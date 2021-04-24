Львы-кинозвёзды, выросшие в городской квартире, или Печальная история советской семьи Берберовых

Нина Берберова со львом Кингом | Фото: rep.ru

ru Семья Берберовых | Фото: rep.ru

Обычный завтрак в семье Берберовых | Фото: rep.ru

Лев Львович и его лев | Фото: rep.ru

Лев Кинг в фильме *Невероятные приключения итальянцев в России*, 1973 | Фото: trend.az

Кадр из фильма *Невероятные приключения итальянцев в России*, 1973 | Фото: trend.az

Кадр из фильма *Невероятные приключения итальянцев в России*, 1973 | Фото: tvc.ru

Семья Берберовых | Фото: rep.ru

Ева Берберова и Кинг | Фото: rep.ru

Кадр из фильма *У меня есть лев*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

Рома и Ева Берберовы в фильме *У меня есть лев*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

Кинг Второй в фильме *У меня есть лев*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *У меня есть лев*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

Рома Берберов в фильме *У меня есть лев*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

Ева Берберова в фильме *У меня есть лев*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

Рома Берберов в фильме *У меня есть лев*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *У меня есть лев*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru

Рома Берберов в фильме *У меня есть лев*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru