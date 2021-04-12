Телохранители: 5 пистолетов, которые считаются лучшим выбором для защиты себя и дома

Споры о плюсах и минусах легализации короткоствольного оружия не утихают не только в России. Однако, сегодня речь пойдет не об этом. Предположим на ближайший час, что пистолеты разрешили к покупке и свободному ношению. Если бы такое случилось, то следовало бы сразу же обеспокоиться вооружением себя-любимого. Однако, короткоствольного оружия на рынке огромное количество, какой пистолет выбрать? Есть несколько образцов, которые традиционно считаются лучшими для гражданского ношения.
1. Smith & Wesson Model 686
Серьезная пушка для серьезных парней. |Фото: ru.wikipedia.org.
Калибр: .357 Magnum и .38 Special
Масса: 1.25 кг
Габариты: 303 мм
Главное в оружии для самообороны отнюдь не компактность и низкий вес, хотя и они важны. Самое главное – это останавливающее воздействие. А потому лучше брать настоящего рекордсмена в этой области. Одним из таких считается популярный в США 686-ый. Носить такой будет непросто, зато уже по одной только кобуре каждый будет знать, насколько ты серьезный парень!
2. Glock 17
Пистолет на все случаи жизни. |Фото: getwallpapers.com.
Калибр: 9×19 мм Парабеллум
Масса: 0.65 кг
Габариты: 186х33х138 мм
Сложно представить себе рейтинг пистолетов, в который бы не попал Glock 17 или во всяком случае какая-то из его разновидностей. Действительно, выдающиеся характеристики, относительно низкая цена и высокая надежность делают знаменитый 17-ый оружием исключительной универсальности. Можно даже сказать, что это Автомат Калашникова от мира пистолетов.
3. Taurus 905
Травматический пистолет. |Фото: theobject.ru.
Калибр: 9 мм Р.А.
Масса: 0.67 кг
Габариты: 173х105 мм
Неожиданно – револьвер из Бразилии. Причем не самый обычный. Дело в том, что данный образец оружия является травматическим, а не летальным. Интересно, что до 2011 года эти револьверы даже импортировались в Россию. Несмотря на не самый удачный старт продаж (у первых моделей были серьезные проблемы с барабаном), сегодня 905-ые охотно покупают во всем мире. В том числе в США.
4. Beretta 92FS
Хорошая штука и для армии, и для гражданской жизни. |Фото: wallsdesk.com.
Калибр: 9×19 мм Парабеллум
Масса: 0.95 кг
Габариты: 217х38х137 мм
Знаменитая на весь мир Beretta получила свой статус главным образом благодаря закупкам армии США. Сегодня 92FS уже почти не используется американской военщиной, так как появились более современные и эргономичные пистолеты. Однако, мощная реклама и боевой опыт применения сделали свое дело. Кстати, все это очень сильно роднит данный образец итальянского оружия со следующим пистолетом.
5. Colt 1911
Настоящая легенда. ¦Фото: wallpapersafari.com.
Калибр: .45 ACP
Масса: 1.12 кг
Габариты: 216х30х135 мм
Сказать, что 1911-ый – это пистолет-легенда, будет недостаточно. Редкий образец короткоствольного нарезного оружия, который используется уже больше века. Особенно, когда речь идет о пистолете, а не о револьвере. Безусловно пистолет Джона Мозеса Браунинга неоднократно улучшился в попытке «осовременить» не слишком хитрую конструкцию. И хотя все гениальное просто, из возраста 1911-го произрастает несколько «родовых» недостатков, что с одной стороны делает его не лучшим выбором в качестве средства самообороны. С другой стороны, в области останавливающего воздействия с этим «Кольтом» мало что может соревноваться.
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