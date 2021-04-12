Телохранители: 5 пистолетов, которые считаются лучшим выбором для защиты себя и дома

1. Smith & Wesson Model 686

Серьезная пушка для серьезных парней. |Фото: ru.wikipedia.org.

2. Glock 17

Пистолет на все случаи жизни. |Фото: getwallpapers.com.

3. Taurus 905

Травматический пистолет. |Фото: theobject.ru.

4. Beretta 92FS

Хорошая штука и для армии, и для гражданской жизни. |Фото: wallsdesk.com.

5. Colt 1911

Настоящая легенда. ¦Фото: wallpapersafari.com.