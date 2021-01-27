Почему мужчины не могли устоять перед Сонькой золотой ручкой

Самая знаменитая мошенница, известная как Сонька золотая ручка, явно проворачивала аферы не только ради наживы, но и потому что была азартна, зависима от эмоций и жила страстями. Эти качества подарили ей все, что она имела, а потом погубили. Ведь она испытывала слабость не только к дорогим украшениям, но и красивым мужчинам, все это плыло ей в руки, пока она была молода и прекрасна, но вместе с обаянием ушло и все то, что она так любила.
О биографии женщины, которая меняла ее сама, чтобы запутать следы, известное многое, однако нельзя достоверно сказать о том, что было на самом деле, а что нет. Софья Ивановна Блювштейн родилась в середине 19 века, по одним данным в 1846 году, а затем при крещении была указана дата 1851, по другим данным указывается 1895 год. Слишком большая разница, чтобы вести речь об одном человеке, даже если это и была блестящая авантюристка, стереть полвека жизни не под силу никому.
Золотая ручка была премилым ребенком.
Дальше ее биография становится еще более интересной, по одной из версий она родилась в многодетной еврейской семье и после того как рано лишилась родных родителей, в возрасте 12 лет сбегает от приемных и начинает работать в богатом доме известной артистки. Дескать, оттуда у нее и тяга к роскоши, и умение вести себя с людьми определенного круга. Как бы то ни было, она получила хорошее образование и обладала живым и блестящим умом, имела способность к изучению языков и была наделена безусловным артистическим талантом. В какое русло направить свои таланты – каждый выбирает сам, для Соньки – это стало возможностью оставить след в истории как самая хитрая мошенница.
Мужчины Соньки, как она их всегда обманывала и как в итоге обманулась сама
Всякий раз она предстает в новом образе.
Мужчины играли огромную роль в жизни Соньки, они встречались ей в разные периоды жизни, были ей любовниками, мужьями, ее правой рукой, партнерами по грабежам и аферам, но неизменным было одно – всех их она использовала, а затем бросала. Однако система сдала сбой, как только влюбилась она сама, но обо всем по порядку.
Любовь появилась в ее жизни очень рано, еще будучи подростком она не побоялась уйти из дома вместе с каким-то греком. Впрочем, какую-то заметную роль, кроме того, что с него все и началось, этот мужчина не сыграл. Затем она выходит замуж и даже рожает дочь, но видимо в ту пору натура и берет свое, она бежит в Россию с новым мужчиной, оставив и ребенка, и мужа. Причем напоследок она еще и обобрала супруга до нитки. Весьма неожиданный исход для брака с благочестивой дамой со светскими манерами.
Любовь к легкой, но в то же время роскошной жизни привела ее на кривую дорожку.
Но и эта попытка найти суженого провалилась, через два года ее арестовывают в поезде с чужим чемоданом в руках. Ее изворотливость и прыткость тогда помогли ей избежать наказания. Милой и обаятельной девушке поверили, что она взяла тот чемодан по ошибке, а не по злому умыслу.
К тому моменту она уже прочно убедилась в мысли о том, что муж и семья не входят в ее приоритеты, а авантюры и мошеннические схемы получаются у нее лучше, чем работа за скромное жалование прислуги.
Воровские схемы, которые она с успехом проворачивала, рано или поздно должны были привести к ней, и она находит новую жертву – выходит замуж за старого и, конечно же, богатого еврея и уезжает из Петербурга.
Однако новый-старый супруг оказался долгожителем и у Сони попросту не хватило терпения дождаться наследства. С тех пор начинаются ее международные аферы и вхождение в уголовную среду. Став частью «Червонных валетов», буквально за пару лет она возглавит это объединение шулеров, воров и проходимцев.
Она любила красиво и дорого одеваться.
Позже Сонька выходит замуж за человека, под чьей фамилией затем и проходит во всех полицейских сводках – Блювштейна. Впрочем, супруг сумел засветить фамилию и без помощи супруги – он был известным железнодорожным вором. От их союза рождается двое девочек. Но роль жены и матери никак не подходит Соне и, несмотря на то, что супруг и так закрывал глаза на ее фривольное поведение, учитывая специфику ее деятельности это было делом привычным, он не выдерживает ее систематических измен.
Периодически ее имя появлялось в сводках.
Так бы известная воровка и меняла мужчин, пока сама не стала той, которую променяют не раздумывая. К моменту, когда она перебралась в Одессу, от ее молодости не оставалось уже и следа, зато у нее было имя и репутация известной воровки. Уж что сильнее привлекло в ней карточного шулера Володю Кочубчика не известно, но ему на тот момент было 18 лет. Их отношения строились по принципу «мама-сын», Сонька добывала все больше и больше денег, чтобы порадовать своего избалованного мальчика, заслужить его одобрение и любовь. Он же этим неизменно пользовался и требовал все больше и больше. Поговаривают, что возлюбленный и называл ее мамой, чем выводил знаменитую авантюристку из себя.
Он еженощно проигрывал то, что награбила Сонька, его аппетиты росли, она старалась добыть все больше и больше, нервничала, допускала много ошибок. Она и сама это понимала, чутье подсказывало ей, что нужно бежать, но оставить своего молодого любовника она не могла. Именно эта больная привязанность и сгубила воровку, чье имя стало легендой воровского мира, свой век она дожила на каторге, а бывший возлюбленный, найдя ее припрятанные сокровища, стал крупным землевладельцем.
Как выглядела Сонька золотая ручка и почему ее так любили мужчины
Марлен Дитрих в образе Соньки.
