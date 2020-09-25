Неудачные ремейки советских фильмов

Кто не знает, ремейк – новая версия ранее снятого фильма. Он не копирует оригинал, а наполняет его новым содержанием, но оглядываясь на образец. Вроде бы хорошая идея: дать новое дыхание забытым шедеврам. Но сама идея зрителями всегда воспринимается неоднозначно. Однако режиссеры все же не отставляют попыток выехать за счет известных сюжетов когда-то полюбившихся всем кинокартин. Если же зарубежные коллеги в основном переснимают блокбастеры и фантастику, и иногда у них это хорошо получается, то наши с завидной упорностью покушаются на советскую классику. Увы, обычно ничего хорошего из этого не выходит. Вспоминаем самые неудачные попытки, после которых слово «ремейк» начало приобретать негативный оттенок.









«Карнавальная ночь, или 50 лет спустя» (2006)

«Ирония судьбы. Продолжение» (2007)

«Служебный роман. Наше время» (2011)

«Джентльмены, удачи!» (2012)

«Кавказская пленница!» (2014)

«Человек с бульвара КапуциноК» (2010)

«Веселые ребята;)» (2014)