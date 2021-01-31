13 странных законов США о браке, над которыми смеются сами американцы

Удивительно, но не так давно в штате Нью-Йорк невозможно было расторгнуть брачный союз просто так. В 2010 году штат стал последним, чьё Законодательное собрание одобрило так называемый «развод без вины», когда никто из супругов не изменял другому или не наносил вред любым другим способом. Но во многих штатах США и сегодня действуют очень странные законы, над которыми часто смеются и сами американцы. Правда, при этом они по-прежнему могут стать поводом для привлечения к ответственности.
Брак по доверенности
В Калифорнии, Колорадо, Техасе или Монтане допускается отсутствие на церемонии бракосочетания жениха или невесты, они вполне могут делегировать свои полномочия доверенному лицу. Правда, это касается только тех случаев, если отсутствующее лицо является военнослужащим. А в Монтане на собственной свадьбе молодожёны и вовсе могут не появляться, все необходимые подписи за них поставят те, кому доверено это право.
Спать только одетыми
В городе Салем, штат Массачусетс, супруги не могут спать обнажёнными, если только это не их собственный дом. Закон обязывает мужа и жену спать в одежде, если они ночуют в съёмной квартире или отеле. Американцам кажется это неплохой идеей, если учитывать, что СМИ пестрят сообщениями о микробах на покрывалах.
Брак в шутку – вне закона
В Делавэре в качестве причины для признания брака недействительным супруги вполне могут указать, что в своё время они создали семью в шутку. Очень удобно: при подаче заявления не нужно искать какие-либо другие причины, достаточно лишь написать о том, что свои подписи в книге регистрации актов гражданского состояния они поставили с целью разыграть друзей или родственников.
Нельзя вступать в брак четыре раза с одни и тем же человеком
Фото: www.politeka.net
В штате Кентукки закон запрещает четыре раза жениться на одной женщине. Американцы шутят по этому поводу: если вы трижды развелись с мужчиной, должен же кто-то поставить точку в этих отношениях. Почему бы эту функцию не взять на себя властям?
Жених должен быть убийцей птиц
Фото: www.poembook.ru
В Труро, штат Массачусетс, потенциальный муж должен доказать свою состоятельность во время охоты. В качестве подтверждения мужественности он должен убить шесть чёрных дроздов или трёх ворон.
Нельзя обещать и не жениться
Фото: www.menslife.com
В штате Южная Каролина ни один мужчина не имеет права в шутку сказать женщине о том, что хочет на ней жениться. Закон о преступлениях против морали и порядочности гласит о том, что мужчина не может делать предложение руки и сердца женщине, если на самом деле он не собирается на ней жениться. Даже жители штата не знают точно, значит ли это, что мужчина, выразивший намерение жениться, обязан будет сдержать слово, или же закон предостерегает представителей сильного пола от обмана, если на самом деле предложение произносится с целью соблазнения.
Плохое обращение с матерью одного из супругов как основание для развода
В Уичито, штат Канзас, плохие взаимоотношения с тёщей или свекровью являются серьёзной причиной для развода. Кажется, супругам в этом городе повезло: они могут быть уверены, что никто не обидит их маму, если боится потерять любимого человека.
Нельзя целоваться по воскресеньям
Фото: www.nastol.com.ua
В Хартфорде, столице штата Коннектикут закон запрещает целоваться по воскресеньям на улице и в публичных местах. Это касается не только супругов, но и всех влюблённых. Поэтом в воскресенье лучше находиться дома, чтобы не нарушить закон даже невинным поцелуем в щеку.
Родственный брак возможен
Фото: www.znaj.ua
В штате Юта двоюродные братья и сёстры могут вступить в законный брак, но только в двух случаях: если брачующимся больше 65 лет или они старше 55, но могут подтвердить факт наступления бесплодия.
Разрешение на вставные зубы
В штате Вермонт ни одна женщина не может просто так носить съёмные зубные протезы. Закон обязывает её сначала получить письменное разрешение от мужа и лишь потом наслаждаться своей белозубой искусственной улыбкой.
Покушение как основание для расторжения брака
Фото: www.рixel-shot.com
Одной из причин, по которой можно расторгнуть брак в штате Теннеси, является доказанный факт покушения супруга на убийство мужа или жены с помощью яда или других средств, демонстрирующих злой умысел.
Штраф за прелюбодеяние
Фото: www.mylove.ru
В Нью-Мексико и Миссисипи закон о разводе предоставляет право жертве супружеской измены получить материальную компенсацию за причинённый моральный ущерб с того, кто вступил в интимную связь с человеком, заведомо зная о его несвободном семейном положении. И этот закон реально действует!
Вступление в брак только в трезвом виде
Фото: www.topfavorites.ru
В штатах Миссисипи или Теннесси окружной клерк вполне может отказать в выдаче лицензии на брак, если вдруг он заподозрит кого-либо из брачующихся в том, что тот пьян. Видимо, власти считают, что создавать семью надо только с трезвой головой, чтобы иметь возможность правильно оценивать последствия своего поступка.
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