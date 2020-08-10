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Как использовать остатки обоев и украсить квартиру

Купили обои? Не ограничивайтесь стенами! Вот 14 вариантов, как использовать остатки рулонов и украсить квартиру. Как украсить обоями комод, лестницу и зеркало.

Как использовать остатки обоев и украсить квартиру

На заднюю стенку шкафа



Как использовать остатки обоев и украсить квартиру
Возможно, успокаивающий фон сделает беспорядок в шкафу более сносным

На дверцу шкафа


Как использовать остатки обоев и украсить квартиру
Не хватает обоев на стенку? Оклейте дверцу шкафа.

На ступеньки лестницы


Как использовать остатки обоев и украсить квартиру
Это не только красиво, но и практично: обои помогут избавиться от скрипучих звуков, которые выдают ваши ночные походы к холодильнику

На ящики комода


Как использовать остатки обоев и украсить квартиру
Легкий способ модернизировать старый бабушкин комод

На зеркало


Как использовать остатки обоев и украсить квартиру
Оригинально и романтично. Но не очень практично.

На циферблат часов


Как использовать остатки обоев и украсить квартиру
Время пробовать что-то новое!

На поднос


Как использовать остатки обоев и украсить квартиру
Еще одно доказательство, как обои меняют привычные вещи до неузнаваемости

На холодильник


Как использовать остатки обоев и украсить квартиру
Кто сказал, что все холодильники должны быть белыми?

На потолок


Как использовать остатки обоев и украсить квартиру
Комната с высокими потолками станет чуть уютнее, а темное пространство — свежее

На стенку шкафчика в ванной


Как использовать остатки обоев и украсить квартиру
Теперь вы будете чистить зубы и улыбаться!

На барную стойку


Как использовать остатки обоев и украсить квартиру
Это гораздо более экономное обновление кухни, чем, скажем, мраморная столешница

На стол и стул


Как использовать остатки обоев и украсить квартиру
Может быть, это вдохновит вас на новые свершения?

На настоящую стену!


Как использовать остатки обоев и украсить квартируЭто гораздо проще, чем красить ее, засучив рукава

На ЛЮБУЮ поверхность


Как использовать остатки обоев и украсить квартируСерьезно, даже в ванную комнату!
Кто не захочет, чтобы она выглядела как тропический оазис?
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Обоиприменение
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