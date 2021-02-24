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Зачем в доме нужны растения

Если вы относите себя к тем людям, у которых в доме растения не выживают, пришло время поменять свое мнение и просто научится за ними ухаживать. Спросите, зачем? На то есть множество причин!
Зачем в доме нужны растения

Они помогут вам расслабиться



Зачем в доме нужны растения
Если в течение нескольких минут смотреть на нежные фиолетовые лепестки Африканской фиалки, повысится уровень адреналина, к мозгу поступит больше кислорода, и вы успокоитесь.

Они увлажняют воздух


Зачем в доме нужны растения

Вместо того, чтобы покупать в квартиру дорогой увлажнитель воздуха, заведите несколько Нефролеписов (Бостонских папоротников). Эти растения действуют, как естественные увлажнители, устраняя загрязнения воздуха и нейтрализуя действие формальдегидов, угарного газа и других вредных испарений. Папоротник нетребователен к свету, поэтому подойдет и для темной квартиры.

Они могут лечить


Зачем в доме нужны растения
Алоэ Вера — растение, чьи целебные свойства были известны еще с древних времен, является одним из лучших средств для лечения ожогов, обморожений, дерматита. Также Алоэ существенно ускоряет процесс заживления герпеса.

Они вдохновляют


Зачем в доме нужны растения

Растения с яркими листьями стимулируют воображение, так что в следующий раз, когда будете испытывать творческий кризис, приглядитесь повнимательнее к их сложной фактуре и необычной окраске.

Они снижают аллергическую реакцию


Зачем в доме нужны растения
Если вы страдаете от аллергии на домашнюю пыль, заведите несколько Хлорофитумов (паучков). Это растение способно уничтожить до 90% токсинов в комнате всего за два дня. Причем, чем сильнее загрязнен воздух, тем активнее растет «паучок».

И очищают воздух


Зачем в доме нужны растения

Английский плющ, занимает первое место в списке NASA среди растений, очищающих воздух от вредных загрязнений. Его особенно хорошо иметь дома людям, страдающим астмой.

Заряжают энергией


Зачем в доме нужны растения
Страдаете от отсутствия аппетита и упадка сил? Заведите растения с красными листьями и поставьте их в ванной комнате, чтобы, глядя на них, ощутить заряд бодрости и прилив сил по утрам. 
Кстати, есть ещё много комнатных растений, которые притягивают удачу и приносят в дом благополучие. 

Они помогают сконцентрироваться


Зачем в доме нужны растения
Наблюдения доказывают, что наличие в классах или офисах комнатных растений, повышает внимательность на целых 70%!

Они снижают стресс


Зачем в доме нужны растения
Сам процесс ухода за комнатными цветами, когда вы их поливаете, рыхлите почву, протираете листья от пыли, успокаивает и снимает напряжение.

Они успокаивают глаза


Зачем в доме нужны растения

Если ваши глаза раздражены и устали от нескольких часов, проведенных за компьютером, все, что вам нужно сделать, это посмотреть на растение Потос. Считается также, что этот цветок предотвращает развитие глаукомы и катаракты.
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