15 фильмов для повышения женской самооценки

Голова в облаках
«Голова в облаках» — это не просто название фильма. Это состояние души, в котором пребывают главные герои картины. А еще это настоящее исследование самого таинственного явления во вселенной — женской любви — немного странной, порой непонятной. Если разгадать загадку этого чувства в фильме не получится, то можно просто полюбоваться на потрясающий дуэт Шарлиз Терон и Пенелопы Крус.
Элегия
Картина, под впечатлением от которой можно ходить неделю, а то и две. История взаимоотношений преподавателя колледжа Дэвида Кепеша и юной непорочной кубинки Консуэлы Кастильо где-то внутри нас расставляет все точки над i, и мы уже знаем, кто с нами рядом — не буквально рядом, поблизости, а кто духовно рядом.
8 женщин
Фильм о женщинах, снятый мужчиной — что может быть интереснее? В старом французском поместье собираются 8 женщин, чтобы раскрыть таинственное убийство его хозяина. Режиссер Франсуа Озон рисует нам круговорот загадок, каждая из 8 дам затмевает другую, а в конце — неожиданная, по-французски изысканная развязка...
Жизнь в розовом цвете
Это очень глубокая и чуткая биографическая лента о французской диве Эдит Пиаф, жизнь которой была похожа на сражение за право жить, петь и любить, что само по себе значимо. Картина стала шедевром потому, что мастерски передала атмосферу Парижа, безумного, дикого и чарующего одновременно, который кажется сладким и романтичным только тем, кто его плохо знает. Наверное, в таких условиях настоящий талант и рождается, но это уже совсем другая история.
Малышка на миллион
Фильм захватывает тем, что ничем не приукрашен. Он показывает всю суровость и жестокость жизни как она есть. Жизнь бросает нам вызов, и только решительный, смелый, упорный и целеустремленный человек может ответить на него и принять бой. Режиссер Клинт Иствуд очень точно подметил мелочи, а актеры прожили внутри себя и передали нам все эмоции. Кто-то скажет, что фильм суров, но если девушка мечтает стать чемпионкой по боксу, то тут не до соплей и дурацкого хеппи-энда.
Дьявол носит Прада
Мир моды, глянца, безусловно, красив. Но насколько он красив, настолько же и жесток. Любая мелочь — и ты уже свергнут с вершины Олимпа. Фильм, конечно, на эпохальность не претендует. Как есть жанр — комедийная драма, — так и снято. Но тем не менее фильм отличный. Легкий, приятный, ненадуманный сюжет, который украшают блистательные Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй.
Анна Павлова
Это фильм не просто о великой балерине Анне Павловой — фильм о женственности вообще. Можно быть изящной балериной снаружи, но стальной внутри, если того требует любимое дело. В конце концов, чтобы свободно расправить крылья, даже белый лебедь проходит через многое.
Иствикские ведьмы
Очаровательная и остроумная комедия Джорджа Миллера, снятая по одноименной книге-бестселлеру Джона Апдайка, не оставит вас равнодушными. Кажется, сам Люцифер смеялся от души, смотря ее. Но и это еще не все: история современных ведьм, которые тоскуют по своему идеальному мужчине, — это настоящее пособие для сильного пола, который хочет разгадать загадку женской натуры. Если это вообще возможно.
Джентльмены предпочитают блондинок
Очень забавная, неглупая и задорная музыкальная комедия с самой известной блондинкой всех времен и народов Мэрилин Монро. На самом деле в фильме все держится на потрясающем дуэте двух актрис — Мэрилин удачно использует амплуа недалекой блондинки, ну а Джейн Расселл предстает умной и красивой женщиной. Во многом картина знаменита благодаря музыкальному номеру Монро «Лучшие друзья девушки — это бриллианты» («Diamonds are girl`s best friends»).
Жанна Д’Арк
Историческую картину о героях такого масштаба легко сделать нудной и слишком пафосной. Но создатели ленты потрудились на славу, и спасибо им за реализм, веру и справедливость, которые выразительно соединились в образе святой Жанны, блестяще сыгранной Миллой Йовович.
Королева
Фильм «Королева» режиссера Стивена Фрирза — одна из достойных и взвешенных кинокартин о непростом времени для английской королевской семьи после гибели всенародной любимицы принцессы Дианы. Как быть королеве, в сторону которой посыпалось немало нелестных слов, — поддаться эмоциям или проявить сдержанность, как и подобает монарху? В прологе фильма не зря стоит строчка из Шекспира. Но если шекспировские герои сражались с противником мечом и стрелами, то в наши дни битва ведется с помощью камер и микрофонов. Что тоже требует определенного мужества.
Любовник
30-е годы. Колониальный Сайгон. Красивый, богатый, изысканный китаец знакомится с француженкой. Ей лет 15. Их любовь под родительским запретом. Но такую «империю чувств», пленительную и прочную, разрушить никому не дано. Этот фильм — один из редчайших случаев, когда на протяжении всего фильма вы так и не узнаете имена главных героев.
У зеркала два лица
Невероятно добрый фильм с прекрасными актерами и занимательным сюжетом. Великолепной актрисе Барбре Стрейзанд удалось срежиссировать и сыграть удивительно жизненную и позитивную во всех отношениях историю любви, которая радует и глаза, и слух, и сердце.
Фрида
Яркий фильм о яркой женщине, о бунтарской натуре, о неуемном желании, об энергии, бьющей ключом. Фриде было 20 лет, когда она вышла замуж за самого знаменитого художника Мексики Диего Риверу, немолодого, богатого и развратного. Эта картина рассказывает о Фриде не только как о гениальном художнике, но и как о женщине, для которой на первом месте была любовь и семья. А музыка к фильму заслуживает отдельного внимания.
Черная книга
Фильм Пола Верховена повествует о событиях времен Второй мировой войны. Но картина, несмотря на это, не только о войне. Он о судьбе женщины и женской роли в деле победы над всем отвратительным и ужасным, что только может быть в мире. О силе женской души и мужестве женской воли.
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