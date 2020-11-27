Как приготовить любимые блюда и постирать в микроволновке: 12 нестандартных советов

Микроволновка - незаменимая помощница на кухне
Хлопоты по дому отнимают массу времени, а ведь его можно посвятить более приятным занятиям. Микроволновка - верная помощница на кухне. И разогреть в ней можно, и приготовить вкусное блюдо, и разморозить, и даже постирать! Как? Очень просто! Ловите лайфхаки с микроволновой печью, которые облегчат домашние заботы.
1. Яйцо пашот
Домашнее яйцо пашот ничем не отличится от ресторанного / Фото: buljon.ru
Помимо традиционных способов, приготовить традиционное французское блюдо можно в микроволновой печи. Возьмите стеклянную емкость и налейте в нее несколько ложек воды (около 100 мл). Разбейте яйцо и аккуратно влейте его в жидкость без размешивания. Обязательно сделайте прокол в желтке, чтобы в процессе нагревания он не взорвался. Накройте емкость тарелкой и отправьте в микроволновку на 1 минуту. Вуаля - яйцо пашот как в ресторане готово!
2. Сыр
Приготовить домашний сыр в микроволновке не составит труда
Альтернативный вариант приготовления домашнего сыра. Вам понадобятся: 1 стакан молока, 1 стакан лимонного сока, щепотка соли. Соедините ингредиенты и тщательно перемешайте. Далее отправьте смесь в микроволновку на 2 минуты. Хорошо перемешайте полученную массу, чтобы разбить все оставшиеся комочки. Затем процедите заготовку через марлю и оставьте до полного стекания жидкости. Теперь можно лакомиться сыром.
3. Жареные орешки
В микроволновке орешки точно не подгорят / Фото: superorehi.ru
В основном все жарят орешки на сковороде, однако плоды так и норовят подгореть. Чтобы этого не произошло, нужно постоянно помешивать орехи или отправить их в микроволновку. Возьмите блюдо подходящего размера и насыпьте в него плоды в несколько слоев. Установите максимальную мощность и поставьте время на 5-6 минут. Учтите, что чем больше слоев, тем дольше должна быть прожарка. Во время готовки несколько раз следует перемешать орешки. Миндаль прожаривается быстрее арахиса, поэтому для него можно сократить время.
4. Чипсы и картошка фри
Домашние чипсы и картошка фри намного вкуснее покупных / Фото: attuale.ru
Домашние чипсы - отличная замена магазинным. Вы сможете приготовить натуральное блюдо без каких-либо химических добавок. Почистите картофель, нарежьте его тонкими пластинками и залейте холодной водой. Спустя несколько минут достаньте кружочки и высушите на заранее подготовленных бумажных полотенцах. После высыхания посолите, поперчите картофель и тщательно перемешайте. Возьмите плоскую тарелку, смажьте ее оливковым маслом и выложите кружочки в один слой. Отправьте в микроволновку на 3 минуты, а по истечении времени переверните и поставьте еще на 3 минуты. Хрустящие чипсы готовы.
Таким же способом можно приготовить и любимый картофель фри. Нарежьте продукт палочками, перемешайте с маслом, солью и другими приправами. Налейте немного масла и на тарелку, а затем разложите на ней картофель в один слой. Включайте микроволновку и прожаривайте до готовности.
5. Пенка для кофе
Пенка получится как из кофемашины / Фото: 3ladies.su
Если у вас дома нет кофемашины, а так хочется приготовить напиток с пенкой, выход есть! Налейте необходимое количество молока в стакан, накройте крышкой, хорошенько взболтайте и поставьте в микроволновку на 30 секунд. Вы получите молочную пенку, которую сразу можно добавить в свежесваренный кофе. И кофемашины не надо!
6. Горячий шоколад
Из Нутеллы и молока получится вкусный горячий шоколад / Фото: i.pinimg.com
Другой любимый многими напиток - горячий шоколад - также можно приготовить в микроволновке. Добавьте в чашку 1 ч.л. шокопасты и залейте молоком. Поставьте напиток в печь на несколько минут и наслаждайтесь великолепным горячим шоколадом.
7. Чеснок и лук
Даже самый «вредный» чеснок почистится враз / Фото: smekalo4ka.ru
Иногда попадается чеснок, который никак не хочет чиститься. Какие чудеса изобретательности не проявляй, а шкурка все равно не поддается. Микроволновка выручит и здесь. Поместите продукт в печь на 20 секунд на максимальной мощности и зубчики сами будут выпрыгивать из оболочки.
Больше не будет повода проливать слезы от лука / Фото: cdn.yemek.com
Нарезка лука тоже сопровождается трудностями, но уже в виде слез. Если не хотите плакать, обрежьте основания луковицы с обеих сторон и прогрейте продукт в микроволновке секунд 20. Луковка сохранит все полезные свойства, утратив лишь слезоточивые компоненты.
8. Сок
После микроволновки цитрусовые станут сочнее / Фото: smekalo4ka.ru
Если апельсин, лайм, грейпфрут или лимон не хотят пускать свои соки, прогрейте их в микроволновке. Поместите цитрус в печь секунд на 20. После этого разрежьте продукт пополам и выжмите все соки до последнего.
9. Травы
В микроволновке можно высушить травы всего за несколько минут / Фото: i8.vgoroden.ru
Чтобы не сушить травы несколько дней, а то и недель, воспользуйтесь простым и быстрым лайфхаком с микроволновкой. Нарвите растения, промойте и просушите. Далее переложите травы бумажными полотенцами и отправьте в микроволновку на 2-4 минуты. Достаньте салфетки с растениями, немного помните и сделайте еще один подход. Высушенные растения готовы к использованию.
10. Две порции
Также можно приобрести специальную подставку для второго блюда / Фото: cdn1.ozone.ru
На использовании микроволновки можно еще и сэкономить - просто грейте два блюда одновременно. Единственное условие - одна порция еды должна быть в глубокой тарелке. Таким образом, нужно поместить в микроволновую печь блюдо в глубокой тарелке, а сверху - на плоской. Запустите печь приблизительно на 3-3,5 минуты, чтобы оба блюда хорошо прогрелись и можете подавать их к столу.
11. Стирка
В микроволновке можно стирать мелкие вещи: носки, платки и т.д. / Фото: golifehack.ru
Удивлены? А этот лайфхак хорошо подойдет для стирки мелких вещей в условиях отсутствия горячей воды. Возьмите небольшую миску, налейте в нее воду, добавьте порошок или моющее средство. Далее замочите необходимую для стирки вещь и запустите микроволновку на 10 минут. Это могут быть носки, платки, кухонные рукавицы, полотенца и т.д. После завершения «стирки» прополощите вещи с чистой воде и повесьте сушиться. Готово!
12. Дезинфекция
Не обязательно выбрасывать губку, если можно ее продезинфицировать / Фото: 3.bp.blogspot.com
Выбрасывать поролоновую губку для мытья посуды после нескольких дней использования - крайне расточительно. Да и зачем, если можно продезинфицировать изделие и быть уверенным в чистоте. В самом деле, губка - одно из грязнейших мест на кухне и простой промывкой тут не обойтись. Налейте в небольшую емкость воды, добавьте лимонный сок и погрузите в жидкость поролоновое изделие. Далее отправьте губку в микроволновку как минимум на 1 минуту при максимальной мощности. Все микробы сгинут враз! После этого аккуратно достаньте моющее изделие и оставьте до полного остывания. Теперь можно не сомневаться в чистоте посуды.
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