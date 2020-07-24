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Как поменяется тело, если начать плавать всего 3 раза в неделю

Плавание может быть вашим билетом к здоровому телу и духу, независимо от вашего возраста. Оно не только может дать вам тренировку всего тела, но также помогает тем, кто справляется с депрессией. Но это не единственное преимущество, которое может принести это занятие. Мы нашли некоторые из самых впечатляющих способов регулярного плавания, которые могут повлиять на вашу жизнь

Как поменяется тело, если начать плавать всего 3 раза в неделю

Как поменяется тело, если начать плавать всего 3 раза в неделю

1. Ваши легкие будут работать лучше. Регулярное плавание может стать хорошим способом укрепления легких. Фактически, исследование говорит нам, что плавание имеет преимущество перед йогой, когда дело доходит до улучшения функции легких. Это потому, что плавание способно повысить эластичность мышц легких и груди.

http://vs-t.ru/kak-pomenyaetsya-telo-esli-nachat-plavat-vsego-3-raza-v-nedelyuКак поменяется тело, если начать плавать всего 3 раза в неделю

2. Ваши суставы будут сильнее. Это идеальный вид упражнений для тех, у кого боль в суставах вызвана, например, артритом. Это означает, что регулярное плавание может помочь вам снизить риск обострения артрита.

Как поменяется тело, если начать плавать всего 3 раза в неделю

3. Это укрепит вашу спину. Если вы страдаете хроническими болями в спине, плавание может нарастить мышцы спины и облегчить боль.

Как поменяется тело, если начать плавать всего 3 раза в неделю

4. Вы сожжете калории. Плавание 3 дня в неделю может стать отличным способом сжечь лишние калории и одновременно укрепить мышцы.

Вы можете сжечь 500 калорий в 30-минутном плавании, что в два раза больше, чем вы бы сожгли, если бы ходили, что делает плаванием идеальным упражнением.

Как поменяется тело, если начать плавать всего 3 раза в неделю

5. Ваш процесс старения замедлится. Согласно одному исследованию, плавание от 3 до 5 раз в неделю замедляетпроцесс старения.

Как поменяется тело, если начать плавать всего 3 раза в неделю

6. Ваш сон будет лучше. Плавание также делает чудеса для вашего ума и сна. Это потому, что плавание было признано одним из ключевых упражнений, которые помогают при бессоннице. Это выглядит как позитивная новость, если вы изо всех сил пытаетесь высыпаться

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Как поменяется тело, если начать плавать всего 3 раза в неделю

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Как поменяется тело, если начать плавать всего 3 раза в неделюПодписаться на мой Instagram

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