Штыки, кортики, самодельные окопные ножи — во время Второй мировой солдаты активно использовали холодное оружие. Целых 13% всех боестолкновений проводились с применением клинков, сделанных зачастую самими бойцами.
Именно таким был знаменитый французский гвоздь, «подлое, проклятое и предательское оружие». Появился он еще в окопах Первой мировой войны и получил распространение благодаря простоте и эффективности.
Советские же бойцы получили легендарные ножи разведчика после советской-финской войны. Их делали по образцу традиционных финских пуукко — уж больно хороши те оказались в схватке.
Классический М3 американцы использовали и после конца войны.
Кстати, делали его тоже не с ноля: за основу был взят нож немецких летчиков.
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Клинки и ножи пехоты во времена Второй мировой
Штыки, кортики, самодельные окопные ножи — во время Второй мировой солдаты активно использовали холодное оружие. Целых 13% всех боестолкновений проводились с применением клинков, сделанных зачастую самими бойцами.
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