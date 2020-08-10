Как использовать остатки обоев и украсить квартиру

Купили обои? Не ограничивайтесь стенами! Вот 14 вариантов, как использовать остатки рулонов и украсить квартиру. Как украсить обоями комод, лестницу и зеркало.







На заднюю стенку шкафа

На дверцу шкафа

На ступеньки лестницы

На ящики комода

На зеркало

На циферблат часов

На поднос

На холодильник

На потолок

На стенку шкафчика в ванной

На барную стойку

На стол и стул

На настоящую стену!

На ЛЮБУЮ поверхность

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