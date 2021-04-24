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Львы-кинозвёзды, выросшие в городской квартире, или Печальная история советской семьи Берберовых


Львы-кинозвёзды, выросшие в городской квартире, или Печальная история советской семьи Берберовых

40 лет назад история этой семьи потрясла весь Союз. Семья архитектора Берберова вырастила в обычной городской квартире льва! О них писали во всех советских газетах, публиковали фото детей в обнимку с Кингом, снимали о них телепередачи. А когда на экраны вышел фильм «Невероятные приключения итальянцев в России», лев Кинг стал настоящей кинозвездой. Вот только сам он до конца съемок не дожил из-за нелепой случайности... Берберовы так горевали, что решились на опрометчивый шаг – завести Кинга Второго. Но этот лев был не таким покладистым и безобидным, как его предшественник, и решение приютить его в квартире стоило жизни сыну Берберовых…

Нина Берберова со львом Кингом | Фото: rep.ru

Нина Берберова со львом Кингом | Фото: rep.ru

Кинг появился на свет в конце 1960-х гг. в зоопарке в Баку. С самого рождения львенок был болезненным и слабым, мать его не кормила, у него отказали передние лапы, и его собирались усыплять. Когда Берберовы об этом узнали, они упросили директора зоопарка отдать львенка им. Они не были дрессировщиками – глава семьи Лев Львович (!) работал архитектором. Но и он, и его жена Нина, и дети Рома и Ева очень любили животных, до появления Кинга в их квартире обитали собаки, кошки, ежи, черепахи и попугаи.
Семья Берберовых | Фото: rep.ru

Семья Берберовых | Фото: rep.
ru

Кинг стал всеобщим любимцем, его выхаживали всей семьей – кормили из соски, массировали лапы, пока он не начал ходить. И Берберовым удалось его спасти! Казалось, Кинг это понимал и был очень им за это благодарен. Лев был покладистым, очень добрым и миролюбивым. Дети таскали его за усы, ездили на нем верхом, засыпали рядом с ним, при этом Кинг никогда не огрызался. Единственный, кто получал из-за него травмы, – это глава семейства: по ночам лев нередко забирался к ним в кровать, разваливался животом кверху и сталкивал хозяина на пол. Так Лев Львович набил не одну шишку. Гостям он досаждал только тем, что постоянно норовил их облизать, но когда его отпихивали, послушно запрыгивал на антресоли – свое любимое место в квартире.
Обычный завтрак в семье Берберовых | Фото: rep.ru

Обычный завтрак в семье Берберовых | Фото: rep.ru

Об этой необычной семье вскоре узнали во всем СССР. У Берберовых часто бывали журналисты, о них снимали телесюжеты и писали в газетах. Реакция общества была неоднозначной. Многие, конечно, восхищались этой семьей и умилялись тому, что лев ведет себя, как большой домашний кот. Но некоторые, в первую очередь ученые и дрессировщики, высказывали опасения по поводу того, что эта история может завершиться печально. Были и те, кто возмущался: как можно хищника держать в квартире! Больше всех были недовольны соседи Берберовых – когда льва выгуливали, замирал весь двор, люди вжимались в стены, когда сталкивались на лестничной площадке с 200-килограммовым животным, к тому же из квартиры шел неприятный запах, а по ночам Кинг будил их своим рычанием.
Лев Львович и его лев | Фото: rep.ru

Лев Львович и его лев | Фото: rep.ru

Когда лев вырос и окреп, Берберовы пробовали вернуть его в зоопарк, но Кинг так протестовал, что чуть не перевернул машину. Семье объяснили, что ни в зоопарке, ни на воле он жить уже не сможет, и лев отправился обратно в квартиру. Прокормить огромного взрослого льва обычной семье было очень трудно, и чтобы раздобыть на это средства, они и согласились на участие Кинга в съемках художественного фильма «Невероятные приключения итальянцев в России». Тем более предложение поступило от самого Эльдара Рязанова! К сожалению, это решение оказалось роковым и для льва, и для всей семьи Берберовых.
Лев Кинг в фильме *Невероятные приключения итальянцев в России*, 1973 | Фото: trend.az

Лев Кинг в фильме *Невероятные приключения итальянцев в России*, 1973 | Фото: trend.az

Съемки проходили в очень нервной атмосфере. Все-таки дрессировка и домашнее воспитание – совсем не одно и то же. Лев отказывался выполнять команды и делал только то, что хотел сам. Съемочный процесс затягивался, режиссер выходил из себя, актеры панически боялись льва. Самым отчаянным и бесстрашным оказался Андрей Миронов, который первым вступал в контакт с Кингом и подавал пример своим итальянским коллегам. После этого Эльдар Рязанов заявил: «Я для себя решил, что это первая и последняя моя картина, где принимают участие представители фауны. Я дал себе слово, что никогда больше не буду режиссером-анималистом. Не только львов, но даже собак и кошек ни за что не стану снимать!».
Кадр из фильма *Невероятные приключения итальянцев в России*, 1973 | Фото: trend.az

Кадр из фильма *Невероятные приключения итальянцев в России*, 1973 | Фото: trend.az

