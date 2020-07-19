Любопытные факты о крушении Costa Concordia

Costa Concordia была одним из самых роскошных судов в мире. Построенный за 570 миллионов долларов, корабль мог похвастаться пятью ресторанами, 13 барами и четырьмя бассейнами. Он был флагманом своего флота и одним из крупнейших круизных лайнеров в мире, но в январе 2012 года он сел на мель, что стало одной из самых печально известных морских катастроф в истории. Погибли 32 человека, капитан судна попал в тюрьму, а индустрия роскошных круизов оказалась под пристальным вниманием. В этом списке мы более подробно рассмотрим катастрофу Costa Concordia.



10. Costa Concordia была больше Titanic

9. Капитан отклонился от установленного маршрута

8. Корабль врезался в скальный выступ

7. Потребовалось больше часа, чтобы прозвучал сигнал об эвакуации

6. Капитан Скеттино утверждал, что споткнулся и упал в спасательную шлюпку

5. Капитану не удалось вернуться на корабль

4. Несколько спасательных шлюпок не были спущены на воду

3. Катастрофа обошлась более чем в 2 миллиарда долларов, погибли 32 человека

2. Это была одна из крупнейших когда-либо проведенных спасательных операций

1. Капитан Скеттино утверждал, что его сделали козлом отпущения