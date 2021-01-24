Орангутанги в Индонезии

Орангутанги, наравне с шимпанзе, считаются самыми умными животными на Земле после человека. Они находятся под угрозой исчезновения в дикой природе, главным образом из-за продолжающегося уничтожения мест обитания.



Эти великолепные фотографии были сделаны в индонезийском центре по реабилитации осиротевших, вызволенных из заточения и раненых орангутангов.







Цель этого центра, который располагается на Суматре в Индонезии — реабилитация этих умных обезьян и возвращение их обратно в дикую природу. С момента появления центра в 1999 году, более 220 орангутангов были возвращены в лес.







Организация регулярно изымает малышей орангутангов у торговцев животными, которые, в свою очередь, покупают осиротевших обезьян у браконьеров.

Орангутаны имеют самый длинный период детства среди всех животных (не считая человека), часто оставаясь со своими матерями до 6-7 лет. И они полностью зависят от своих мам в течение первых двух лет своей жизни. Такое необычно длинное детство объясняется образом жизни орангутанов: другие обезьяны после ухода от матери остаются в семье (или стае), а орангутанам-одиночкам нужно быть хорошо подготовленным к самостоятельной жизни.



Поэтому когда браконьеры отнимают маленьких орангутангов от семьи, это сказывается на их развитии катастрофически.

Кстати, слово «орангута́нг» применяется, в основном, в разговорной речи, в зоологии употребляется слово «орангутан».Это одна из наиболее близких к человеку обезьян по гомологии ДНК Ранее орангутаны обитали по всей Юго-Восточной Азии, а в наши дни только на Борнео и Суматре.Это суматранские орангутанги, которые находятся в реабилитационном центре. Как видно, часть времени они проводят в клетках, видимо, по другому тут никак Перед тем, как выпускать в дикую природу, специалисты реабилитационного центра учат маленьких орангутангов выживать в лесу, искать съедобные растения, отличать несъедобные и опасные вещи, как прятаться от хищников. Обучение продолжается много месяцев и даже может длиться несколько лет . Специалисты центра полагают, что матери орангутангов учили бы их похожим образом.Задние конечности короткие, передние, напротив, длинные, доходят до лодыжек.Потренировались. Пора домой.Живут орангутаны до 30 лет, в неволе иногда гораздо дольше.Практически всю жизнь они проводят на деревьях, по которым передвигаются с помощью очень длинных рук (их размах — до 2 м — значительно превышает рост обезьяны) , помогая себе ногами. Интересно, что орангутаны настолько адаптировались к жизни на деревьях, что даже воду обычно пьют из листьев, дупел, или просто слизывают после дождя со своей шерсти.В редких случаях, когда орангутаны всё же спускаются на землю, то передвигаются на всех четырёх конечностях. На ночь орангутаны строят гнёзда для сна, обычно каждый раз новое.Этот уже совсем большой. И всё умеет, по мнению сотрудников центра. Пора выпускать в природу. До места нового жительства его доставят в таком контейнере.Неудобно, но придется потерпеть . На Суматре осталось всего 14 000 орангутангов. Причины исчезновения вида — браконьерство и уничтожение мест их обитания. Тысячи квадратных километров леса и торфяников уничтожаются, чтобы освободить место для пальмовых плантаций. Про пальмовое масло слышали? Речь как раз о нём.Так уничтожается естественная среда обитания умных обезьян, которые живут, в основном, на деревьях.Леса уничтожаются и всё засаживается пальмами.Некоторые орангутанги попадают в реабилитационный центр с ранениями. Вот как раз сотрудник показывает на рентгеновском снимке неизвестного происхождения пульки . Всего их в тебе обезьяны было более 60-ти!Медицинская помощь.Пока идет операция , медработники развлекаются.Обезьяний педикюр.Вот такая непростая жизнь у орангутангов в индонезии, они находятся под угрозой исчезновения в дикой природе.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)