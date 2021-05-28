Чем отличаются розовый и белый картофель: что подойдет для жарки, а что - для пюре

Каждый, кто хотя бы раз в своей жизни приобретал картофель, наверняка обращал внимание на тот факт, что бывает разных цветов. Некоторые граждане полагают, что розовый картофель полезнее. Так ли это на самом деле, и есть ли между сортами корнеплода вообще какая-то разница? Есть ли смысл отказываться от белого картофеля в своих кулинарных изысканиях.
Разный цвет из-за содержащихся пигментов. /Фото: depositphotos.com.
Картофель бывает красным или белым вовсе не потому, что на ферме идет гражданская война между корнеплодами-большевиками и корнеплодами-монархистами. На самом деле всему виной содержащиеся в картошке пигменты. В частности, за розоватый оттенок в овоще отвечает антоциан. В отдельных сортах картошки его больше, в других – меньше, однако именно он формирует цвет кожуры.
Варить лучше красный. /Фото: restochag.ru.
Полезнее ли такая картошка при употреблении в пищу? Ученые считают, что антоциан действительно обладает некоторыми полезными свойствами и даже может оказывать антиоксидантное воздействие на организм человека. Правда, есть маленькая проблема: получить все «бонусы» от красной картошки можно будет только в том случае, если есть ее сырой с кожурой. А на такое едва ли кто-то пойдет в силу совершенно очевидных причин.
Пюре лучше получается из белого. /Фото: yandex.ua.
При этом корнеплоды с красной кожурой лучше держат форму, а потому отлично подходят для варки. Соответственно, если планируется жарить картошку или сделать пюре, то лучше всего будет брать не красный, а белый картофель. Также следует учитывать, что мифом о полезных свойствах красной картошки активно пользуются продавцы. Переплачивать за полезность, которой нет – не имеет никакого смысла.
В целом разница не существенная. /Фото: pyatimenutka.ru.
Выбирая картофель, в первую очередь следует обращать внимание не на его цвет, а на его состояние. Корнеплод должен иметь неповрежденную, твердую поверхность. Картошка ни в коем случае не должна быть мягкой и рыхлой. На кожуре должны отсутствовать бурые пятна, глубокие бороздки и дырочки. Также на корнеплодах должны отсутствовать ростки.
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