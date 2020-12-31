С нами не соскучишься!

7 912 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров27 декабря, 15:17
    А еще боевые от охотничьих отличаются тем, что в охотничьих часто используют биметаллическую гильзу, которая ржавеет,...Чем боевой патрон...
  • Александр К27 декабря, 14:48
    В детстве без воды обходились. Кто не пробовал коснуться металла у того было тяжелое детствоПочему язык приме...
  • Ольга Стрельцова27 декабря, 13:46
    Ерунда. Держала кавказскую овчарку в квартире, брежневская двушка. Правда, рядом был лес, там собака выбегивалась, ох...Стоит ли заводить...

17 живых фотографий, демонстрирующих невероятную красоту нашей планеты

17 живых фотографий, демонстрирующих невероятную красоту нашей планеты

В череде будней мы редко задумываемся о красоте нашей планеты. А ведь природа Земли — это настоящее чудо. Предлагаем взглянуть на эту невероятную живую красоту, которую можно наблюдать в различных местах нашей зелёной (пока ещё) планеты.

ВНИМАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С МЕДЛЕННЫМ ИНТЕРНЕТОМ! Фотографии имеют большой вес — дождитесь пожалуйста их загрузки до конца. Этот процесс может занять несколько минут!

17 живых фотографий, демонстрирующих невероятную красоту нашей планеты

Прекрасное небо над озером.

17 живых фотографий, демонстрирующих невероятную красоту нашей планеты

Солнечный свет в Новой Зеландии.

17 живых фотографий, демонстрирующих невероятную красоту нашей планеты

Галактика, появляющаяся над озером в Швейцарии.

17 живых фотографий, демонстрирующих невероятную красоту нашей планеты

Застывающая лава на Гаваях.

17 живых фотографий, демонстрирующих невероятную красоту нашей планеты

Текущая лава на Гавайских Островах.

17 живых фотографий, демонстрирующих невероятную красоту нашей планеты

Костёр на филиппинском пляже.

17 живых фотографий, демонстрирующих невероятную красоту нашей планеты

Завораживающе-спокойная река.

17 живых фотографий, демонстрирующих невероятную красоту нашей планеты

Лесная река.

17 живых фотографий, демонстрирующих невероятную красоту нашей планеты

Идеальный восход солнца.

17 живых фотографий, демонстрирующих невероятную красоту нашей планеты

Падающий снег.

17 живых фотографий, демонстрирующих невероятную красоту нашей планеты

Водопад в Японии.

17 живых фотографий, демонстрирующих невероятную красоту нашей планеты

Полёт над утёсом.

17 живых фотографий, демонстрирующих невероятную красоту нашей планеты

Гроза.

17 живых фотографий, демонстрирующих невероятную красоту нашей планеты

Туман в Ирландии.

17 живых фотографий, демонстрирующих невероятную красоту нашей планеты

Формирование облаков у горы Маттерхорн в швейцарских Альпах.

17 живых фотографий, демонстрирующих невероятную красоту нашей планеты

Полярное сияние.

17 живых фотографий, демонстрирующих невероятную красоту нашей планеты

Облака в Индии.

 

©


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх