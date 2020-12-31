17 живых фотографий, демонстрирующих невероятную красоту нашей планеты
В череде будней мы редко задумываемся о красоте нашей планеты. А ведь природа Земли — это настоящее чудо. Предлагаем взглянуть на эту невероятную живую красоту, которую можно наблюдать в различных местах нашей зелёной (пока ещё) планеты.
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Прекрасное небо над озером.
Солнечный свет в Новой Зеландии.
Галактика, появляющаяся над озером в Швейцарии.
Застывающая лава на Гаваях.
Текущая лава на Гавайских Островах.
Костёр на филиппинском пляже.
Завораживающе-спокойная река.
Лесная река.
Идеальный восход солнца.
Падающий снег.
Водопад в Японии.
Полёт над утёсом.
Гроза.
Туман в Ирландии.
Формирование облаков у горы Маттерхорн в швейцарских Альпах.
Полярное сияние.
Облака в Индии.
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