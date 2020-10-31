С нами не соскучишься!

7 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Сальвадор Дали , пожалуй , единственный гений, который признал себя психически ненормальным!Об этом явно свидетельств...Жизнь и Творчеств...
  • Елена Ульянова
    мдя ... надеюсь, есть еще люди, которые не смотрели этот фильм также как яКак изначально до...
  • Отари Хидирбегишвили
    Любопытно, что мамлюков выбирали преимущественно из выходцев Кавказа за их удаль и воинскую храбрость!Ведь именно поэ...10 величайших воинов

Спасение 33 львов

33 льва были спасены из цирков в Перу и Колумбии и перевезены в Южную Африку, чтобы начать жизнь с нуля. Здесь, в занаменитой провинции Лимпопо их ждет заповедник площадью 5 000 гектаров. Трогательные снимки спасенных больших кошек.

Спасение 33 львов

Контейнер со спасенными львами прибыл в заповедник. (Фото Dan Kitwood):

Спасение 33 львов

Киса. Она не ждет ничего хорочего, но в этот раз всё будет по-другому. (Фото Dan Kitwood):

Спасение 33 львов

Печальные глаза. (Фото Siphiwe Sibeko | Reuters):

Спасение 33 львов

Львица перед выпуском на волю. (Фото Dan Kitwood):

Спасение 33 львов

Неопределенность… (Фото Siphiwe Sibeko | Reuters):

Спасение 33 львов

Потерпи! (Фото Dan Kitwood):

Спасение 33 львов

Львов выпускали на волю по очереди, ожидающих поили водой. (Фото Dan Kitwood):

Спасение 33 львов

Неуверенный и острожный шаг на волю. (Фото Siphiwe Sibeko | Reuters):

Спасение 33 львов

Работники парка. (Фото Siphiwe Sibeko | Reuters):

Спасение 33 львов

Новый большой дом в Южной Африке. (Фото Dan Kitwood):

Спасение 33 львов

«Эти большие кошки не не видели света до сегодняшнего дня. Они не ходили по траве, не валялись и не нюхали землю. Когда вы видите, как они трутся о деревья впервые в жизни — это действительно выглядит волшебно». (Фото Dan Kitwood):

Спасение 33 львов

«У некоторых животных были выбиты зубы и удалены когти…Это печально, но сейчас их мучения закончены. Их ждет новая жизнь с нуля».

Спасение 33 львов

«Этим проектом мы пытаемся вернуть жизнь львам, которая была украдена у них в течение многих лет на аренах жестоких цирках Перу и Колумбии».

(Фото Siphiwe Sibeko | Reuters):

Спасение 33 львов

Этим кошкам не выжить в дикой природе, поскольку они были выращены в неволе. (Фото Siphiwe Sibeko | Reuters):

Спасение 33 львов

Забор заповедника на 5 000 гектаров. (Фото Dan Kitwood):

Спасение 33 львов

На территории заповедника есть питьевые бассейны, площадки для игр, в общем, не соскучишься. (Фото Dan Kitwood):

Спасение 33 львов

Спасение 33 львов

До этого момента он не валялся и даже не ходил по земле. (Фото Dan Kitwood):

Спасение 33 львов

Еще один спасенный лев. Прибыл с катарактой в международный аэропорт Тамбо в Йоханнесбурге.

Спасение 33 львов

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх