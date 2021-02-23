Пост о нашем месте в этом мире

Человеку свойственно задумываться о своем существовании. Кто мы? Что мы из себя представляем? Для чего мы здесь? Ответить на все вопросы невозможно. Но кое-что нам все-таки известно наверняка. Мы решили рассказать о некоторых удивительных вещах, что нас окружают.
Это наша Земля. Выглядит неплохо, да?
На протяжении всей истории Земли на ней жили около 108 миллиардов человек. Семь миллиардов живут здесь сейчас. И вы — один из них.
Вот так мы решили расселиться.
Ежедневно люди совершают множество перелетов от одной части Земли к другой. Выглядит это так:
А это — одна часть Земли, Антарктида, в сравнении с другой — США.
Такого размера Африка на самом деле.
А вот такого размера Тихий океан.
И настолько он глубок
Но Земля — это просто ничто по сравнению с тем, что за ее пределами. Вот все спутники, которые вращаются вокруг нашей планеты каждый день.
Пойдем дальше? Вот США по сравнению с Луной.
Но чтобы добраться до Луны, нужно преодолеть тысячи километров. Между Землей и Луной можно разместить все планеты Солнечной Системы.
Одна из вершин на Марсе — гора Олимп. Эверест по сравнению с ней словно маленький ребенок.
А так выглядел бы Юпитер для нас, если бы находился на том же расстоянии, что и Луна.
Это количество воды на спутнике Юпитера — Европе, по сравнению с количеством воды на Земле.
Так Юпитер каждый день защищает Землю от космического мусора и астероидов, «отводя их в сторону».
Очень легко забыть, что мы находимся в постоянном движении — каждый день, каждую секунду…
Но наша Солнечная система тоже все время движется. Сейчас мы находимся в том же положении, что и 225 миллионов лет назад, когда Землю населяли динозавры.
В самом деле, все, что мы можем видеть, находится в этом желтом круге.
А все радиосигналы, которые посылает в космос человечество, здесь. Неудивительно, что мы все еще не встретили разумную жизнь
Зато вот сколько новых планет мы обнаружили за последние годы.
Однако наша галактика — коротышка по сравнению с некоторыми другими. Вот Млечный Путь по сравнению с IC 1011.
Но давайте лучше заглянем внутрь. Внутрь нас. Триллионы клеток работают внутри нас все время. Вот, например, белые кровяные клетки атакуют паразита:
И они состоят из таких молекул. Вот что мы из себя представляем.
Но это еще ничего.
Только представьте, в вашем организме примерно 7.000.000.000.000.000.000.000.000.000 атомов, каждому из которых миллиарды лет.
Это действительно то, чем мы все являемся и все, что мы пока знаем.
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