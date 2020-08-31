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Классический М3 американцы использовали и после конца войны.



Кстати, делали его тоже не с ноля: за основу был взят нож немецких летчиков.

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Клинки и ножи пехоты во времена Второй мировой

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Клинки и ножи пехоты во времена Второй мировойПодписаться на мой Instagram

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