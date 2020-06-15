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20 потрясающих оптических иллюзий, взрывающих мозг

Человеческий обрабатывает такое количество информации, какое не снилось даже современным компьютерам, и делает это с невероятной скоростью. А как гласит Первое Правило Виндовс: что не глючит, то — не работает!

Вот и наш замечательный мозг, бывает, «глючит». Предлагаем вашему вниманию подборку иллюзий, взрывающих мозг. И бесполезно с этим бороться — глючит и всё тут!

Эти машины одинакового размера

20 потрясающих оптических иллюзий, взрывающих мозг

А это — обычные люди

20 потрясающих оптических иллюзий, взрывающих мозг

Срываем покровы

20 потрясающих оптических иллюзий, взрывающих мозг

А это даже немного пугает…

20 потрясающих оптических иллюзий, взрывающих мозг

Плавный переход

20 потрясающих оптических иллюзий, взрывающих мозг

Выход за пределы экрана

20 потрясающих оптических иллюзий, взрывающих мозг

Как это возможно?

20 потрясающих оптических иллюзий, взрывающих мозг

И это не спецэффекты!

20 потрясающих оптических иллюзий, взрывающих мозг

Вы хотите сказать, что все это один и тот же цвет?

20 потрясающих оптических иллюзий, взрывающих мозг

Это потребовало много времени и усилий

20 потрясающих оптических иллюзий, взрывающих мозг

Бесконечность

20 потрясающих оптических иллюзий, взрывающих мозг

Смотрите на точкуhttp://navote.ru/?p=2784 посредине

20 потрясающих оптических иллюзий, взрывающих мозг

Почему движутся светила на картине «Звёздная ночь» Ван Гога

20 потрясающих оптических иллюзий, взрывающих мозг

Это по-настоящему демоническая маска

20 потрясающих оптических иллюзий, взрывающих мозг

Профиль или анфас?

20 потрясающих оптических иллюзий, взрывающих мозг

Боже, он, что не видит?!

20 потрясающих оптических иллюзий, взрывающих мозг

Поймайте момент искажения пространства.

20 потрясающих оптических иллюзий, взрывающих мозг

Да-а, это никогда не понять!

20 потрясающих оптических иллюзий, взрывающих мозг

Неправильный стул

20 потрясающих оптических иллюзий, взрывающих мозг

Так вот как делают фокусы!

20 потрясающих оптических иллюзий, взрывающих мозг

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