного клина. При этом чем глубже и плотнее войдет изолирующий материал – тем лучше.
3. Используем шпаклёвку по дереву или герметик
Можно просто купить герметик. /Фото: stroitedom.ru.
Если глубина и ширина трещин в срубе не превышает 3 мм, то можно использовать акриловую шпаклевку по дереву. Чаще всего такая продается в специальных строительных магазинах в виде уже готового состава. Шпаклевка является достаточно долговечной и морозостойкой. Засыхает она крайне быстро. Вот только заделывать большие трещины ей нельзя – изоляция в таком случае рассохнется, потрескается и выпадет прочь из бруса.
Аналогичным образом используется акриловый герметик. Разница лишь в том, что предварительно в трещину закладывается полиэтиленовый жгут. Полностью затыкать дефект данным составом нельзя. Максимальная глубина и толщина щели при которой можно применять акриловый герметик – 5 мм.
4. Заделываем арбогипсом
Хорошо показывает себя гипсовый состав. /Фото: blog.tam.by.
Надежный и очень долговечный заполнитель щель – это арбогипс. Готовится он из воды, гипса (алебастра), опилок, тырсы, дробленой коры, соломенной сечки. Впрочем, чаще всего используются в качестве загустителя одни только опилки.
Выбранный скрепляющий ингредиент добавляется к сухому гипсу, после чего смесь заливается водой. Для большей пластичности состава можно добавить немного шампуня или моющего средства. Соотношение гипса и опилок должно быть 1 к 3. Соотношение гипса и воды должно быть 2 к 1. Состав следует тщательно перемешивать, чтобы не допустить образования комочков. Смесь очень быстро застывает, а потому следует использовать ее сразу же.
5. Пускаем в дело мох
Самый деревенский способ. /Фото: zendiar.com.
Наконец, крупные трещины или прорехи можно устранить в срубе самым «деревенским» способом – конопаченьем мхом. Для затыкания трещин обязательно используется сухой мох, который был предварительно вымочен в воде. Перед закладкой мох замачивается в течении 30 минут, после чего извлекается из воды и аккуратно выжимается. Из размягченного мха складываются валики, которые и закладываются в трещины. Уплотнять мох в трещине нужно до тех самых пор, пока он не начнет «пружинить». После того как «дар леса» высохнет (произойдет это через 2-3 дня) свисающие остатки можно аккуратно удалить для улучшения внешнего вида постройки.
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