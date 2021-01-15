Лайфхак для дачников, чтобы рассада была толстой и приземистой

Очень скоро садоводы начнут подготавливать рассаду для посадки. Получить крепкие и мощные всходы можно с помощью мха, который продается в магазинах для садоводов.







Добавив небольшое количество мха сфагнума в почву для выращивания рассады можно получить потрясающие результаты. Это обусловлено тем, что во мхе содержится огромное количество веществ, которые способствуют активному росту и развитию корневой системы. И самое главное — мох содержит мощный натуральный антисептик, который предотвращает развитие бактерий и грибков, губительных для саженцев.







При добавлении мха в почву важно следить за тем, чтобы он равномерно распределился в земле.





Подробную инструкции о использовании мха для выращивания рассады можно посмотреть на видео:

