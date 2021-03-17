Цифровые дебри: необычная бумажная инсталляция в токийском Национальном центре искусств

В честь 10-й годовщины основания Национального центра искусств в Токио французский архитектор и дизайнер Emmanuelle Moureaux трансформировал выставочное пространство музея площадью 2 тысячи квадратных метров в интерактивную радужную инсталляцию «Forest of Numbers» («Лес из цифр»). Инсталляция состоит из 60 тысяч вырезанных из бумаги цифр от 0 до 9, которые подвешены к потолку в 10 ярусов, символизирующих 10 лет работы музея.



























































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