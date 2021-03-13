Горе не от ума: 7 предметов, которые появились благодаря глупости и стечению обстоятельств

Новые изобретения появляются буквально каждый день. Часть из них в итоге оказываются ненужными или бесполезными, но многим все же находится место в мире. Вот только часть из них были придуманы или созданы не годами кропотливой работы, а благодаря нелепому стечению обстоятельств, а порой и откровенной человеческой глупости.
1. Пенициллин
Каноничное случайное изобретение. /Фото: lenta.ru
Пожалуй, самый известный и значимый для человечества пример, когда случайность и стечение обстоятельств стала причиной появления того, что спасло миллионы жизней. Первый антибиотик был найден так: во время экспериментов с культурами бактерий исследователь банально забыл вымыть одну из чашек Петри.
А через некоторое время ученый заметил, что на ней развилась другая культура в виде плесени, которая успешно справилась с находящимися там ранее бактериями. Так, небольшая халатность микробиолога Александра Флеминга вписала его имя в историю, а его изобретение и сегодня спасает миллионы жизней.
2. Экстрасенсы
Многие из тех, кто именует себя экстрасенсом никакими сверхспособностями не владеют. /Фото: nash.live
Несмотря на то, что сегодняшнее время можно смело называть веком технологий, все равно находятся немало тех, кто верит в сверхъестественное. А немало предприимчивых пройдох активно пользуются наивностью и доверчивостью некоторых граждан.
Конечно, в большинстве своем, маги и экстрасенсы - не более чем шарлатаны, иногда - хорошие психологи. Ведь, если бы все они действительно имели какие-либо необычные умения и способности, доказывать их с помощью публичности попросту не пришлось бы. Вот только существовать такое явления как экстрасенсы будет существовать ровно до того момента, пока найдутся те, кто в них верит.
3. Алгоритм работы банкомата
Принцип работы банкомата разработали с заботой о забывчивых клиентах. /Фото: freepik.com
Банкомат - устройство важное и нужное, которым активно пользуется большинство из нас. Поэтому многие, пользуясь ним, наверняка заметили, что после запуска программы по выдаче наличных денег, банкомат сначала выдаст карточку, и только потом - купюры. Вот только такой алгоритм работы был выбран неслучайно.
Как оказалось, подобный принцип работы банкомата разработали, опираясь на результаты проверки на фокус-группе. Выяснилось, что большинство людей, получив вожделенную наличность, нередко попросту забывали забрать карточку из устройства. Именно поэтому кредитка возвращается клиенту банкомата первой - разработчики последних так своеобразно позаботились о забывчивых и рассеянных людей.
4. Рентгеновские лучи
Рентгеновские лучи открыли благодаря любопытству. /Фото: new-science.ru
Нередко уникальные изобретения появляются не по причине долгих кропотливых исследований, а благодаря простому человеческому любопытству. Именно так было открыто рентгеновское излучение, с помощью которого сегодня можно рассмотреть весь любую косточку нашего скелета.
Дело было так: в конце 19 века немецкий физик Вильгельм Рентген занимался экспериментами с использованием катодной (или электронно-лучевой) трубкой - стеклянным контейнером, в котором пучок электронов освещает флуоресцентную поверхность. Однажды ученый из чистого любопытства решил подставить свою ладонь под эту конструкцию и получил поразительный результат - на пластине за его рукой отобразилось изображение, очень похожее на фотографию, которое точно показывало каждую косточку его кисти.
5. Микроволновая печь
Сладость в кармане помогла создать микроволновку. /Фото: ghetiko.com
Еще одно изобретение, связанное с излучением, однако история его несколько иная. В данном случае попытка разработать более совершенное оборудования для военных привела к изобретению известного бытового устройства. А произошло это с помощью...шоколадки.
В 1940-х годах один из инженеров упорно пытался модернизировать технологию для военных радаров. При этом он нередко не проявлял должного отношения к собственной безопасности, поэтому во время одного из экспериментов с магнетроном попал под ее излучение. Возможно, этот факт остался незамеченным, если бы не...шоколадка, лежащая в кармане инженера: после воздействия излучения она расплавилась. Именно так разработчик пришел к реальному функционалу этих лучей, которые мы знаем как микроволновые, а затем он запатентовал соответствующий гаджет, сегодня стоящий практически на каждой кухне.
6. Маркировка Без ГМО
Сегодня эта маркировка - чаще всего маркетинговый ход. /Фото: onliner.by
Около десяти лет назад была поднята целая волна обсуждения о генной инженерии, его влияние на организм, а также вопрос о безопасности применения подобных продуктов в производстве товаров. Сегодня она поутихла, однако на полках магазинов все еще можно найти наименования с маркировкой Без ГМО. Вот только в большинстве своем эти указания - всего лишь маркетинговый ход, призванный повысить стоимость продукта.
О генно-модифицированных продуктах важно знать, прежде всего то, что ими могут быть только биологические виды. Поэтому трудно представить, что эти пресловутые ГМО можно найти в пачках с поваренной солью или водой. А уже аналогичные маркировки на рулонах туалетной бумаги и вовсе выглядят глупостью, а на самом деле только происками маркетологов.
7. Премия Дарвина
Премия Дарвина достается тем, кто проявляет просто чудеса глупости. /Фото: youtube.com
Апофеозом проявления человеческой глупости можно смело считать претендентов и лауреатов знаменитой премии Дарвина. Феномен этой премии состоит в том, что ее получают только те, кто потерял способность иметь детей или даже жизнь...наиболее нелепым способом.
Придумали ее еще в далеком 1985 году, и с тех пор ежегодно эта антипремия находит своих лауреатов. Формулировка, за что ее присуждают, выглядит несколько жестоко - за «исключение ущербных генов из генофонда человечества», то есть, за то, что этот человек или группа людей избавили человечество от появления на свет таких же как они. Вот только премию Дарвина продолжают ежегодно присуждать, такие «гении» по-прежнему находятся.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии