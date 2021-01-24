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Орангутанги в Индонезии

Орангутанги, наравне с шимпанзе, считаются самыми умными животными на Земле после человека. Они находятся под угрозой исчезновения в дикой природе, главным образом из-за продолжающегося уничтожения мест обитания.

Эти великолепные фотографии были сделаны в индонезийском центре по реабилитации осиротевших, вызволенных из заточения и раненых орангутангов.

Орангутанги в Индонезии

Цель этого центра, который располагается на Суматре в Индонезии — реабилитация этих умных обезьян и возвращение их обратно в дикую природу. С момента появления центра в 1999 году, более 220 орангутангов были возвращены в лес.

Орангутанги в Индонезии

Организация регулярно изымает малышей орангутангов у торговцев животными, которые, в свою очередь, покупают осиротевших обезьян у браконьеров.
Орангутаны имеют самый длинный период детства среди всех животных (не считая человека), часто оставаясь со своими матерями до 6-7 лет. И они полностью зависят от своих мам в течение первых двух лет своей жизни. Такое необычно длинное детство объясняется образом жизни орангутанов: другие обезьяны после ухода от матери остаются в семье (или стае), а орангутанам-одиночкам нужно быть хорошо подготовленным к самостоятельной жизни.

Поэтому когда браконьеры отнимают маленьких орангутангов от семьи, это сказывается на их развитии катастрофически.



Орангутанги в Индонезии

Кстати, слово «орангута́нг» применяется, в основном, в разговорной речи, в зоологии употребляется слово «орангутан».

Орангутанги в Индонезии

Это одна из наиболее близких к человеку обезьян по гомологии ДНК.

Орангутанги в Индонезии

Ранее орангутаны обитали по всей Юго-Восточной Азии, а в наши дни только на Борнео и Суматре.

Орангутанги в Индонезии

Это суматранские орангутанги, которые находятся в реабилитационном центре. Как видно, часть времени они проводят в клетках, видимо, по другому тут никак.

Орангутанги в Индонезии

Перед тем, как выпускать в дикую природу, специалисты реабилитационного центра учат маленьких орангутангов выживать в лесу, искать съедобные растения, отличать несъедобные и опасные вещи, как прятаться от хищников. Обучение продолжается много месяцев и даже может длиться несколько лет. Специалисты центра полагают, что матери орангутангов учили бы их похожим образом.

Орангутанги в Индонезии

Задние конечности короткие, передние, напротив, длинные, доходят до лодыжек.

Орангутанги в Индонезии

Потренировались. Пора домой.

Орангутанги в Индонезии

Живут орангутаны до 30 лет, в неволе иногда гораздо дольше.

Орангутанги в Индонезии

Практически всю жизнь они проводят на деревьях, по которым передвигаются с помощью очень длинных рук (их размах — до 2 м — значительно превышает рост обезьяны), помогая себе ногами. Интересно, что орангутаны настолько адаптировались к жизни на деревьях, что даже воду обычно пьют из листьев, дупел, или просто слизывают после дождя со своей шерсти.

Орангутанги в Индонезии

В редких случаях, когда орангутаны всё же спускаются на землю, то передвигаются на всех четырёх конечностях. На ночь орангутаны строят гнёзда для сна, обычно каждый раз новое.

Орангутанги в Индонезии

Этот уже совсем большой. И всё умеет, по мнению сотрудников центра. Пора выпускать в природу. До места нового жительства его доставят в таком контейнере.

Орангутанги в Индонезии

Неудобно, но придется потерпеть.

Орангутанги в Индонезии

На Суматре осталось всего 14 000 орангутангов. Причины исчезновения вида — браконьерство и уничтожение мест их обитания. Тысячи квадратных километров леса и торфяников уничтожаются, чтобы освободить место для пальмовых плантаций. Про пальмовое масло слышали? Речь как раз о нём.

Орангутанги в Индонезии

Так уничтожается естественная среда обитания умных обезьян, которые живут, в основном, на деревьях.

Орангутанги в Индонезии

Леса уничтожаются и всё засаживается пальмами.

Орангутанги в Индонезии

Некоторые орангутанги попадают в реабилитационный центр с ранениями. Вот как раз сотрудник показывает на рентгеновском снимке неизвестного происхождения пульки. Всего их в тебе обезьяны было более 60-ти!

Орангутанги в Индонезии

Медицинская помощь.

Орангутанги в Индонезии

Пока идет операция, медработники развлекаются.

Орангутанги в Индонезии

Обезьяний педикюр.

Орангутанги в Индонезии

Вот такая непростая жизнь у орангутангов в индонезии, они находятся под угрозой исчезновения в дикой природе.

Орангутанги в Индонезии

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