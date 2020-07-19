Любопытные факты о крушении Costa Concordia

Costa Concordia была одним из самых роскошных судов в мире. Построенный за 570 миллионов долларов, корабль мог похвастаться пятью ресторанами, 13 барами и четырьмя бассейнами. Он был флагманом своего флота и одним из крупнейших круизных лайнеров в мире, но в январе 2012 года он сел на мель, что стало одной из самых печально известных морских катастроф в истории. Погибли 32 человека, капитан судна попал в тюрьму, а индустрия роскошных круизов оказалась под пристальным вниманием. В этом списке мы более подробно рассмотрим катастрофу Costa Concordia.
10. Costa Concordia была больше Titanic
Фото: toptenz.net
Когда в апреле 1912 года Titanic отправился в свое первое плавание, ставшее роковым, он был самым большим пассажирским судном, которое когда-либо видел мир на тот момент. Его длина составляла 270 м, он перевозил 2224 пассажира и весил 114 000 тонн. В то время он был таким большим кораблем, как было возможно, но появление современных инженерных методов и технологий позволило сделать пассажирские суда значительно больше. Такой большой была Costa Concordia, которая была длиннее, выше, тяжелее и могла перевозить почти вдвое больше людей, чем Titanic. В отличие от Titanic, на Costa Concordia было достаточно спасательных шлюпок и современных средств безопасности, чтобы предотвратить катастрофу. Огромный корабль мог похвастаться технологией, которая точно определяла его местоположение в любой точке земного шара, гидролокатором морского дна и водонепроницаемыми отсеками, которые можно было изолировать от мостика. Несмотря на то, что из-за своей внушительной высоты они выглядят несколько неустойчивыми, современные круизные суда спроектированы так, чтобы оставаться устойчивыми даже в условиях сильного шторма. Несмотря на все это, Costa Concordia погибла при спокойных условиях на мелководье. Titanic потребовалось два часа и сорок минут, чтобы врезаться в айсберг и уйти под лед Атлантического океана. Несмотря на современные технологии, Costa Concordia затонула за два часа. Уйти полностью под воду ей не позволило мелкое дно.
9. Капитан отклонился от установленного маршрута
Фото: toptenz.net 13 января 2012 года в 7 часов вечера Costa Concordia вышла из порта Чивитавеккья (Civitavecchia) близ Рима. Она отправлялась в роскошный круиз по Средиземному морю, который должен был продлиться семь дней, со следующим заходом в порт в Северной Италии. Маршрут был заранее разработан и тщательно спланирован, и он должен был обеспечить безопасное прохождение огромного корабля через глубокие воды между островом Джильо (Giglio) и материковой Италией. Капитан Капитан Франческо Скеттино (Francesco Schettino) приказал своему экипажу проложить новый курс. Он планировал провести корабль в опасной близости от скалистых берегов острова Джильо. Высказывалось предположение, что капитан Скеттино проделал этот маневр, чтобы произвести впечатление на свою любовницу, которую он провел на борт без билета. Однако позже выяснилось, что подобная смена маршрута была обычным делом и неофициально разрешалась круизными линиями, поскольку они обеспечивали бизнес-стимулирующее зрелище для пассажиров и тех, кто наблюдал с земли.
8. Корабль врезался в скальный выступ
Фото: toptenz.net Costa Concordia по меньшей мере один раз проделывала подобный маневр под командованием капитана Скеттино, но на этот раз решение оказалось катастрофическим. Навигационная ошибка привела к тому, что корабль подошел к острову Джильо ближе, чем предполагалось, и у него было мало шансов на ошибку. В 9:42 Costa Concordia столкнулась со скальным выступом, который проделал огромную дыру в ее стальном корпусе. Повреждения были нанесены ниже ватерлинии, в результате чего вода затопила корабль. Costa Concordia была спроектирована так, чтобы оставаться на плаву, если затоплены любые два из ее водонепроницаемых отсеков, но с тремя пробитыми отсеками и залитым водой машинным отделением корабль оказался в серьезной опасности. По иронии судьбы, в момент столкновения в одном из ресторанов корабля играла песня Селин Дион «My Heart Will Go On», которая звучит в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник» 1997 года.
