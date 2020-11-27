Как приготовить любимые блюда и постирать в микроволновке: 12 нестандартных советов

Микроволновка - незаменимая помощница на кухне

1. Яйцо пашот

Домашнее яйцо пашот ничем не отличится от ресторанного / Фото: buljon.ru

2. Сыр

Приготовить домашний сыр в микроволновке не составит труда

3. Жареные орешки

В микроволновке орешки точно не подгорят / Фото: superorehi.ru

4. Чипсы и картошка фри

Домашние чипсы и картошка фри намного вкуснее покупных / Фото: attuale.ru

5. Пенка для кофе

Пенка получится как из кофемашины / Фото: 3ladies.su

6. Горячий шоколад

Из Нутеллы и молока получится вкусный горячий шоколад / Фото: i.pinimg.com

7. Чеснок и лук

Даже самый «вредный» чеснок почистится враз / Фото: smekalo4ka.ru

Больше не будет повода проливать слезы от лука / Фото: cdn.yemek.com

8. Сок

После микроволновки цитрусовые станут сочнее / Фото: smekalo4ka.ru

9. Травы

В микроволновке можно высушить травы всего за несколько минут / Фото: i8.vgoroden.ru

10. Две порции

Также можно приобрести специальную подставку для второго блюда / Фото: cdn1.ozone.ru

11. Стирка

В микроволновке можно стирать мелкие вещи: носки, платки и т.д. / Фото: golifehack.ru

12. Дезинфекция

Не обязательно выбрасывать губку, если можно ее продезинфицировать / Фото: 3.bp.blogspot.com