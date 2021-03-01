Впечатляющие формы советских автобусных остановок глазами канадского фотографа

Мы восхищаемся остановками, расположенными вдоль европейских туристических маршрутов, но забываем о том, что на постсоветском пространстве еще сохранились настоящие шедевры архитектуры, которых точно нет ни в какой другой стране мира. Как ни странно, но эти крошечные объекты до сих пор впечатляют своими футуристическими формами и оригинальным оформлением, несмотря на упадок и заброшенность. Необычную красоту автобусных павильонов постарался запечатлеть канадский фотограф Кристофер Хервиг, проехавший более 30 тыс. км по бывшим республикам.
Особенные шедевры архитектурного мастерства можно встретить на дорогах Абхазии (Гагра и Пицунда). © Christopher Herwig.
Архитекторы советской эпохи не всегда могли проявить в полной мере свой полет фантазии. Отдушиной становились экспериментальные проекты или, как ни странно, автобусные остановки, расположенных вдоль дорог некогда необъятной страны.
По сведениям редакции Novate.ru, на правительственном уровне было решено, что эти объекты должны быть не просто красивыми, они должны максимально отражать местный колорит. Это распоряжение и позволило архитекторам в полной мере проявить свой творческий потенциал и не ограничивать фантазию.
Настоящий скульптурный ансамбль на остановке среди просторов Кыргызстана (Караколь). © Christopher Herwig.
Красота народных традиций нашла свое отражение и в оформлении автобусной остановки возле города Балыкчы (Кыргызстан). © Christopher Herwig.
Интересный факт: Во времена Советского Союза основное соединение между населенными пунктами осуществлялось с помощью автобусных перевозок, ведь личный транспорт могли иметь далеко не все граждане страны. По этой причине автобусные павильоны разрешено было создавать не только комфортными, но также запоминающимися и эффектными. По словам известнейшего грузинского скульптора и архитектора Зураба Церетели, являющегося автором нескольких фантастических объектов на побережье Черного моря:
«Автобусные остановки не должны быть просто рамкой, стеклом и сиденьями. Люди должны получать от них удовольствие. Мы решили, что это должно быть монументальное искусство в космосе».
Восточные мотивы украшают автобусный павильон возле города Мары в Туркменистане. © Christopher Herwig.
Даже через десятки лет можно восторгаться фантазией и мастерством советских архитекторов (Пицунда, Абхазия). © Christopher Herwig.
Вот поэтому автобусные остановки Советского Союза считаются настоящими жемчужинами архитектуры, которые впечатляли многие годы не только местное население. В 2002 г. канадский фотограф Кристофер Хервиг (Christopher Herwig) отправился в свой первый велосипедный тур по странам Европы, увидев невероятные строения в виде автобусных остановок, решил снять серию снимков о самых впечатляющих объектах на обочинах дорог.
«Фантастические домики» на дорогах Прибалтики вдохновили Кристофера Хервинга на создание фотоколлекции «Советские автобусные остановки» (Пярну и Ниицуку, Эстония). © Christopher Herwig.
Поскольку такого разнообразия, великолепия и фантастического дизайна нет нигде кроме как на территории бывшего СССР, ему пришлось изменить маршрут, чтобы собрать свою уникальную коллекцию снимков. Кристофер Хервинг, который к тому времени уже больше 15 лет занимался фотографией, ради новой коллекции проехал более 30 тыс. км как на велосипеде, так и на автомобилях, посетив вначале страны Прибалтики – Литву, Латвию и Эстонию. Энтузиаст своего дела не обошел и Россию, Беларусь, Украину, Молдову, Грузию, Армению, Казахстан и Туркмению.
Канадский фотограф долго не мог понять, зачем в чистом поле создавались настоящие шедевры архитектуры (Автобусные остановки Казахстана). © Christopher Herwig.
Ничего лишнего, но впечатляет (остановка города Турсунзаде, Таджикистан). © Christopher Herwig.
По результатам поездки он издал фотоальбом с ограниченным тиражом под названием «Советские автобусные остановки», в котором можно увидеть 159 снимков невероятных объектов, которых не встретишь больше нигде на планете. Неожиданно для автора фотоальбом стал настолько популярным, что Кристофер Хервинг решил издать продолжение. Для этого ему он посетил некоторые государства заново и с помощью карт и рассказов местных жителей нашел новые объекты для своей коллекции.
Обочины белорусских дорог до сих пор украшают оригинальные автобусные остановки советской эпохи (Дорога на Ивенец и Слободку). © Christopher Herwig.
«Эти остановки показывают разнообразие массового искусства советской эпохи и дают представление о творческих идеях того времени. Это самая полная и разнообразная коллекция. Создатели автобусных остановок уделяли внимание всем архитектурным стилям, не боялись эстетических причуд, все было ограничено лишь фантазией архитекторов и тем, насколько были доступны те или иные материалы», — указано автором в аннотации к фотоальбому.
От крепостных башенок до фантастических образов (Остановки в Ровенской области Украины). © Christopher Herwig.
Красота родной природы вдохновила на создание прекрасных мозаик (Остановки на трассах Украины). © Christopher Herwig.
Особенно впечатлили Кристофера «сумасшедшие» остановки Казахстана, кукольные домики Литвы и дизайнерские шедевры Абхазии, хотя каждый увиденный и сфотографированный объект уникален и стиль оформления не повторяется нигде, даже в одном и том же регионе. Именно это больше всего и удивляет фотографа, он долго не мог понять, зачем создавать столь эксцентричные произведения искусства в чистом поле. И если уже подобные дизайнерские изыски украшают дороги, то почему за ними никто не следит, и они теряют свою самобытность и странную красоту.
Мифические герои и образы стали главным украшением неординарных автобусных остановок на дорогах России (село Ростовановское в Ставропольском крае). © Christopher Herwig.
От абсолютного минимализма, до особенного стиля (остановки сел Луговое и Каменка, Россия). © Christopher Herwig.
«Большинство из этих остановок скоро исчезнут. Мне кажется, их нужно сохранить, о них нужно помнить. В своей книге я собрал огромное количество фотографий советских остановок, и я надеюсь, это поможет в какой-то мере обессмертить этот уникальный феномен», – говорит автор уже двух частей фотоальбома. Эта коллекция действительно поможет оставить хотя бы память о столь неординарных объектах архитектуры, которые удивляют и приносят истинное эстетическое наслаждение.
Это конечно грустно для всех, но несмотря на то, что многие из шедевральных объектов находятся в заброшенном и полуразрушенном состоянии, нестандартность форм и феерический полет творческого порыва советских архитекторов можно еще увидеть и оценить всем нам.
У каждого творца свой источник вдохновения и полет мысли (село Красносельское и город Анапа, Россия). © Christopher Herwig.
Автобусная остановка возле электролампового завода в Саранске (Россия). © Christopher Herwig.
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