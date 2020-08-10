Как использовать остатки обоев и украсить квартиру

Купили обои? Не ограничивайтесь стенами! Вот 14 вариантов, как использовать остатки рулонов и украсить квартиру. Как украсить обоями комод, лестницу и зеркало.
На заднюю стенку шкафа
Возможно, успокаивающий фон сделает беспорядок в шкафу более сносным
На дверцу шкафа
Не хватает обоев на стенку? Оклейте дверцу шкафа.
На ступеньки лестницы
Это не только красиво, но и практично: обои помогут избавиться от скрипучих звуков, которые выдают ваши ночные походы к холодильнику
На ящики комода
Легкий способ модернизировать старый бабушкин комод
На зеркало
Оригинально и романтично. Но не очень практично.
На циферблат часов
Время пробовать что-то новое!
На поднос
Еще одно доказательство, как обои меняют привычные вещи до неузнаваемости
На холодильник
Кто сказал, что все холодильники должны быть белыми?
На потолок
Комната с высокими потолками станет чуть уютнее, а темное пространство — свежее
На стенку шкафчика в ванной
Теперь вы будете чистить зубы и улыбаться!
На барную стойку
Это гораздо более экономное обновление кухни, чем, скажем, мраморная столешница
На стол и стул
Может быть, это вдохновит вас на новые свершения?
На настоящую стену!
Это гораздо проще, чем красить ее, засучив рукава
На ЛЮБУЮ поверхность
Серьезно, даже в ванную комнату! Кто не захочет, чтобы она выглядела как тропический оазис?
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