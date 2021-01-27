Почему мужчины не могли устоять перед Сонькой золотой ручкой

Золотая ручка была премилым ребенком.

Мужчины Соньки, как она их всегда обманывала и как в итоге обманулась сама

Всякий раз она предстает в новом образе.

Любовь к легкой, но в то же время роскошной жизни привела ее на кривую дорожку.

Она любила красиво и дорого одеваться.

Периодически ее имя появлялось в сводках.

Как выглядела Сонька золотая ручка и почему ее так любили мужчины

Марлен Дитрих в образе Соньки.

Ее образ на экране воссоздавался неоднократно.

Мифы и забавные факты о самой известной мошеннице

Несколько раз она пыталась бежать с каторги, но ее всегда возвращали.

Дерзкая и самоуверенная - она была уверена, что ей можно все.

Предполагаемая могила Соньки Золотая ручка.