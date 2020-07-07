Экстремальные развлечения людей из разных стран мира

У каждого народа есть свои национальные забавы. Англичане обожают скачки и футбол, у жителей скандинавских стран в почете коньки и лыжи, а горцев Кавказа — борьба. Но есть развлечения, которые не афишируют из-за их опасности или даже аморальности. Они существуют почти во всех странах и мы расскажем о некоторых из них.





Национальная японская забава кантё

Поливальный понедельник славян

Выруби белого

Опасные игры с животными

Зацепинг

Беги или умри