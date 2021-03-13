Горе не от ума: 7 предметов, которые появились благодаря глупости и стечению обстоятельств

1. Пенициллин

Каноничное случайное изобретение. /Фото: lenta.ru

2. Экстрасенсы

Многие из тех, кто именует себя экстрасенсом никакими сверхспособностями не владеют. /Фото: nash.live

3. Алгоритм работы банкомата

Принцип работы банкомата разработали с заботой о забывчивых клиентах. /Фото: freepik.com

4. Рентгеновские лучи

Рентгеновские лучи открыли благодаря любопытству. /Фото: new-science.ru

5. Микроволновая печь

Сладость в кармане помогла создать микроволновку. /Фото: ghetiko.com

6. Маркировка Без ГМО

Сегодня эта маркировка - чаще всего маркетинговый ход. /Фото: onliner.by

7. Премия Дарвина

Премия Дарвина достается тем, кто проявляет просто чудеса глупости. /Фото: youtube.com