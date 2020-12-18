10 книг, которые рекомендует к прочтению Билл Гейтс

Во время вынужденной самоизоляции многие знаменитости, призывая своих поклонников и подписчиков оставаться дома, щедро делились советами о том, чем можно заняться, практически неотлучно находясь в четырёх стенах. Не остался в стороне и Билл Гейтс. Рекомендуемый список литературы от Билла Гейтса – это не только серьёзные произведения, практические руководства и научные труды.
«Выбор», Эдит Ева Эгер
«Выбор», Эдит Ева Эгер. / Фото: www.ozone.ru
По мнению Билла Гейтса, данное произведение – это не просто воспоминания автора о том времени, когда она в 16-летнем возрасте оказалась в Освенциме со своей семьёй. После освобождения Эдит Ева Эгер переехала в США и стала помогать другим людям, получив профессию психотерапевта. «Выбор» можно назвать практическим руководством для тех, кто попал в трудную ситуацию. Уникальный опыт автора поможет читателям справиться с психологическими травмами и найти утешение.
«Облачный атлас», Дэвид Митчелл
«Облачный атлас», Дэвид Митчелл. / Фото: www.pinimg.com
После прочтения «Облачного атласа» Билл Гейтс ещё долгое время продолжал думать над романом и переживать описанные в нём события. Книга состоит из шести связанных историй, разделённых столетиями, и представляет собой увлекательное повествование о людях хороших и плохих. «Облачный атлас» способен на какое-то время оторвать читателя от действительности и заставить погрузиться совсем в другой мир.
«Поездка длиной в жизнь», Боб Айгер
«Поездка длиной в жизнь», Боб Айгер. / Фото: www.capital.ua
Увлекательная книга, написанная президентом компании The Walt Disney, по мнению Билла Гейтса, может стать как источником вдохновения для создания собственных идей, так и знакомством с человеком, который несёт ответственность за результат своей деятельности.
«Великий грипп», Джон Барри
«Великий грипп», Джон Барри. / Фото: www.gatesnotes.com
К сожалению, пандемия коронавируса является далеко не единственной в истории человечества. Билл Гейтс предлагает всем познакомиться с событиями, происходившими сто лет назад, когда люди пытались победить смертоносный испанский грипп. Удивительно, но проблемы, возникавшие в 1918 году, никуда не исчезли и сегодня. Впрочем, тот факт, что сто лет назад опасное заболевание было побеждено, внушает оптимизм.
«Хорошая экономика для трудных времен», Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло
«Хорошая экономика для трудных времен», Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло. / Фото: www.gatesnotes.com
Данная книга, как считает Билл Гейтс, заслуживает внимания уже хотя бы потому, что написана она двумя Нобелевскими лауреатами по экономике. При этом сложный материал преподносится авторами очень доступно и структурировано, поэтому даже неподготовленный читатель в состоянии понять механизмы процессов, происходящих в экономике и политике.
«The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness», Энди Паддикомб
«The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness», Энди Паддикомб. / Фото: www.daily.afisha.ru
Сам Билл Гейтс признаётся: он был убеждённым скептиком в отношении медитации. Однако после прочтения книги Энди Паддикомба он стал медитировать регулярно, не менее трёх раз в неделю, чтобы снять стресс и сосредоточиться. Автор в прошлом был буддийским монахом, а сегодня, благодаря книге и разработанному им же приложению Headspace, он помогает читателям познать способы концентрации и расслабления и улучшить с их помощью свою жизнь.
«Эйнштейн гуляет по Луне. Наука и искусство запоминания», Джошуа Фоер
«Эйнштейн гуляет по Луне. Наука и искусство запоминания», Джошуа Фоер. / Фото: www.friday.az
Билл Гейтс рекомендует эту книгу тем, кто хочет развить свою память и стать чемпионом по запоминанию. По мнению Билла Гейтса, сейчас самое время овладевать новыми навыками, а методы Джошуа Фоера позволяют не просто развить память, но и понять механизм работы памяти.
«Марсианин», Энди Вейер
«Марсианин», Энди Вейер. / Фото: www.egocreo.ru
Это история о ботанике, которого оставили на Марсе в одиночестве. И герой, отбросив свой страх, смог подняться над ситуацией и добиться своей цели. По мнению Билла Гейтса, эту книгу стоит прочесть, чтобы понять: если люди перестанут бояться и станут усердно трудиться, то у коронавируса не будет никаких шансов.
«Джентльмен в Москве», Амор Тоулз
«Джентльмен в Москве», Амор Тоулз. / Фото: www.eksmo.ru
Для Билла Гейтса главным достоинством произведения Амора Тоулза является тот оптимизм, которым заражает автор читателей, повествуя о злоключениях русского графа в 1922 году. Человек, ограниченный рамками своего домашнего ареста, может сохранять бодрость духа. Это значит, ключ к позитивному восприятию действительности находится в собственных руках каждого человека.
«Проект Рози», Грэм Симсон
«Проект Рози», Грэм Симсон. / Фото: www.baba-deda.ru
В мире существует не так много книг, которые могли бы заставить Билла Гейтса смеяться до слёз во время прочтения. Когда Мелинда Гейтс посоветовала мужу прочесть трилогию Грэма Симсона, Билл Гейтс и предположить не мог, сколько приятных минут проведёт в обществе учёного-генетика, страдающего от синдрома Аспергера. Сегодня он сам рекомендует читателям своего блога познакомиться с приключениями героев трилогии.
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