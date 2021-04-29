Из чего приготовить фрикадельки: 5 отменных рецептов, которые выручат хозяйку

На перекус, на гарнир, как закуска или основное блюдо – фрикадельки: мясные, рыбные, овощные, тушёные, жареные и запечённые, сочные и ароматные с румяным бочком так и просятся в рот, чтобы съели их поскорее.
1. Классические мясные
Фрикадельки мясные. \ Фото: google.com.ua.
Классические мясные фрикадельки выручат в любую минуту. С ними можно приготовить абсолютно любое блюдо, а также подать под соусом, с овощами и без, со спагетти и рисом, картофелем, да с чем угодно, главное, вовремя запастись ими и достать из морозилки.
Ингредиенты:
• Фарш ассорти или любой другой - 300-350 г;
• Лук репчатый среднего размера - 1 шт;
• Яйца - 1 шт;
• Зелень микс - 1 небольшой пучок;
• Молоко или сливки (сухие) - 1 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу.
Классические фрикадельки. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Зелень вымыть и просушить;
• Мелко нарезать;
• Лук мелко нашинковать;
• В миске смешать фарш, молоко/сливки (можно заменить манкой) яйцо, лук и зелень;
• Приправить солью и перцем;
• Тщательно перемешать;
• Сформировать небольшие фрикадельки;
• Выложить в пакет для заморозки;
• Отправить в морозильную камеру или использовать по назначению в этот же день.
2. Из рыбы
Рыбные фрикадельки. \ Фото: gastronom.ru.
Фрикадельки из рыбы – отличная альтернатива рыбным котлетам и жареной рыбке. Их можно приготовить в любое удобное время и подать к столу с любым гарниром, что облегчает задачу подуставшей после работы хозяйке.
Ингредиенты:
• Рыбное филе без косточек (белая рыба) - 300-350 г;
• Яйца - 1 шт;
• Мука - 2 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу;
• Сливочное масло - 2 ст.л;
• Лук зелёный - 1 маленький пучок.
Фрикадельки из рыбы. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Рыбное филе ополоснуть под холодной проточной водой;
• Тщательно просушить;
• Нарезать равномерными кусками;
• И промолоть на мясорубку через крупную сетку;
• Масло натереть на мелкую тёрку;
• Лук вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Фарш смешать с яйцом, мукой, луком, маслом, солью и перцем;
• Хорошенько перемешать и сформировать фрикадельки;
• Переложить в пакет для заморозки;
• Отправить в морозилку.
3. Куриные или индюшиные
Фрикадельки из курицы. \ Фото: okrecept.ru.
А вот куриные или индюшиные фрикадельки можно давать даже детям с раннего возраста. К тому же, они пользуются огромным спросом у спортсменов и всех тех, кто следит за своей фигурой.
Ингредиенты:
• Куриное или индюшиное филе (можно заменить фаршем) - 400 г;
• Лук репчатый среднего размера - 1-2 шт;
• Хлеб белый - 2 небольших ломтика;
• Кинза - 1 маленький пучок;
• Молоко или вода - 0,5 стакана;
• Яйца - 1 шт;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу.
Фрикадельки из индейки. \ Фото: 13food.org.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Нарезать кусками;
• Зелень вымыть;
• Просушить и нарезать;
• Филе вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости зачистить;
• Нарезать равномерными кусками и пропустить через среднюю сетку вместе с луком и кинзой (при необходимости промолоть ещё раз);
• Хлеб замочить в воде или в молоке;
• Добавить в фарш вместе с яйцом;
• Посолить, поперчить;
• Хорошо перемешать;
• Сформировать фрикадельки;
• Переложить в пакет для заморозки;
• Отправить в морозильную камеру.
4. Овощные
Фрикадельки с цветной капустой и мясом. \ Фото: goodrecipe.top.
Комбинированные фрикадельки с мясом и овощами - то, чем приятно можно удивить всё семейство. С ними получаются вкуснейшие супы, их можно запекать с овощами и соусами, подавать тёплыми, горячими, поджаренными на сковороде или же приготовленными на паровой бане.
Ингредиенты:
• Фарш (на ваше усмотрение) - 300-350 г;
• Капуста цветная - 150-200 г;
• Яйца - 1-2 шт;
• Имбирь - 2-3 см;
• Соус соевый - 2 ч.л;
• Сухари для панировки - 3-4 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу.
Фрикадельки. \ Фото: vilkin.pro.
Способ приготовления:
• Капусту тщательно вымыть;
• Просушить;
• Разобрать на соцветия;
• Пропустить через мясорубку (средняя сетка);
• Смешать в миске с фаршем, яйцом, тёртым имбирём, соусом, солью и перцем;
• Хорошенько перемешать;
• Сформировать фрикадельки;
• Обвалять в сухарях для панировки;
• Переложить в пакет для заморозки;
• Отправить в морозильник.
5. Грибные
Грибные фрикадельки. \ Фото: yandex.ua.
Грибные фрикадельки радуют своим нежным, но при этом очень ярким и насыщенным вкусом. Они отлично сочетаются с картофелем, овощами, отварным рисом, макаронами, а ещё с ними получается очень аппетитный суп и не менее аппетитное рагу.
Ингредиенты:
• Грибы (шампиньоны или вешенки) - 0,5 кг;
• Картошка среднего размера - 4-5 шт;
• Зелень (кинза и петрушка) - 1 небольшой пучок;
• Грецкие орехи ядра - 1 стакан;
• Яйца - 1 шт;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу.
Фрикадельки из грибов. \ Фото: attuale.ru.
Способ приготовления:
• Зелень вымыть;
• Просушить;
• Произвольно нарезать;
• Грибы тщательно вымыть;
• Просушить;
• Нарезать на четыре части;
• Картофель вымыть;
• Очистить;
• Ещё раз сполоснуть холодной водой;
• Просушить;
• Нарезать на части;
• Промолоть вместе с грибами, зеленью и орехами на мясорубку через среднюю сетку;
• Добавить яйцо, соль и перец;
• Хорошо перемешать;
• Сформировать фрикадельки;
• Переложить в пакет для заморозки;
• Отправить в морозилку.
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