Как защитить виноград от вредителей

Уход за виноградом весной очень важен для лозы, хотя ухаживать за растением нужно, конечно же, на протяжении всего года. Главный бич любого виноградника — сильное заражение грибковыми болезнями.

Поэтому, если придерживаться главных правил своевременной обработки лозы, можно уберечь виноградник от этого недуга и наслаждаться щедрым урожаем.



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УХОД ЗА ВИНОГРАДОМ ВЕСНОЙ

Совет №1

Совет №2

Совет №3

Совет №4

Совет №5

Когда весной будешь убирать покровный материал на винограднике, сразу обработай его железным купоросом в пропорции 300 граммов на 10 литров воды. Его фунгицидные свойства помогут задержать распускание почек на 5–7 дней, чтобы сохранить молодую зелень от весенних заморозков.Как только на виноградной лозе появятся 5–6 первых молодых листочков, начинай действовать. Чтобы предотвратить заражение молодых листов болезнями и вредителями, тебе поможет их опрыскивание препаратами с медью и серой. В крайних случаях подойдут комплексные препараты, которые ты можешь легко найти в ближайшем магазине для садоводов.Перед самым цветением винограда проведи опрыскивание на основе баковой смеси препаратов для подпитки стеблей. Кроме того, обработай виноград по листу.Когда появятся первые горошинки ягод, повтори обработку виноградной лозы предыдущей смесью. От серой гнили в фазе цветения и смыкания ягод в гроздьях обработай виноградные кусты фунгицидом.Осенью, перед тем, как соберешься укрывать виноградную лозу на зимовку, обработай ее нитрофеном. Он сохранит растение от зимующих стадий вредных насекомых и грибковых болезней. Эти правила помогут не только начинающим виноградарям, но и опытным специалистам.При обработке лозы тем или иным материалом всегда придерживайся инструкции на упаковке. Кроме того, ты должен отчетливо понимать, какой сорт винограда ты обрабатываешь в данный момент и каков средний градус дневной температуры. Это поможет тебе получить хороший урожай и не сжечь нежные листочки у растения.Напоследок хотим сказать, что если кусты винограда сильно заселены клещами, нужно сразу же применять акарициды — препараты для уничтожения вредителей. Например, сера действует испаряясь, так что обрабатывай ею растения при сухой и жаркой погоде. Не дрейфь и у тебя всё получится, удачи в начинаниях!