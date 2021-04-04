Плюсы безотвальной обработки почвы

Каждый год вы старательно перекапываете почву на участке? Уверены, что это повышает плодородие, но никак не можете вырастить действительно впечатляющий урожай? Возможно, самое время перейти на безотвальную обработку почвы!

Перекопка почвы считается одной из важнейших дачных работ. Во время процедуры можно очистить грунт от сорняков и мусора, сделать его более рыхлым. Также после перекопки часть вредителей и их личинок остаются на поверхности, где ими с удовольствием лакомятся птицы. Каждый дачник хоть раз в жизни проводил отвальную перекопку, когда ком земли переворачивают и заделывают верхний слой на глубину штыка лопаты. Но существует более современный способ – безотвальная обработка почвы, которая позволяет реанимировать землю, страдающую от интенсивного земледелия и не дающую привычных урожаев. Главное отличие метода в том, что выкопанные пласты грунта не нужно переворачивать и разбивать.





Безотвальная обработка почвы получает все более широкое распространение в сельском хозяйстве. Также ее называют No Till, или нулевая технология. Специалисты многих стран (Бразилии, Колумбии, Северной Кореи, Австралии и др.) успешно внедряют эту инновацию. Главная ее особенность – семена сеют в необработанную почву, на которой еще сохранились растительные остатки предыдущих урожаев.

Причина 1. Чтобы сохранить и увеличить количество полезных почвенных организмов

Причина 2. Чтобы получить экологически чистый урожай

Причина 3. Чтобы повысить плодородие и сократить риск эрозии (разрушения) грунта

Причина 4. Чтобы снизить финансовые расходы на обработку почвы и уход за растениями

Причина 5. Чтобы сохранить собственное здоровье

Для работы используют дисковые культиваторы, плоскорезы и др.Почему вам стоит применять безотвальную обработку на своем участке? Мы выделили 5 основных причин.Почва – место обитания множества насекомых, бактерий и грибов, часть из которых отвечает за плодородие грунта, поддержание в нем природного баланса. Во время отвальной перекопки нарушается естественное равновесие, полезные организмы гибнут наравне с вредными. В итоге земля обедняется и лишается своих ценных свойств. А восстанавливать плодородие почвы в будущем будет довольно трудно.Не стоит переживать, что почва после безотвальной обработки станет менее рыхлой. В ней останутся черви и жуки, которые успешно прорыхлят верхний слой грунта и сделают его пригодным для выращивания растений.При обычной перекопке удобно вносить удобрения в почву. В случае же с безотвальной обработки провести такую процедуру будет сложнее, а значит, сокращается риск, что вы добавите больше удобрений, чем нужно. Кроме того, отличной альтернативой подкормкам могут стать корни растений от предыдущих урожаев (при условии, что они не поражены болезнями и не противоречат принципам севооборота).Одна из задач органического земледелия, частью которого является безотвальная обработка почвы, – сохранение почвенных организмов, улучшающих структуру грунта. Поэтому целесообразно не использовать для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений опасные химические препараты.Безотвальная обработка почвы позволяет улучшить структуру почвы, сохранить в ней влагу и гумусовый слой. Дачники, которые опробовали данный способ, отмечали также повышение способности почвы к снегозадержанию, устойчивость к ветровой эрозии. Другими словами, качество грунта становилось выше, он надолго сохранял свои физические свойства.Во время глубокой отвальной перекопки на поверхности оказывается менее плодородный нижний слой грунта.Считается, что тяжелая глинистая почва все-таки нуждается в перекопке, особенно осенней, иначе в ней будет сложно что-то вырастить. Легкие же почвы не нуждаются в тщательной обработке. Поэтому прежде чем перейти на безотвальную обработку, стоит лучше разобраться в свойствах грунта на своем участке.Для определения вида почвы вам пригодится обычный стакан с водой. Добавьте в него ложку грунта, перемешайте и оставьте на пару часов. Затем посмотрите, что получилось. Если вода почти чистая, а на дне заметен небольшой слой осадка – почва суглинистая. Чистая вода с осадком из песчинок и камешков – признак песчаной почвы. Мутная вода с небольшим осадком и плавающими кусочками взвеси означает, что на участке торфяной грунт. Если же вода мутная, а осадок тонкий – преобладает глина. Теперь вам будет проще принять решение о том, какая обработка нужна почве на участке.На смену устаревшим методам работы с почвой приходят новые, менее затратные. Финансовая причина побудила многих дачников перейти на безотвальную обработку. Конечно, вам все равно понадобится инвентарь, но он будет практически универсальным, заменит лопату, вилы, мотыгу, грабли и другие инструменты. Им можно проводить самые разнообразные уходовые мероприятия. В условиях дачи достаточно будет, например, плоскореза, который можно использовать для:обработки тяжелой глинистой почвы;рыхления и прополки грунта;формирования грядок и выравнивания их поверхности;окучивания растений и т.д.Существуют разные модели плоскорезов, поэтому, в зависимости от задач, стоит подобрать несколько инструментов.Таким образом вы существенно удешевите процесс выращивания урожая, сэкономите немало времени и получите хороший результат.После перекопки огорода редкий дачник чувствует себя бодрым. Чаще всего беспокоит мышечная боль. Так вот, безотвальная обработка почвы позволит сэкономить также и физические силы. Вам не придется надрывать спину и руки, чтобы подготовить достаточно большой участок земли к будущим посадкам.Конечно, некоторой альтернативой может выступить механизированная перекопка, но она также требует немало усилий и хорошей физической подготовки. Кроме того, придется дополнительно тратиться на бензин. А вот работа с плоскорезом будет под силу женщинам и даже подросткам, т.к. не требуется переворачивать пласты грунта.Недостатки безотвальной обработки почвыКак и у любого способа обработки почвы, у безотвального – также есть свои недостатки. Выше мы упоминали, что при подобной процедуре затруднительно внести необходимое количество удобрений, т.к. ком земли не переворачивается. Кроме того, довольно сложно бороться с сорняками, болезнями и вредителями. Семена сорных трав остаются на поверхности и быстрее прорастают. Правда, при обычной перекопке также нет полной гарантии, что сорняков не будет, но там им хотя бы легче убрать. Также вам понадобится приобрести дополнительный инвентарь, например, плоскорез, что несет с собой дополнительные финансовые траты.Но, несмотря на минусы, плюсов у метода все же намного больше. Правда, полностью освоить такую обработку сходу не так просто. Стоит начать с малого, например, обработать небольшой участок и сравнить, как изменились почва и урожайность. Не лишним будет провести предварительное исследование химического состава почвы. Также не забывайте о соблюдении севооборота, посеве сидератов и мульчировании.Безотвальная обработка поможет вам повысить плодородие грунта, сохранить его структуру, ускорить биологическую активность микроорганизмов и получить в итоге более богатый урожай.