7. Потребовалось больше часа, чтобы прозвучал сигнал об эвакуации
Фото: toptenz.net Никто еще не знал, насколько катастрофическими были повреждения, но сразу стало понятно, что что-то не так. Звук разрывающегося металла был слышен по всему кораблю, в ресторанах столы, стаканы и бутылки попадали на пол, а мгновение спустя отключилось электричество, и корабль погрузился в темноту. Вскоре после этого корабль начал крениться, набирая воду. Согласно правилам, в течение 24 часов после посадки на корабль, пассажиры должны пройти инструктаж. Инструктаж не был проведен для пассажиров, севших на корабль около Рима немногим более двух часов назад. Эти 696 человек понятия не имели, где они должны были собираться у своих спасательных шлюпок. Пока капитан Скеттино пытался оценить серьезность повреждений, его команда заверила пассажиров, что беспокоиться не о чем. Некоторые пассажиры взяли на себя смелость надеть спасательные жилеты и собраться у спасательных шлюпок. Но им приказали вернуться в свои каюты или в ресторан. Береговая охрана узнала о проблеме только тогда, когда с ними связались пассажиры и их обеспокоенные родственники. Когда в 10:14 они запросили дополнительную информацию у Costa Concordia, им сказали, что на корабле произошел сбой питания, но серьезных проблем нет. Похоже, капитан Скеттино либо не желал, либо не мог осознать всю чудовищность случившегося. Он приказал эвакуировать корабль только в 10:55 вечера, то есть через час после того, как произошла авария.
6. Капитан Скеттино утверждал, что споткнулся и упал в спасательную шлюпку
Между катастрофами Titanic и Costa Concordia прошло почти целое столетие. В случае с Titanic среди жертв крушения числился капитан Эдвард Джон Смит (Edward John Smith). Хотя он несет, по крайней мере, определенную ответственность за катастрофу, и встал вопрос о том, насколько эффективными были его действия, похоже, он не предпринял никаких усилий, чтобы спастись. По свидетельству очевидцев, он находился на мостике, когда судно ушло под воду. Капитан Смит следовал морской традиции, когда капитан идет ко дну вместе со своим кораблем. Это означает, что капитан в конечном счете несет ответственность за жизни всех, кто находится на борту. Предполагается, что он остается на корабле до тех пор, пока все остальные не будут спасены. Такого не произошло в случае с капитаном Costa Concordia, Франческо Скеттино, которого обнаружили в спасательной шлюпке, несмотря на то, что эвакуация потерпевшего крушение круизного судна продолжалась. Позже капитан Скеттино сделал не вызывающее доверия заявление о том, что споткнулся и упал в спасательную шлюпку. Это противоречило видеозаписям, на которых видно, что он покинул корабль по собственной воле.
5. Капитану не удалось вернуться на корабль
Фото: toptenz.net В хаосе во время эвакуации береговая охрана потеряла связь с капитаном Скеттино. Предполагалось, что он все еще находится на потерпевшем крушение корабле, взяв на себя руководство эвакуацией. Поэтому все удивились, когда он обнаружился в спасательной шлюпке, направлявшейся прочь от места катастрофы. Чиновник береговой охраны по имени Грегорио де Фалько (Gregorio De Falco) недвусмысленно объяснил, чего именно он ожидает от капитана Скеттино. Он приказал ему вернуться на корабль, подняться по веревочной лестнице на носу и доложить о ситуации и о том, сколько еще людей ожидают спасения. Капитан Скеттино не горел желанием подчиняться. Он стал жаловаться, что уже стемнело, корабль накренился, и что путь преграждают другие лодки. Однако это не помешало другим спасателям, в том числе заместителю мэра острова Джильо, подняться на борт судна, чтобы помочь в эвакуации. Насколько известно, капитан не предпринимал никаких попыток вернуться на Costa Concordia. В то время как капитан Скеттино и его руководящий состав покинули корабль, по крайней мере один старший офицер делал все возможное, чтобы координировать усилия по спасению. Однако он не был одним из офицеров Costa Concordia. Роберто Босио (Roberto Bosio) был капитаном одного из кораблей-побратимов Costa Concordia, Serena, и в момент катастрофы он был на борту в неофициальном статусе. Позднее Босио назвал действия Скеттино подлыми. Он даже утверждал, что первый отдал приказ покинуть корабль, когда Скеттино еще колебался.
