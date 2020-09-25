Неудачные ремейки советских фильмов

Кто не знает, ремейк – новая версия ранее снятого фильма. Он не копирует оригинал, а наполняет его новым содержанием, но оглядываясь на образец. Вроде бы хорошая идея: дать новое дыхание забытым шедеврам. Но сама идея зрителями всегда воспринимается неоднозначно. Однако режиссеры все же не отставляют попыток выехать за счет известных сюжетов когда-то полюбившихся всем кинокартин. Если же зарубежные коллеги в основном переснимают блокбастеры и фантастику, и иногда у них это хорошо получается, то наши с завидной упорностью покушаются на советскую классику. Увы, обычно ничего хорошего из этого не выходит. Вспоминаем самые неудачные попытки, после которых слово «ремейк» начало приобретать негативный оттенок.
«Карнавальная ночь, или 50 лет спустя» (2006)
Собственно, с этого фильма и пошла мода на ремейки советских фильмов. Причем переснять сей шедевр решил сам Эльдар Рязанов, который и создал «Карнавальную ночь» в 1956 году. Золотой юбилей получился символичным, но, увы, неудачным. И ладно бы просто Огурцов превратился в Кабачкова, вездесущий Сергей Безруков в образе администратора Дениса Колечкина мешал его планам, а Людмила Гурченко пыталась показаться такой же изящной, как 50 лет назад. Фильм откровенно напомнил «Голубой огонек», снятый на скорую руку с уставшими артистами, которые так и не поняли, зачем их собрали. А рейтинг 2,6 на известном киносервисе говорит о многом.
«Ирония судьбы. Продолжение» (2007)
Эльдару Рязанову, кстати, не раз предлагали переснять еще один свой фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Однако режиссер долго не соглашался, и, когда все же дал добро на съемки, то сам работать над картиной отказался. В итоге эту миссию доверили Тимуру Бекмамбетову. Хотя ремейком современную «Иронию…» назвать сложно. Это, скорее, сиквел с новыми героями – детьми главных персонажей предыдущего фильма. И вот уже с первых минут приходит первое и главное разочарование. Оказывается, Лукашин и Надя расстались, и теперь в такую же ситуацию с баней, пьянкой, путаницей квартирами попадают их дети. Фильм оставил неоднозначные впечатления у зрителей. В прокате он, кстати, набрал неплохие деньги, став самой кассовой работой 2008 года в России и СНГ – почти 50 млн долларов. Однако это не значит, что недостатков нет. И один из самых заметных – много, очень много рекламы. Появляется ощущение, что сцены с актерами появляются лишь в перерыве между раскручиванием майонеза и автомобиля. Много вопросов и к главному герою в исполнении Константина Хабенского: весь фильм он или пьяный, или совершает странные поступки, при этом ничего не делая для того, чтобы героиня Лизы Боярской сделала выбор именно в его пользу. Хотя и в сценарии много недоговорок. Например, так и непонятно, из-за чего когда-то расстались Лукашин и Надя. Кстати, Эльдар Рязанов остался недоволен ремейком своего фильма. А это о многом говорит.
«Служебный роман. Наше время» (2011)
Еще один шедевр Эльдара Рязанова решил переснять на свой лад Сарик Андреасян в 2011 году. Казалось бы, картина обречена на успех: те же Новосельцев, Калугина, Самохвалов, но… Вадик вместо Верочки, почти та же сюжетная линия, только перенесенная в современные реалии. Однако в итоге все пошло не так. Второсортные шутки, неубедительная игра актеров, всевозможные голливудские штампы, запутанный и порой нелогичный сюжет, отдых в Турции не к месту – вот о чем говорят большинство зрителей. Не спас фильм даже актерский дуэт Светланы Ходченковой и Владимира Зеленского, которой до президентства успешно снимался в кино. И даже то, что ремейк стал провалом, говорят цифры: оригинал в свое время посмотрели 58 млн человек, а современную версию – 1,9 млн.
