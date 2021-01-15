Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Малов14 января, 4:08
    По такому же принципу я сделал печки (их у меня две) в бане. Полы в бане не теплые, а горячие.Тёплый пол в дере...
  • ydraev Драев13 января, 19:38
    "Чтобы предметы не скользили по полу, наклейте на дно кусочки ластика." Или лейкопластырь.Почему стирать ру...
  • ydraev Драев12 января, 23:25
    "Дело происходило в Узбекистане, где и выращивался советский хлопок. Но судя по документам и отчетности, получали его...Коррупция в СССР:...

Лайфхак для дачников, чтобы рассада была толстой и приземистой

Очень скоро садоводы начнут подготавливать рассаду для посадки. Получить крепкие и мощные всходы можно с помощью мха, который продается в магазинах для садоводов.

Лайфхак для дачников, чтобы рассада была толстой и приземистой

Добавив небольшое количество мха сфагнума в почву для выращивания рассады можно получить потрясающие результаты. Это обусловлено тем, что во мхе содержится огромное количество веществ, которые способствуют активному росту и развитию корневой системы. И самое главное — мох содержит мощный натуральный антисептик, который предотвращает развитие бактерий и грибков, губительных для саженцев.

Лайфхак для дачников, чтобы рассада была толстой и приземистой

При добавлении мха в почву важно следить за тем, чтобы он равномерно распределился в земле.

Лайфхак для дачников, чтобы рассада была толстой и приземистой
Подробную инструкции о использовании мха для выращивания рассады можно посмотреть на видео:

Ссылка на первоисточник
мохРассада
Обсудить

Картина дня

наверх