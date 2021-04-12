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Телохранители: 5 пистолетов, которые считаются лучшим выбором для защиты себя и дома


Телохранители: 5 пистолетов, которые считаются лучшим выбором для защиты себя и дома

Споры о плюсах и минусах легализации короткоствольного оружия не утихают не только в России. Однако, сегодня речь пойдет не об этом. Предположим на ближайший час, что пистолеты разрешили к покупке и свободному ношению. Если бы такое случилось, то следовало бы сразу же обеспокоиться вооружением себя-любимого. Однако, короткоствольного оружия на рынке огромное количество, какой пистолет выбрать? Есть несколько образцов, которые традиционно считаются лучшими для гражданского ношения.

1. Smith & Wesson Model 686


Серьезная пушка для серьезных парней. |Фото: ru.wikipedia.org.

Серьезная пушка для серьезных парней. |Фото: ru.wikipedia.org.

 

Калибр: .357 Magnum и .38 Special
Масса: 1.25 кг
Габариты: 303 мм

Главное в оружии для самообороны отнюдь не компактность и низкий вес, хотя и они важны. Самое главное – это останавливающее воздействие. А потому лучше брать настоящего рекордсмена в этой области. Одним из таких считается популярный в США 686-ый. Носить такой будет непросто, зато уже по одной только кобуре каждый будет знать, насколько ты серьезный парень!

2. Glock 17


Пистолет на все случаи жизни. |Фото: getwallpapers.com.

Пистолет на все случаи жизни. |Фото: getwallpapers.com.

 

Калибр: 9×19 мм Парабеллум
Масса: 0.65 кг
Габариты: 186х33х138 мм

Сложно представить себе рейтинг пистолетов, в который бы не попал Glock 17 или во всяком случае какая-то из его разновидностей.
Действительно, выдающиеся характеристики, относительно низкая цена и высокая надежность делают знаменитый 17-ый оружием исключительной универсальности. Можно даже сказать, что это Автомат Калашникова от мира пистолетов.

3. Taurus 905


Травматический пистолет. |Фото: theobject.ru.

Травматический пистолет. |Фото: theobject.ru.

 

Калибр: 9 мм Р.А.
Масса: 0.67 кг
Габариты: 173х105 мм

Неожиданно – револьвер из Бразилии. Причем не самый обычный. Дело в том, что данный образец оружия является травматическим, а не летальным. Интересно, что до 2011 года эти револьверы даже импортировались в Россию. Несмотря на не самый удачный старт продаж (у первых моделей были серьезные проблемы с барабаном), сегодня 905-ые охотно покупают во всем мире. В том числе в США.

4. Beretta 92FS


Хорошая штука и для армии, и для гражданской жизни. |Фото: wallsdesk.com.

Хорошая штука и для армии, и для гражданской жизни. |Фото: wallsdesk.com.

 

Калибр: 9×19 мм Парабеллум
Масса: 0.95 кг
Габариты: 217х38х137 мм

Знаменитая на весь мир Beretta получила свой статус главным образом благодаря закупкам армии США. Сегодня 92FS уже почти не используется американской военщиной, так как появились более современные и эргономичные пистолеты. Однако, мощная реклама и боевой опыт применения сделали свое дело. Кстати, все это очень сильно роднит данный образец итальянского оружия со следующим пистолетом.

5. Colt 1911


Настоящая легенда. ¦Фото: wallpapersafari.com.

Настоящая легенда. ¦Фото: wallpapersafari.com.

 

Калибр: .45 ACP
Масса: 1.12 кг
Габариты: 216х30х135 мм

Сказать, что 1911-ый – это пистолет-легенда, будет недостаточно. Редкий образец короткоствольного нарезного оружия, который используется уже больше века. Особенно, когда речь идет о пистолете, а не о револьвере. Безусловно пистолет Джона Мозеса Браунинга неоднократно улучшился в попытке «осовременить» не слишком хитрую конструкцию. И хотя все гениальное просто, из возраста 1911-го произрастает несколько «родовых» недостатков, что с одной стороны делает его не лучшим выбором в качестве средства самообороны. С другой стороны, в области останавливающего воздействия с этим «Кольтом» мало что может соревноваться.

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Телохранители: 5 пистолетов, которые считаются лучшим выбором для защиты себя и дома

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Телохранители: 5 пистолетов, которые считаются лучшим выбором для защиты себя и домаПодписаться на мой Instagram
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