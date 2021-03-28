5 известных изобретений, которые появились совершенно «случайно»

Если бы не счастливый случай, пузырчатая упаковка стала очередным ненужным изобретением
Многие изобретатели десятками лет проводили опыты, занимались исследованиями и ломали головы, а решение оказывалось буквально на поверхности. Однако не всегда его удается разглядеть самостоятельно, и тогда в дело вмешивается случай. Благодаря счастливым совпадениям сегодня мы можем петь в караоке, успокаивать нервы пузырчатой упаковкой и пользоваться микроволновкой. Как случайные обстоятельства повлияли на знаменитые изобретения - расскажет Novate.ru.
1. Караоке
В переводе с японского караоке значит «пустой оркестр» / Фото: image2.thematicnews.com
Караоке придумал один предприимчивый японец в 1960-х годах, который зарабатывал на жизнь аккомпанированием. Дайсукэ Иноуэ играл в заведении, куда посетители приходили петь под живую музыку. По одной из версий игра японца так понравилась гостям, что они попросили его поделиться своими записями. Мужчина не растерялся и придумал устройство, которое за определенную сумму денег проигрывало предварительно записанную минусовку. Однако есть и другая история. Как-то раз Дайсукэ Иноуэ заболел и не мог целый вечер просидеть за роялем. Японец записал все свои аранжировки на кассету и включал композиции по заказу гостей. Мужчина понял, что посетителям неважно: живой это аккомпанемент или запись. Тогда он и приступил к разработке караоке, что в переводе означает «пустой оркестр». За свое изобретение Дайсукэ Иноуэ даже получил награду - Шнобелевскую премию, которую присуждают ученым-фрикам.
2. Динамит
Опрокинутый на опилки нитроглицерин стал ключом к научному открытию / Фото: pennlive.com
Взрывчатое вещество изобрел Альфред Нобель, и, по «традиции» многих ученых, произошло это совершенно случайно. Во время очередного эксперимента мужчина опрокинул колбу с нитроглицерином на усыпанный опилками лабораторный пол. Несмотря на опасность и нестабильность вещества, оно не взорвалось. Опилки просто впитали весь нитроглицерин. Так Нобель и изобрел динамит. А если обернуть бруски в промасленную бумагу с пропитанными нитроглицерином опилками, взрывчатку можно было спокойно транспортировать. Благодаря этому изобретение вмиг стало популярным. Впоследствии ученый создал еще и капсюль-детонатор для надежного взрывания динамита.
3. Пузырчатая упаковка
Изначально пузырчатая пленка должна была стать футуристическими обоями / Фото: pravda.cn.ua
В 50-е годы дизайнеры Альфред Филдинг и Марк Чаваннес получили заказ на разработку футуристических обоев. Мужчины смастерили станок, который создавал из двух душевых занавесок подобие известной сегодня пузырчатой упаковки. К пленке прикрепили бумажный слой для удобства сцепления со стеной и представили ноу-хау заказчику. Однако тот идеи не оценил и сказал, что обои получились слишком футуристическими. Тогда дизайнеры стали думать, как задействовать проект. Три года они искали новый способ применения пузырчатых обоев, пока однажды Альфред Филдинг не отправился в путешествие на самолете. Глядя в иллюминатор, мужчина замечтался. Он представлял, что облака - это пузырьки, а во время посадки вся полоса была усыпана пружинистыми шариками. В тот момент изобретатель понял: пленочные пузырьки способны смягчать удары. Первый крупный контракт мужчины заключили с компанией IBM, которая искала материал для перевозки компьютеров. С тех пор пузырчатая пленка стала не только надежной упаковкой, но и антистресс-развлечением.
4. Стикеры
Спенсер Сильвер и Арт Фрай разделили успех на двоих / Фото: molva33.ru
Главным делом всей жизни Спенсера Сильвера было изобретение самого прочного в мире клея. Мужчина хотел, чтобы его детище склеивало любые поверхности, в отличие от средств, которые продавались в магазинах на тот момент. Однако плоды труда оказались неутешительными - клей отлично сцеплялся со всеми поверхностями, но быстро отлипал. Как пользоваться таким средством - было неясно, поэтому в дело снова вмешался случай. Коллега Спенсера Сильвера Арт Фрай пел в церковном хоре. В его псалтыре была куча закладок и во время одной из репетиций все они выпали. Тогда мужчина подумал: «А почему бы не намазать закладки клеем Сильвера, чтобы они не выпадали, но и не портили бумагу». Так и были придуманы стикеры, на которых сегодня удобно делать заметки и оставлять послания коллегам.
5. Микроволновая печь
Микроволновка появилась благодаря инженеру Перси Спенсеру и его шоколадному батончику / Фото: image3.thematicnews.com
За изобретение микроволновки стоит благодарить не только Перси Спенсера, но и… шоколадный батончик. В 40-е инженер разрабатывал военные радары и проводил опыты с магнетронами. После очередной попытки мужчина решил подкрепиться и полез в карман халата за батончиком. Однако вместо сласти обнаружил там расплавленный горячий шоколад. Перси Спенсер быстро понял что к чему и предложил руководству использовать магнетроны для нагревания еды. В 1946 году изобретатель получил патент за микроволновую печь, а уже в 47-м в рестораны поступили первые модели - печи высотой под два метра и весом в триста килограммов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии