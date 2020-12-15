Почему я не верю оптимизированной медицине

Человек во все времена нуждался не только в пище, одежде и крыше над головой, но и в лечении. Поэтому медицинское обслуживание в современном обществе, это не просто благо, а абсолютная необходимость. Именно поэтому становится фактором, определяющим отношение граждан к государству, которое обязано его обеспечить.

Именно обязано. Просто потому, что сама суть государства именно в организационных началах. Все полномочия ему даны с одной целью – защита. А не для возможности наслаждаться властью.

Сразу оговорюсь – речь пойдет не о медицинских работниках, хотя и о них тоже, но о системе. В России действительно в своей массе прекрасные врачи, медсестры, фельдшеры. Если, конечно, они врачи, а не получили диплом по неизвестному никому недоразумению. Также как и учитель, врач может быть только от Бога и от собственного желания помогать людям. Во всех остальных случаях это даже уже и не ремесленник. Не та профессия.

Советская система медицинского обслуживания строилась именно как система. Ее задача была – борьба с эпидемиями и на случай войны. Эпидемии еще сто лет назад были основным бичом в стране – те же холера или тиф являлись таким же сезонным явлением, как сейчас простуда.

Об этом забыли, да пандемия напомнила.

И напомнила именно в тот момент, когда государство решило демонтировать систему, посчитав, что она шибко затратная. На яхты не всем хватает. Но медицина не может быть затратной по определению. Всякий вложенный в нее рубль окупается стократ благом, которое произведет здоровый человек.

Советская система, как и любая нормальная, строилась изначально по принципу избыточности – в больницах всегда было больше коек, чем там находилось в спокойное время. Врачей было больше, но они имели возможность уделять пациенту столько времени, сколько нужно. И столько раз сколько нужно.

Поэтому и квалификация их была высокой. Как-то на глаза попались выдержки из мемуаров одного высокопоставленного немецкого генерала, который утверждал, что войну Россия выиграла благодаря медикам. Они умели возвращать в строй раненых солдат. Уже опытных солдат.

Таким образом, в любом деле главное – система. Без слаженной, четко отстроенной системы ничего, нигде и никогда работать не будет. На обывательском языке это называется порядок. Даже если отдельные компоненты этой системы находятся в блестящем состоянии, работать они могут только все вместе. Отдельные личности важны, но без системы, даже если все гении, ничего сделать не могут.

Именно поэтому идея реформаторов сократить больницы и врачей, а за счет них оставшиеся оснастит всем необходимым и современным не сработала. К тому же в условиях российской реальности большинство больниц не сумели ни оснастить, ни, даже, просто нормально отремонтировать.

Что и видели, например, на прямой линии с президентом пару лет назад, когда люди жаловались и показывали местную развалину считающейся больницей. А губернатор на голубом глазу, глядя на кадры утверждала, что там все отлично.

Не в порядке и внутри поликлиник. Как мне сказала знакомая доктор, отличнейший специалист, в поликлиниках теперь сидят одни диспетчеры. У терапевта задача быстро спихнуть пациента, выдав направление к специалисту. Но специалистов-то сократили в первую очередь! Кстати, больше всего пострадали инфекционисты, их нехватку мы сейчас как раз и ощущаем.

Поэтому очень смешат и раздражают призывы медчиновников не заниматься самолечением, а сразу бежать к доктору. К кому бежать-то? Нет же никого. А теперь еще выяснятся, что сами граждане виноваты, что занимаются самолечением. Ну да, мы всегда виноваты, что пытаемся не помереть.

Как заявил доктор Мясников, отечественную медицину разоряют больные, которые вздумали вот так побежать к доктору. А пенсионеры, надо полагать, аналогично разорили Пенсионный фонд.

Поликлиники объединили. Номинально там есть и хирург, и окулист, и все остальные. Но сидят они в различных «филиалах» и на разных территориях. Туда еще добраться надо. И дождаться, когда он сможет принять эту толпу даже по талончику, полученному через машинку цифровизации.

Это в городе-то больному человеку непросто, а в сельской местности часто просто невозможно. Особенно если даже ближайший фельдшерский пункт в ста километрах.

Счастье если в поликлинике попадется грамотный терапевт, который сможет определить направление поиска твоих проблем. В прошлом году я серьезно заболел и мне повезло с таким врачом. А потом страшно повезло со специалистами. А потом безумно повезло попасть в федеральный институт, где нашли причину моей болячки, которую не могли определить 25 лет.

То есть идея о высокотехнологичной медицине здравая, но она не может заменить систему, которая выявляет тех, кому она нужна. А главное не дает довести человека до того состояния, когда она нужна.

Но этот врач ушла, а другая (пожилая!), когда понадобилось УЗИ селезенки умудрилась выписать мне направление на «УЗИ организма». Специалист, прочитав это чуть в обморок не упала. Вот так и рождаются медицинские анекдоты.

Но в целом наши врачи очень хорошие. Потому что мощная школа. Это Бехтерев, Пирогов, Вишневский, Фёдоров. И всякий кто захотел стать Врачом, им стал.

Но система не дает им возможности заниматься пациентом в полном объеме. Из 15 минут, что отводится на одного человека, минут десять они заполняют бумажки. Компьютеры не решают проблему, быстро печатать и разбираться в софте еще навыки иметь нужно. Да еще и страховые компании мучают: «А с чего это вы назначали такое дорогостоящее лечение?» Да потому что другое не поможет!

Кстати, о платной медицине. Коротко, потому что это тема отдельного разговора. Так вот, в наших реалиях она никогда не сможет заменить систему. По многим причинам. Прежде всего финансовым – у населения нет столько денег, а 17 тыс рублей зарплаты — это далеко не средний класс, как доложили президенту. На эти деньги в платной и перевязку не сделают в полном объеме. Это я тоже проходил, полный курс ежедневных перевязок однажды мне обошелся в 24 тысячи. И это было три года назад, сколько сейчас не знаю.

Но еще раз повторюсь: в целом у нас совершенно замечательные врачи. Это, пожалуй, единственный компонент системы, что еще не до конца сумели уничтожить. Но стараются.

Советская медицина была плохой, очень плохой. Но это была система, сейчас нет никакой. Реформировать было нужно, но не всю систему, а ее устаревшие и заржавевшие части. У нас же произошел ее демонтаж. А нового ничего создано не было. Возможно, и не собирались. Вот поэтому я и не доверяю тому, что теперь называют в моей стране системой медицинского обслуживания.