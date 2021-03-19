Как работает барьер Темзы

Барьер Темзы – грандиозное сооружение, защищающее Лондон от наводнений. В XX веке наводнения с человеческими жертвами обрушивались на британскую столицу два раза, в 1928 и в 1953 годах. Англичане решили, что терпеть буйство стихии более невозможно.









Столетиями Лондон был уязвим для наводнений, происходивших из-за штормового нагона со стороны Северного моря. В таких случаях по морю движется приливная волна, напор которой растёт в Английском канале, затем – в устье Темзы. Весной нагон может совпасть с сезонным половодьем, и это наверняка означает затопление Лондона. Давайте посмотрим, что придумали для борьбы с этим







После наводнения 1953 года, когда погибло 307 человек, общество согласилось с необходимостью защитного барьера. В зоне риска лежали 340 квадратных километров суши с полумиллионом зданий, почти сотней железнодорожных станций. Здесь проживали 1,25 миллиона человек. Возможный ущерб от катастрофического наводнения оценивался в чудовищную сумму: 30 миллиардов фунтов стерлингов.







В 1972 году было принято решение строить Барьер. Его концепцию предложил инженер Чарлз Реджиналд Дрепер. Ещё в 1950 году восемнадцатилетним юношей он построил действующую модель, использующую принцип обыкновенного латунного газового крана.