4. Несколько спасательных шлюпок не были спущены на воду
Фото: toptenz.net Круизные суда действуют в соответствии со строгими правилами безопасности. Одно из самых строгих правил предусматривает, что каждое судно должно выйти в море с достаточным количеством спасательных шлюпок, способных вместить 125% от максимального количества людей, которых судно способно перевозить. Costa Concordia не была исключением, и, насколько известно, она полностью соблюдала этот закон. Несмотря на это, сотни людей не смогли добраться до спасательных шлюпок. Costa Concordia набрала огромное количество воды, и к тому времени, когда наконец был отдан приказ к эвакуации, она уже значительно накренилось на правый борт. Хотя капитану и удалось добраться до спасательной шлюпки, многим пассажирам и членам экипажа повезло меньше. Спасательные шлюпки по левому борту уже нельзя было спустить, потому что крен составил более 20 градусов. Некоторых из этих пассажиров подобрали вертолеты береговой охраны, другие были вынуждены плыть к берегу. В суматохе не всем удалось раздобыть спасательный жилет. У француженки по имени Николь Сервель (Nicole Servel) и ее мужа Фрэнсиса был только один жилет на двоих. Фрэнсис, который был хорошим пловцом, настоял на том, чтобы его жена надела спасательный жилет, прежде чем прыгнуть с корабля в воду. Ей удалось доплыть до острова Джильо, но она больше не увидела своего мужа. Он оказался в числе погибших.
3. Катастрофа обошлась более чем в 2 миллиарда долларов, погибли 32 человека
Фото: toptenz.net Позже капитану Скеттино и нескольким членам его команды пришлось предстать перед судом за катастрофу Costa Concordia. Его защитники утверждали, что капитан предотвратил еще большую катастрофу. Они говорили, что если бы ему не удалось направить корабль на мелководье, где он частично погрузился на морское дно, то погибших было бы намного больше. Обвинение утверждало, что это скорее удача, чем целенаправленные действия, и что волны и ветер не дали судну плыть в глубокие воды. Судно, несомненно, находилось в опасном положении. В то время как часть корабля оставалась над водой, он лежал на скальном выступе на глубине всего лишь сто метров. Если бы Costa Concordia оказалась чуть дальше, она бы была полностью покрыта водой. Хотя последствия могли быть еще хуже, и большинство пассажиров добрались в безопасное место, не всем так повезло. Тридцать два человека погибли. Водолазы обнаружили нескольких из них в ловушке в одном из лифтов корабля. Последнюю жертву извлекли из-под обломков только в ноябре 2014 года.
2. Это была одна из крупнейших когда-либо проведенных спасательных операций
Фото: toptenz.net Громадные обломки частично затопленной Costa Concordia уже более двух лет возвышались над побережьем острова Джильо. Подъем поврежденного судна водоизмещением 114 000 тонн является крупной спасательной операцией при любых обстоятельствах, но неустойчивое положение корабля значительно все усложнило. Сильный ветер и волны, а также ошибка в ходе самой спасательной операции, грозили переместить Costa Concordia в более глубокие воды. Если бы это произошло, она, наверное, целиком ушла бы под воду, что сделало бы невозможным подъем корабля. Одно из возможных решений состояло в том, чтобы разрезать корабль на секции, каждую из которых затем можно было бы поднять по отдельности. В конечном счете это предложение отклонили из-за возможного ущерба окружающей среде. Вокруг Costa Concordia построили огромные металлические платформы, и в сентябре 2013 года ее развернули вертикально. Затем из обломков откачали воду, и разбитое судно отбуксировали в последний путь, чтобы разобрать в порту Генуи. Стоимость одной только спасательной операции оценивается более чем в 1 миллиард долларов.
1. Капитан Скеттино утверждал, что его сделали козлом отпущения
После катастрофы пресса пригвоздила капитана Скеттино к позорному столбу, назвав его «капитаном трусом» и «самым ненавистным человеком в Италии». Капитану было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, в том, что он стал причиной катастрофы, и в том, что оставил судно. Он утверждал, что, хотя не может отрицать все обвинения, его сделали козлом отпущения за систематические ошибки Costa Cruises, владельцев Costa Concordia. Возможно, он был прав. Возможно, всю правду мы никогда не узнаем, поскольку Costa Cruises удалось избежать уголовного преследования, заплатив ничтожный штраф в 1 миллион евро. Офицерам Costa Concordia не удалось откупиться. Несколько человек посадили в тюрьму за катастрофу, как и оператора кризисной линии Costa Cruises за задержку сообщения властям о катастрофе. В 2015 году капитана Скеттино приговорили к 16 годам тюрьмы. Однако, до конца 2017 года, пока он подавал апелляцию, Скеттино не находился в камере. Это произошло спустя более чем пять лет после катастрофы.
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