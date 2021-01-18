Как можно согреться в сильный мороз при помощи обычной марганцовки

Совсем скоро ударят лютые морозы. Традиционно водители страдают от них больше других. Особенно, если речь идет о тех людях, чья работа неразрывно связана с автомобилем. Согреться зимой, особенно в постоянно остывающем салоне, может быть крайне проблематично. Однако, есть один проверенный «дедовский» метод, который позволит забыть о холоде хотя бы на время. Для его реализации следует иметь при себе немного марганцовки.
Марганцовка должна быть в каждой аптечке. /Фото: remoskop.ru.
Ситуации на дороге бывают самые разные. Машина может сломаться или заглохнуть. Подобные происшествия могут быть радикально осложнены холодной, морозной погодой. Ждать эвакуатор в условиях неработающей автомобильной печки – то еще развлечение. В такой ситуации было бы абсолютно не лишним раздобыть огонь. Но что делать, если в автомобиле нет ни спичек, ни зажигалки?
Марганцовка химически реагирует с антифризом. /Фото: 1km.by.
Вот почему в автомобильной аптечке всегда следует держать перманганат калия – пузырек марганцовки. С ее помощью любой водитель может добыть огонь без спичек, чтобы в дальнейшем использовать его для согревания себя-любимого или каких-то других, например, технических нужд. Помимо марганцовки понадобится более-менее большая тряпка и автомобильный антифриз.
Нужно намочить тряпку в тосоле. /Фото: mashintop.ru.
Итак, лезем под капот и открываем бочок с тосолом (антифризом) и окунаем в техническую жидкость приготовленную тряпку. Хорошенько намочив ее – сворачиваем, после чего аккуратно наливаем на тряпку марганцовку. Сворачиваем кусок ткани еще сильнее и совсем скоро он загорится само собой. Появляется огонь благодаря химической реакции между перманганатом калия и антифризом.
Добавляем марганцовку и тряпка горит! /Фото: depo.ua.
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