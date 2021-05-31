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Прогулка по швейцарскому ледяному отелю

Каждый год этот отель создает новое оформление своих номеров и помещений. Как это возможно? Потому, что отель состоит изо льда!

Прогулка по швейцарскому ледяному отелю

19 индивидуальных тематических арт-люксов, разработанных специалистами со всего мира — от шведского скульптора, создавшего гигантского снежного слона в комнате, до ледяного бара и ледяного автобуса.

Из снега, который пошел на создание отеля, можно было бы слепить примерно 700 млн снежков. (Фото Icehotel.com):

Прогулка по швейцарскому ледяному отелю

Ледяная спальня. (Фото Icehotel.com):

Прогулка по швейцарскому ледяному отелю

Ледяной бар.

Прогулка по швейцарскому ледяному отелю

Роскошные ледяные кресла.

Прогулка по швейцарскому ледяному отелю

И ледяные лестницы.

Прогулка по швейцарскому ледяному отелю

В каждой комнате поддерживается температура от -5 до -8 градусов по Цельсию.

Прогулка по швейцарскому ледяному отелю

Прогулка по швейцарскому ледяному отелю

На кроватях — шкуры северных оленей с дополнительными термальными спальными мешками.

Прогулка по швейцарскому ледяному отелю

«Лондонское метро».

Прогулка по швейцарскому ледяному отелю

В одном из номеров есть снежный слон.

Прогулка по швейцарскому ледяному отелю

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