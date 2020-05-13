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Монстры под ногами

Монстры под ногами С самых давних времен люди не могли отказаться от привычки выдумывать мифологических существ, страшных монстров и чудищ, обладающих сверхъестественными силами. Смотря на звезды и облака, они видели формы, которые услужливое воображение из века в век превращало в силуэты чудесных созданий, позже ставших героями мифов и сказок.

Сегодня, благодаря спутниковой съемке Google Earth, мы повторяем привычки наших предков с одним исключением: теперь наш взгляд направлен не на небеса, а на родную планету. Примером таких визуальных изысканий стал проект аргентинского фотографа Фредерико Винера Ultradistancia («Сверхдистанция»). Используя «божественный» взгляд Google Earth, Винер выискивает силуэты чудовищ (и другие интригующие вещи) в ландшафтах планеты Земля. Он внимательно рассматривает очертания портов и полуостровов, границы стран и городов, чтобы доказать существование самых невероятных созданий. Некоторые формы собраны Фредериком в единую картинку умышленно, остальные — просто удачное совпадение. Монстры под ногами Порт Авельянеда, Аргентина Монстры под ногами Кимберли, штат Висконсин, США Монстры под ногами Пунта-дель-Эсте, Уругвай Монстры под ногами Тайбэй, Тайвань Монстры под ногами Парк «Ла-Корунья», Галисия, Испания Монстры под ногами Доха, Катар Монстры под ногами Дригге, Германия Монстры под ногами Бендер-Хомейни, Иран Монстры под ногами Мумбай, Индия Монстры под ногами Денхольм, Германия Монстры под ногами Нина, штат Висконсин, США Монстры под ногами Висконсин, США Монстры под ногами Парк развлечений «Ла-Ронд», Монреаль, Канада Монстры под ногами Чикаго, штат Иллинойс, США

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Монстры под ногами
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