Человеческий обрабатывает такое количество информации, какое не снилось даже современным компьютерам, и делает это с невероятной скоростью. А как гласит Первое Правило Виндовс: что не глючит, то — не работает!
Вот и наш замечательный мозг, бывает, «глючит». Предлагаем вашему вниманию подборку иллюзий, взрывающих мозг. И бесполезно с этим бороться — глючит и всё тут!
Эти машины одинакового размера
А это — обычные люди
Срываем покровы
А это даже немного пугает…
Плавный переход
Выход за пределы экрана
Как это возможно?
И это не спецэффекты!
Вы хотите сказать, что все это один и тот же цвет?
Это потребовало много времени и усилий
Бесконечность
Смотрите на точкуhttp://navote.ru/?p=2784 посредине
Почему движутся светила на картине «Звёздная ночь» Ван Гога
Это по-настоящему демоническая маска
Профиль или анфас?
Боже, он, что не видит?!
Поймайте момент искажения пространства.
Да-а, это никогда не понять!
Неправильный стул
Так вот как делают фокусы!
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20 потрясающих оптических иллюзий, взрывающих мозг
Человеческий обрабатывает такое количество информации, какое не снилось даже современным компьютерам, и делает это с невероятной скоростью. А как гласит Первое Правило Виндовс: что не глючит, то — не работает!
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