20 потрясающих оптических иллюзий, взрывающих мозг

Человеческий обрабатывает такое количество информации, какое не снилось даже современным компьютерам, и делает это с невероятной скоростью. А как гласит Первое Правило Виндовс: что не глючит, то — не работает!



Вот и наш замечательный мозг, бывает, «глючит». Предлагаем вашему вниманию подборку иллюзий, взрывающих мозг. И бесполезно с этим бороться — глючит и всё тут!



Эти машины одинакового размера







А это — обычные люди







Срываем покровы







А это даже немного пугает…







Плавный переход







Выход за пределы экрана







Как это возможно?







И это не спецэффекты!







Вы хотите сказать, что все это один и тот же цвет?







Это потребовало много времени и усилий







Бесконечность







Смотрите на точкуhttp://navote.ru/?p=2784 посредине







Почему движутся светила на картине «Звёздная ночь» Ван Гога







Это по-настоящему демоническая маска







Профиль или анфас?







Боже, он, что не видит?!







Поймайте момент искажения пространства.







Да-а, это никогда не понять!







Неправильный стул







Так вот как делают фокусы!







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