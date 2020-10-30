Зачем класть лаврушку в мешки с мукой и сахаром

Хорошие привычки возникают с опытом. Чем дольше ты занимаешься какой-либо деятельностью, тем выше шансы приобретения полезных знаний. Вот и моя подруга Даша, будучи невероятно опытной хозяйкой, поделилась со мной классным секретом сохранения продуктов и не только их с помощью одной ароматной пряности.

Давай вместе изучим домашний лавровый лист, его основные качества и особенности.



ДОМАШНИЙ ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ

Интересный факт

Даша чрезвычайно аккуратная хозяйка. Сейчас! Однако еще пять лет назад, когда она только-только вышла замуж, ее кухня порой напоминала поле боевых действий. Выйдя в долгожданный декрет и родив сына, Даша решила навести на кухне порядок. Всё дело было в том, что там уже найти было что-то сложно. А когда дома маленький ребенок, то быт становится еще сложнее.Даша убрала всю кухню и привела в порядок многочисленные полки. В процессе она нашла множество букашек, заполонивших старые емкости с крупами и даже горшки с растениями. Расстроенная, она добралась до ящичка с пряностями. И о чудо! В нём не было ни одной букашки! Все специи были запакованы, а вот лавровые листочки распорошились по всей емкости.Дашка решила проэкспериментировать. Она купила десять упаковок лаврового листа и засунула его везде, где прежде обнаружила противных букашек.Она была поражена результатом: никаких мошек так и не появилось. Даша продолжила подсовывать лавровый лист в каждый уголок кухни. Уже пять лет прошло с тех пор, ее кухня теперь образец чистоты и порядка.Я и сама хочу воспользоваться ее советом. Дело в том, что недавно на кухне появились муравьи. Мы уже и ремонт сделали, и мелки покупали, и убирали по сто раз… Может, хотя бы лаврушка поможет!Ты точно не раз слышала о лавровом венке, который надевали на голову победителям различных состязаний. А ты знаешь, как появилась такая традиция? В лавровое дерево в свое время обратилась нимфа Дафна, когда хотела избавиться от Аполлона, который ее постоянно преследовал. Тот, увидев, что любимая стала деревом, решил надеть на голову венок из лавровых листьев.Видно Аполлон решил, что, загнав любимую в глухой угол, он стал настоящим победителем. Так или иначе, с тех пор лавровые венки начали часто использовать при награждении. Кстати, слово «лауреат» произошло именно от названия дерева.Лавровый листочек можно использовать не только для борщей или очищения емкостей от букашек. С его помощью можно здорово задекорировать новогодний стол. Нужно покрыть листья золотистой и серебряной красками, а затем украсить ими салфетки.