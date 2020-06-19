Как защитить виноград от вредителей

Уход за виноградом весной очень важен для лозы, хотя ухаживать за растением нужно, конечно же, на протяжении всего года. Главный бич любого виноградника — сильное заражение грибковыми болезнями.
Поэтому, если придерживаться главных правил своевременной обработки лозы, можно уберечь виноградник от этого недуга и наслаждаться щедрым урожаем.
Эта работа, как и любая другая, требует сноровки и определенных знаний. Но тебе не нужно читать огромную энциклопедию по садоводству, ведь у тебя есть мы — лучший помощник на все случаи жизни. Мы расскажем тебе самое главное, что нужно знать, чтобы достичь желаемого результата!
УХОД ЗА ВИНОГРАДОМ ВЕСНОЙ
Совет №1
Когда весной будешь убирать покровный материал на винограднике, сразу обработай его железным купоросом в пропорции 300 граммов на 10 литров воды. Его фунгицидные свойства помогут задержать распускание почек на 5–7 дней, чтобы сохранить молодую зелень от весенних заморозков.
Совет №2
Как только на виноградной лозе появятся 5–6 первых молодых листочков, начинай действовать. Чтобы предотвратить заражение молодых листов болезнями и вредителями, тебе поможет их опрыскивание препаратами с медью и серой. В крайних случаях подойдут комплексные препараты, которые ты можешь легко найти в ближайшем магазине для садоводов.
Совет №3
Перед самым цветением винограда проведи опрыскивание на основе баковой смеси препаратов для подпитки стеблей. Кроме того, обработай виноград по листу.
Совет №4
Когда появятся первые горошинки ягод, повтори обработку виноградной лозы предыдущей смесью. От серой гнили в фазе цветения и смыкания ягод в гроздьях обработай виноградные кусты фунгицидом.
Совет №5
Осенью, перед тем, как соберешься укрывать виноградную лозу на зимовку, обработай ее нитрофеном. Он сохранит растение от зимующих стадий вредных насекомых и грибковых болезней. Эти правила помогут не только начинающим виноградарям, но и опытным специалистам.
При обработке лозы тем или иным материалом всегда придерживайся инструкции на упаковке. Кроме того, ты должен отчетливо понимать, какой сорт винограда ты обрабатываешь в данный момент и каков средний градус дневной температуры. Это поможет тебе получить хороший урожай и не сжечь нежные листочки у растения.
Напоследок хотим сказать, что если кусты винограда сильно заселены клещами, нужно сразу же применять акарициды — препараты для уничтожения вредителей. Например, сера действует испаряясь, так что обрабатывай ею растения при сухой и жаркой погоде. Не дрейфь и у тебя всё получится, удачи в начинаниях!
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