Ее воровская карьера не сложилась бы так удачно, если бы она не обладала особенной магнетической притягательностью для мужчин. При этом, нельзя сказать, что у не были какие-то особенные внешние данные. Она была невысокого роста – чуть выше полутора метров. К тому же, по канонам красоты тех лет, у нее было не слишком благородное и утонченное лицо, да и ноздри широковаты, а губы тонкие и злостно поджатые. Кожа желала оставлять лучшего, а на правой щеке и вовсе была бородавка.
Но при всем при этом обаяние, уверенность в себе и умение перевоплощаться именно в ту, которую хочет видеть сейчас определенный мужчина, не могли не играть ей на руку. К тому же, она обладала хорошим музыкальным вкусом, играла на музыкальных инструментах, знала несколько иностранных языков. Все это, помноженное на аморальность, делало ее магнитом для мужчин.
Ее образ на экране воссоздавался неоднократно.
Ко всему прочему она была еще и любвеобильна, поэтому вполне возможно, что мужчины лишь отвечали ей взаимностью. Дорого и со вкусом одетая, знающая как вести себя в том или ином обществе, она частенько представлялась дамой голубых кровей и ни у кого не возникало сомнений, что так оно и есть. Она активно пользовалась макияжем, носила парики и наклеивала ресницы, имела огромный гардероб, с которым, впрочем, без сожаления расставалась, когда жизнь круто менялась.
Одна из ее мошеннических схем была построена именно на личном обаянии и актерском таланте. Она заселялась в фешенебельные отели на несколько дней и выясняла, кто из посетителей богат и у кого чем можно поживиться. Затем, под утро, когда сон особенно крепок, облачившись в туфли с мягкой подошвой, она пробиралась в номера и грабила постояльцев. Не всегда такая затея проходила бесследно, ведь хозяин мог проснуться, тогда она делала вид, что ошиблась номером, причем была в диком смущении. Мог быть и другой вариант, якобы она, не справившись с любовным влечением, пришла к господину в номер сама. Этот способ грабежа даже получил свое название в воровских кругах тех лет и назывался «гутен морген». Да, утро ограбленных явно было добрее некуда.
Мифы и забавные факты о самой известной мошеннице
Несколько раз она пыталась бежать с каторги, но ее всегда возвращали.
По одной из версий, отец или отчим девушки скупал краденое и перепродавал его. Поэтому она с детства общалась с ворами и подобный способ заработка для нее был вполне приемлемым. Согласно этой же версии, у Соньки была родная сестра, которая тоже стала воровкой.
Есть несколько вариантов, почему Соньку стали звать Золотой ручкой. Якобы еще в детстве, учительница хвалила умелую ученицу, повторяя, что у Соньки – золотые ручки и все в них спорится. Уже у взрослой Сони были красивые холеные руки, к тому же она любила украшения и носила их по многу. Под длинными же ногтями она умела уносить драгоценные камни прямо из ювелирных магазинов. Платье у нее тоже было специальное – под подол был пришит мешок, в котором можно было вынести хоть отрез на платье.
Дерзкая и самоуверенная - она была уверена, что ей можно все.
После того как она попалась в поезде с кражей чемодана, она поняла, что вести охоту на железных дорогах нужно покрупнее, поэтому стала брать билеты на элитные купе. Там, она представлялась баронессой или графиней, а ее манеры и одежда это лишь подтверждали, входила в доверие, кокетничала, а дождавшись ночи, обчищала одно купе за другим.
Ее артистизм и умение себя подать всегда играли ей на руку, собственно говоря, и делая ее той самой «Золотой ручкой». Например, она, очередной раз разыгрывая аристократку, вынесла из ювелирного магазин украшения под предлогом того, что забыла кошелек, ведь на улице ее ждали отец и ребенок. Однако спустя продолжительное время выяснилось, что эти двое были наняты ей буквально за несколько минут до визита в магазин.
Другой случай еще более вопиющ, она пришла в ювелирный магазин, выбрала украшения, а счет попросила прислать ее супругу – известному психиатру. Сама же, подгадав время, пришла на прием к психиатру и стала жаловаться ему на мужа, который вечно у всех требует деньги за украшения. Тут явился и обманутый ювелир с требованием денег…
Предполагаемая могила Соньки Золотая ручка.
Многие не верили в то, что Сонька не нашла способа сбежать из тюрьмы или избежать заключения. Бежать она пыталась неоднократно, ведь использовать свое обаяние и актерские способности можно было и на тюремной охране. Но с ней тогда были осторожнее, к этому моменту ее имя говорило само за себя.
Последний раз она пыталась бежать, переодевшись в солдата, который конвоирует заключенного (ее сожителя). После того как обман раскрылся, ее жестоко высекли, а все заключенные собрались посмотреть на это зрелище. Но этого наказания показалось мало, ее заключили в кандалы и держали в них больше двух лет. В это же время продавали ее фотографии. Желающих увидеть Соньку Золотую ручку в кандалах было предостаточно.
Многие уверены, что вместо нее заключение отбывала другая женщина. Собственно про ее могилу ходят такие же легенды, что это вовсе не место ее захоронения, несмотря на это здесь установлен мраморный памятник на воровские деньги (по-крайней мере, так гласит легенда). Впрочем, сам памятник, ставший местом паломничества, часто перекрашивают, поскольку на нем то и дело появляются надписи от «братвы на память».
Те, кто может повести за собой огромное количество людей и создает секты, несомненно, обладают не меньшим талантом убеждения. Причем их организаторы используют их для наживы и обмана простых людей.
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