На период съемок летом 1973 года Берберовых вместе со львом поселили в пустующей школе. Все меры безопасности были приняты: по городу ездила машина с громкоговорителем и оповещала прохожих о том, что в этой местности проходят съемки с участием хищника, и что к этой школе приближаться нельзя, школьный двор был обнесен забором. Но однажды Кинга оставили на несколько минут в спортзале без присмотра. В этот момент в школьном саду появился студент-первокурсник – то ли его собака пролезла через дыру в заборе, то ли он сам перемахнул через ограду.
Кадр из фильма *Невероятные приключения итальянцев в России*, 1973 | Фото: tvc.ru

Кадр из фильма *Невероятные приключения итальянцев в России*, 1973 | Фото: tvc.ru

Восстановить дальнейшие события и определить виновных сегодня уже невозможно. По версии Нины Берберовой, студент подошел к окну и начал дразнить Кинга. Другие говорили, что он просто побежал за своей собакой. Лев выдавил лапами стекло, выскочил наружу и повалил студента на землю. Он не причинил ему вреда – Берберовы утверждали, что он воспринял это, как сигнал к игре. В это время мимо проходил милиционер. Увидев, что лев набросился на человека, он тут же разрядил в него всю обойму.

 
Семья Берберовых | Фото: rep.ru

Семья Берберовых | Фото: rep.ru

 
Ева Берберова и Кинг | Фото: rep.ru

Ева Берберова и Кинг | Фото: rep.ru

Берберовы горевали так, словно потеряли члена семьи. Дети по ночам кричали и плакали, ведь Кинг стал для них лучшим другом. Узнав об этой трагедии, артисты решили помочь семье Берберовых и подарить им львенка. Искали львенка по всему Союзу. Кинга Второго привезли из казанского зоопарка. Нина Берберова вспоминала: «Я была против того, чтобы заводить второго льва, предчувствовала беду… Второй Кинг совсем не был похож на нашего первого любимца: того мы спасли, и он благодарил нас за это уважением и хорошим отношением, этот же требовал, чтобы уважали его».
Кадр из фильма *У меня есть лев*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *У меня есть лев*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

 
Рома и Ева Берберовы в фильме *У меня есть лев*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

Рома и Ева Берберовы в фильме *У меня есть лев*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

Кинг Второй тоже стал звездой экрана: в 1975 г. режиссер Константин Бромберг на основе реальных фактов из жизни семьи Берберовых снял фильм «У меня есть лев», где снялись супруги с детьми и их домашний питомец. Главные роли достались Роме, Еве и Кингу. На съемках лев продемонстрировал свой крутой нрав: он беспрекословно слушался Рому, а на незнакомцев реагировал агрессивно. Когда режиссер попытался заставить Кинга прыгнуть в реку, тот прокусил ему ногу. А ассистент оператора картины и вовсе остался без половины пальца из-за того, что резким движением поднес ко льву рулетку, измеряя расстояние от его носа до кинокамеры.
Кинг Второй в фильме *У меня есть лев*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

Кинг Второй в фильме *У меня есть лев*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

 
Кадр из фильма *У меня есть лев*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *У меня есть лев*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

А дальше случилось то, о чем предупреждали скептики. После того, как в 1978 г. ушел из жизни глава семейства, Нине с детьми стало сложно управляться со львом, ведь он считал Льва Львовича «вожаком стаи» и слушался его. При этом никакой агрессии по отношению к остальным членам семьи он никогда не проявлял, и поводов для опасений у них не было. Нина Берберова и сама позже не могла объяснить, почему случилась эта трагедия. Однажды Кинг Второй забрался на антресоли, свесился с них, сорвался, упал и сильно ударился спиной. В этот момент женщина зашла в комнату. Лев набросился на нее, ударил лапой по голове и повалил на спину. 14-летний Рома попытался его оттащить, и зверь его растерзал. Нина очнулась от выстрелов милиционеров, которых вызвали соседи. Только после того, как ее выписали из больницы, она узнала о том, что ее сына больше нет…
Рома Берберов в фильме *У меня есть лев*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

Рома Берберов в фильме *У меня есть лев*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

 
Ева Берберова в фильме *У меня есть лев*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

Ева Берберова в фильме *У меня есть лев*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

Впоследствии Нина Берберова вышла замуж во второй раз, родила дочь и сына. У них по-прежнему жили собаки, кошки и попугай, а вот экспериментов с дикими хищными животными они, конечно, больше не проводили. Позже Нина призналась: «На Второго Кинга я зла не держу, он же зверь, а не человек, и не понимал, что делает. Единственное не могу себе простить – что не уберегла моего первенца, сына Рому».
Рома Берберов в фильме *У меня есть лев*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

Рома Берберов в фильме *У меня есть лев*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

 
Кадр из фильма *У меня есть лев*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *У меня есть лев*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

 
Рома Берберов в фильме *У меня есть лев*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

Рома Берберов в фильме *У меня есть лев*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

 

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Львы-кинозвёзды, выросшие в городской квартире, или Печальная история советской семьи Берберовых

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