Тестирование доказало надёжность и экономичность конструкции.8 мая 1984 года королева Елизавета II официально открыла Барьер Темзы. Он перекрывает реку шириной 520 метров: футуристического вида сверкающие сооружения, каждое высотой с пятиэтажный дом, делят поток на четыре отрезка по 61 метру и два судоходных пролёта по 30 метров. В этих проёмах установлены стальные поворотные сегменты, в обычное время лежащие на дне реки . При необходимости сегменты весом по 3700 тонн синхронно поворачиваются на 90 градусов, надёжно перекрывая течение.Время показало, что Барьер жизненно необходим Лондону: частота наводнений все время нарастает. За первые пять лет сооружение использовали всего четыре раза. Но только в 2001 году его пришлось поднимать 15 раз, в 2003 – 19 раз, в 2007 – 11. Считается, что к 2050 годы защитное сооружение будет включаться до 75 раз за год.Посмотреть на Барьер приезжают толпы туристов. В небольшом Центре просвещения и информации показывают действующую модель сооружения. При определённом везении можно увидеть работу и самого Барьера – его проверяют раз в месяц.На северном берегу Темзы к сооружению примыкает Парк Барьера Темзы – отличный пример реновации загубленной территории. Раньше здесь, у Королевских доков, располагалось «грязное» производство шпал и телеграфных столбов. В 1994 году приняли план преобразования территории в одно из лучших зеленых мест Лондона, объявили международный конкурс. И уже в 2000 году здесь открылся великолепный парк с фонтанами, садами, рощами и цветочными лугами.Барьер составлен из 9 стальных ворот, перекрывающих реку шириной в 520 метров. В открытом состоянии , ворота плашмя ложатся на морское дно, позволяя реке свободно протекать и пропуская суда любых размеров. В закрытом состоянии, ворота перемещаются вверх, пока полностью не блокируют реку. Ворота являются полыми внутри и сделаны из стали толщиной в 1.6 дюйма. Каждая створка достигает 61 метра в длину и весит 3,200 тонн. Ворота заполняются водой при погружении и опустошаются, поднимаясь из реки.Наводнение было проблемой в Лондоне в течение многих веков. Угроза увеличивалась в течение долгого времени из-за медленного, но непрерывного повышения уровней паводка и медленного «проседания» Великобритании — до 5 см в 100 лет, вызванного постледниковым восстановлением. В 1928 наводнение Темзы унесло жизни 14 человек и 307 человек погибло после наводнения в 1953.Строительство барьера Темзы началось в 1974, но было официально открыто десятилетие спустя. Барьер был первоначально разработан с эксплуатацией до 2030 года, но недавний анализ показывает, что он будет достаточной защитой до 2060-70 годов.И вот в январе 2014 года в Лондоне приведен в действие »Барьер Темзы» . Метеорологическая служба Великобритании в субботу 4 января предупредила об усилении штормовых ветров и угрозе аномально высоких приливных волн.Морские штормы бушевали тогда у берегов британских графств Корнуолл и Девон, а также в Уэльсе на юго-западе Великобритании. На набережную уэльского курортного городка Эбериствит обрушились трехметровые волны, размыв плиты, которыми она была вымощена. Около 100 человек, живущих в домах на набережной, были эвакуированы; десятки магазинов и отелей, расположенных у моря, затоплены.Барьер на Темзе — второй по величине разводной защитный барьер (первый по величине расположен в Нидерландах). С момента постройки барьер перекрывали 119 раз.За последние два месяца заградительные барьеры Темзы подверглись рекордной нагрузке. Как же они работают?В декабре министерство по защите окружающей среды опубликовало схематическое изображение того, как выглядел бы Лондон, если бы уровень моря продолжил подниматься, и при этом не было бы барьеров. под водой оказались бы здание Парламента, стадион Арена О2, Тауэрский мост, а также районы Саутуарк, Собачий остров, Уайтчепел и Вест Хэм. Заградительный барьер Темзы был построен в 1982 году в западной части столицы, в районе Вулвич. Его функция — защищать центр Лондона площадью 48 кв. миль (125 кв. км.) от наводнений, вызванных приливной волной.ак выглядел бы Лондон во время наводнения без заградительного барьера.Сейчас, из-за обильных ливневых дождей, существует опасность, что из моря в реку поступит большое количество воды, и западная часть столицы пострадает от наводнения. Как заявил один из смотрителей барьера Эдмон Форд, чтобы предотвратить это, барьер используется на полную мощность. С 6 декабря его закрывали уже 28 раз. Это пятая часть всех случаев закрытия барьера — всего он закрывался 150 раз- с момента его пуска в эксплуатацию. Были годы, когда барьер вообще не использовался. Закрытие барьера в декабре 2012 года стало первым с марта 2010. Барьер с 10 стальными шлюзами достигает 520 метров (1700 футов) в высоту. В открытом состоянии ворота шлюзов лежат на дне реки, при закрытии они поднимаются, пока полностью не перекроют реку. Протяженность четырех главных ворот 61,5 метров (200 футов), вес каждого из них составляет 3000 тонн. Барьер закрывают сразу после отлива, создавая «резервуар», который будет наполняться водой из реки. чтобы закрыть барьер, требуется 75-90 минут, от начала закрытия ворот внешнего шлюза, до полного закрытия промежуточных ворот.Положение «открыто» – Темза свободно течет через шлюзы, суда проходят через шлюзы.Положение «закрыто» – стальная стена перекрывает реку в верхнем течении, не позволяя воде течь к столицеПромежуточное положение – обеспечивает проход контролируемого количества воды под шлюзом в ТемзуЕсли бы барьера не было, поток морской воды устремился бы к устью Темзы, в Лондон, препятствуя нормальному течению реки. В купе с ливневыми дождями , это привело бы к наводнению. Барьер же защищает город от наводнений. Закрытые шлюзы сдерживают реку до прилива. Смотрители дожидаются, пока уровень воды по обе стороны барьера выравняется (станет одинаковым), затем ворота шлюза открываются, вода вытекает. Вода не может перелиться поверх барьера, поскольку существует запас пространства.Барьер закрывается в трех случаях: при наличии высокой штормовой волны со стороны Северного моря, высокие приливы и чрезмерный речной сток. На данный момент барьер закрывается из-за большого количества воды, текущего вниз по Темзе. Господин Форд говорит, что барьер закрываю главным образом для того, чтобы понизить уровень реки с другой стороны Теддингтонской плотины.Какая польза от барьера? Господин Форд сообщил: «Мы понижаем уровень дюйм за дюймом. Это ощущается вверх по Темзе, в районе Моусли — это в 12 милях от центра Лондона. Этот район особо чувствует на себе влияние прилива. Кажется, что несколько дюймов, это не так и много, но это может быть разница между тем, остается ли вода на уровне земли или течет в дом». Барьер закрывался во вторник, в 10:30 по Гринвичу, чтобы открыться с приливом. Смотритель Форд полагает, что его снова закроют в среду.Согласно прогнозам работников барьера, погода будет ухудшаться — таковы результаты показаний приборов, используемых для предсказания штормов. Высшая точка прилива ожидается в среду. На протяжении практически все своей истории, Лондон не имел заградительного барьера. В 1928 в результате разлива Темзы между районами Сити и Саутуарком к востоку и между Патни и Хаммерсмитов на запад от реки, погибли 14 человек. Как свидетельствуют современные источники, уровень воды на улицах достигал 4 футов (1,2 меров).1928 год: последнее наводнение в Лондоне, связанное с разливом ТемзыВ 1953 году поток воды с Северного моря привел к гибели 1 человека в Лондоне и наводнению в районе Сильвертон, что стало толчком к созданию специального защитного механизма. Создание барьера началось в 1974 году, а 10 лет спустя состоялось его торжественное открытие. Барьер должен прослужить до 2030 года. Недавно проведенные исследования показали, что даже при повышении уровня моря в результате ожидаемой перемены климата, барьер обеспечит надежную защиту до 2060-2070 года.Глава Foster + Partners Норман Фостер при поддержке и содействии коллег из фирм Halcrow и Volterra представил на суд общественности, пожалуй, свою самую амбициозную концепцию – инфраструктурный план Thames Hub.Подзаголовок проекта можно перевести как «Интегральное видение Британии». Основные мысли, заключенные в этой работе, следующие. Инфраструктура туманного Альбиона устарела и требует реорганизации. В условиях дальнейшей глобализации экономики и роста населения качественная инфраструктура может стать серьезным конкурентным преимуществом государства. Фостер предлагает создать гигантский «спинной мозг» или «хребет» (он так и называется – Spine), проходящий сквозь всю страну и объединяющий в себе транспортные, информационные и энергетические потоки.Важнейшим объектом «хребта» станет хаб на Темзе, Thames Hub, – гигантский транспортно- пересадочный и логистический узел, включающий воздушное, речное, морское и железнодорожное сообщение. Проект предполагает строительство четырехпутной линии скоростного поезда Orbital Rail, которая соединит все радиальные линии лондонского метро; речных портов в дельте Темзы; туннеля, соединяющего Лондон с хабом; аэропорта «Эстуарий» (пропускная способность — 150 млн.пассажиров в год); логистической матрицы, связующей речные порты с гаванями Саутгемптона и Ливерпуля; центров хранения информации и высокоскоростных Интернет-сетей и так далее.Лорд Фостер убежден, что хаб, который свяжет страну напрямую с рынками Европы, станет залогом будущего процветания Великобритании. Его поддерживает и известный экономист Бриджет Розвелл (Bridget Rosewell), председатель совета директоров Volterra Consulting и соучредитель компании Thames Estuary Research and Development Company (TESTRAD).Ну а функционирует он для того, чтобы не было примерно вот такого вот :Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)