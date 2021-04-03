Как украсить праздничный стол

Каждая хозяйка знает, что прием гостей – мероприятие хлопотное и требующее тщательной подготовки. Всегда хочется удивить гостей не только оригинальными блюдами, но и красивым праздничным столом.







В этой статье мы собрали для вас 9 полезных кухонных принадлежностей, которые помогут создать вам нужное настроение. Часто мы не придаем значения сервировке, а ведь именно она производит первое и главное впечатление. Подача и оформление – это уже половина успеха. Стоит уделить лишь немного внимания аксессуарам – и ваш ужин запомниться гостям надолго. Итак, что же может украсить ваш стол?







Центральным элементом стола может стать красивая фруктовница или конфетница, особенно двух- ли трехъярусная. Она обязательно привлечет к себе внимание. В целом фруктовницу хорошо всегда иметь на столе наравне с графином питьевой воды и сахарницей.







Элемент, который сейчас не часто встретишь при украшении стола – это кольца для салфеток. Даже такая небольшая деталь приятно удивит гостей. Стоят они совсем недорого, поэтому можно купить несколько разных вариантов. Также можно сделать их самостоятельно из подручных материалов – лент, бусин или ниток.







Не забывайте про такую вещь, как подставки под горячее. Они принесут не только практическую, но и эстетическую пользу.

Как и в случае с салфетными кольцами вы можете иметь дома несколько вариантов на выбор, и использовать разные в зависимости от тематики вечера.Оригинальности вашему столу придадут формочки для льда. На самом фуршете они не присутствуют , но принимают активное участие в подготовке. В наше время встречаются различные формы для льда, например, в виде звезд, сердечек или животных. Если не удалось найти интересных форм — можно использовать обычные, но добавить креатива за счет замороженных во льду фруктов или цветов.Как правило, мы готовим для гостей несколько закусок, и приходится все это ставить в разные маленькие тарелочки, которые еще не всегда сочетаются между собой. Отличная идея – использовать менажницу для небольших закусок, она особенно поможет сэкономить место на столе.Различные шпажки и фигурные насадки помогут превратить ваши нарезки и другие блюда из обычной еды в произведение искусства. С помощью них можно создавать целые картины и фигурные узоры . Не забывайте, что свежие фрукты и овощи могут выступать не только в качестве пищи, но и как полноценный элемент декора. Например, вы можете сделать главной темой вечера желтый цвет и поставить на столе пару инсталляций с лимонами в стеклянных вазах.Чтобы гости точно оценили званый ужин, важно не только безупречно украсить стол, но и красиво подать саму пищу. В этом вам помогут формочки для еды: сферические , квадратные, в виде сердечек и другие.Пусть к аксессуарам для кухни это и не относится, но стоит и пару слов сказать о цветах. Ничто так не придает свежести и изящества столу, как цветы, гармонично вписывающиеся в оформление. Их можно уложить фигурно и посередине стола, и рядом с каждой сервированной тарелкой, и во фруктовую вазу. Если у вас намечен ужин в какой-либо особой тематике, постарайтесь оформить стол соответствующими фигурками и другими сувенирами, которые бы создавали нужное настроение. Например, если у вас сегодня французская кухня, можно сделать декоративные фигурки Эйфелевой башни или разложить по столу фотографии.Как вы видите, есть масса способов придать особенное настроение вашему столу и сделать так, чтобы ужин в кругу друзей запомнился всем надолго. Важно не переусердствовать, не обязательно использовать все элементы сразу. Главное – за советом обращайтесь к собственной фантазии, сочетайте разные варианты и пусть ваши ужины всегда будут вспоминать с удовольствием!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)