«Джентльмены, удачи!» (2012)
Тимур Бекмамбетов, воодушевившись «Иронией судьбы…», решил посягнуть на еще одну святую советскую классику – «Джентльменов удачи». Правда, опять же в современных реалиях заведующий детсадом, ставший Доцентом, перевоплотился в хипстера Смайлика в исполнении Сергея Безрукова. Но зрителям опять не понравилось. Если посмотреть рейтинг фильма, то его оценили всего лишь на троечку. Многие зрители отмечают, что героям, которые хоть и являются нарушителями закона, совершенно не хочется сочувствовать, как это было в оригинале 1971 года. К тому же в картине очень много событий, никак не связанных друг с другом. Опять же вызывает много вопросов игра актеров. «Не верю!» - как сказал бы знаменитый классик.
«Кавказская пленница!» (2014)
Пожалуй, из всех ремейков больше всех не повезло «Кавказской пленнице!» (почему-то именно с восклицательным знаком на конце). Рейтинг 1,1 – так оценили комедию Максима Воронкова большинство зрителей, и не ругал ее только ленивый. Основной недостаток новой версии – это полное копирование оригинала: тот же сценарий, те же имена, те же шутки, внешне похожие актеры с той же одеждой и интонацией. Абсолютно ничего нового этот фильм не дал. Но даже подражание оригиналу не спасло картину. Отдельно нужно сказать о подборе и игре актеров. По мнению, зрителей никто из них, даже пытаясь пародировать старых героев, со своей задачей не справился. Да и их подбор вызывает вопросы. И ладно бы если Анастасия Задорожная смотрелась в роли Нины гармонично, так ведь характер героини никак передать не смогла. А «Шурика» Дмитрия Шаракоиса настолько невзлюбили зрители, что после «Кавказской пленницы!» актер толком нигде не снимался и теперь вынужден работать официантом в Лондоне.
«Человек с бульвара КапуциноК» (2010)
Еще один ремейк, удостоившийся оценки чуть больше 1 балла. Впрочем, поначалу казалось, что все не так плохо: режиссером выступила все та же Алла Сурикова, сценаристом - Эдуард Акопов, которые и создали оригинал. К тому же и актерский состав был подобран звездный, а главную роль исполнила дочь Андрея Миронова Мария. Однако опять же все пошло не так. Понятный посыл воспеть советский кинематограф рассыпался, сюжетные линии никак не пересеклись, шутки ниже пояса, тут же пошлые картины и вишенка на торте – старательно изображающая американский акцент Мария Миронова. В общем, «Человеку…» по количеству гневных комментариев удалось обойти даже «Кавказскую пленницу!».
«Веселые ребята;)» (2014)
Хочешь показать, что фильм новый, добавь какой-нибудь знак (как восклицательный в случае с «Кавказской пленницей»). В «Веселых ребятах» же появился символичный смайлик. К чему он, никто так и не понял. Ведь, как отмечает большинство зрителей, в фильме, позиционирующим себя как комедию, нет ни одной шутки (ну или у них и создателей картины разные понятия о чувстве юмора). Да, картина 1934 года многим может показаться наивной и устаревшей. Но нельзя отрицать, что это шедевр, над созданием которого трудились режиссер Григорий Александров, композитор Исаак Дунаевский, актеры Леонид Утесов и Любовь Орлова. В современной же версии главную роль слесаря исполнил певец Иван Дорн, а его патрнершей выступила Катерина Шпица (кстати, единственная, кого хочется похвалить в этом фильме). Но по мере просмотра возникает вполне логичный вопрос: причем тут «Веселые ребята Александрова, и зачем нужно было привязывать новую комедию к ним? А сцены, где актеры хотели повторить сюжеты их оригинала, получились настолько плохими, что лучше бы их не включали вовсе. В общем, хотели как лучше, а получилось как всегда.
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