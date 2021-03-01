Впечатляющие формы советских автобусных остановок глазами канадского фотографа

Особенные шедевры архитектурного мастерства можно встретить на дорогах Абхазии (Гагра и Пицунда). © Christopher Herwig.

© Christopher Herwig. Настоящий скульптурный ансамбль на остановке среди просторов Кыргызстана (Караколь).© Christopher Herwig.

Красота народных традиций нашла свое отражение и в оформлении автобусной остановки возле города Балыкчы (Кыргызстан). © Christopher Herwig.

Восточные мотивы украшают автобусный павильон возле города Мары в Туркменистане. © Christopher Herwig.

Даже через десятки лет можно восторгаться фантазией и мастерством советских архитекторов (Пицунда, Абхазия). © Christopher Herwig.

«Фантастические домики» на дорогах Прибалтики вдохновили Кристофера Хервинга на создание фотоколлекции «Советские автобусные остановки» (Пярну и Ниицуку, Эстония). © Christopher Herwig.

Канадский фотограф долго не мог понять, зачем в чистом поле создавались настоящие шедевры архитектуры (Автобусные остановки Казахстана). © Christopher Herwig.

Ничего лишнего, но впечатляет (остановка города Турсунзаде, Таджикистан). © Christopher Herwig.

Обочины белорусских дорог до сих пор украшают оригинальные автобусные остановки советской эпохи (Дорога на Ивенец и Слободку). © Christopher Herwig.

От крепостных башенок до фантастических образов (Остановки в Ровенской области Украины). © Christopher Herwig.

Красота родной природы вдохновила на создание прекрасных мозаик (Остановки на трассах Украины). © Christopher Herwig.

Мифические герои и образы стали главным украшением неординарных автобусных остановок на дорогах России (село Ростовановское в Ставропольском крае). © Christopher Herwig.

От абсолютного минимализма, до особенного стиля (остановки сел Луговое и Каменка, Россия). © Christopher Herwig.

У каждого творца свой источник вдохновения и полет мысли (село Красносельское и город Анапа, Россия). © Christopher Herwig.

Автобусная остановка возле электролампового завода в Саранске (Россия). © Christopher Herwig .