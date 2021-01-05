Отчистить пятна с кожаной мебели - просто, если знать правильные средства

Чтобы кожаная мебель выглядела привлекательно, за ней нужен регулярный уход
Кожаная мебель - украшение любого интерьера. Но в процессе использования материал пачкается, на нем появляются разводы, пятна, а на светлых изделиях - желтизна. Как же вернуть мебели привлекательный внешний вид? Мы подобрали полезные советы, которые удалят любые загрязнения с кожаных предметов интерьера.
Принципы очищения
Тщательно вычищайте каждый уголок и складочку дивана / Фото: severdv.ru
1. Пропылесосьте мебель, чтобы собрать пыль и крупицы мусора. Лучше всего подойдет щетинистая насадка с тонким наконечником, которая не пропустит ни один уголок и загиб.
2. Протрите кожаную поверхность влажной тряпочкой.
3. При наличии точечных загрязнений нужно провести дополнительную очистку.
4. Если диван чист, протрите его сухой салфеткой, чтобы удалить остатки влаги.
5. Натрите кожаное изделие глицерином или специальным воском для кожаной мебели.
Универсальные чистящие средства
1. Мыльный раствор
Предварительно натрите мыло на терке, чтобы его было проще растворить / Фото: gidpokraske.ru
Средство поможет стереть незначительные загрязнения. Можно использовать на цветной, темной и светлой коже. Растворите в теплой воде жидкое или хозяйственное мыло. Окуните в жидкость тряпочку или губку и обработайте обивку. Не переборщите с трением, чтобы не поцарапать мебель. После пройдитесь по мебели чистой влажной тряпочкой и натрите сухой салфеткой.
2. Коровье молоко
Теплое молоко деликатно удаляет различные загрязнения / Фото: cont.ws
Продукт эффективно удаляет различные пятна. Налейте 250 мл молока в удобную емкость. Подогрейте жидкость. Далее смочите в продукте мягкую тряпку и протрите кожаную мебель. Остатки молока удалите сухой салфеткой.
3. Бытовая химия
Используя бытовую химию, обязательно надевайте средства защиты / Фото: leoclean.com.ua
Если решили воспользоваться химическим средством, внимательно изучите инструкцию. Обязательно наденьте защитную маску и перчатки, а также обеспечьте хорошее проветривание помещения. Подбирайте средство для натуральной кожи и сперва протестируйте его на незаметном участке мебели. Протрите диван согласно инструкции, а в завершение промокните изделие сухой салфеткой.
Методы очищения светлой кожи
1. Лук
Разрежьте лук пополам и натирайте им загрязнения / Фото: i.iplsc.com
Возьмите большую луковицу, почистите ее и разделите на две части. Тщательно обработайте загрязнения срезом. Как только луковица испачкается и перестанет выделять сок, срежьте верхний слой и продолжите очищение. После протрите мебель мягкой, слегка влажной тряпкой или кондиционером для придания блеска. Лайфхак: чтобы от лука не текли слезы, режьте его промытым в холодной воде ножом.
2. Зубная паста
Не используйте отбеливающую пасту с абразивными частицами / Фото: nsdental.org
Подходит для небольших загрязнений. Используйте пасту без отбеливающих свойств. В противном случае агрессивные компоненты и абразивные частички могут поцарапать кожаную обивку. Нанесите зубную пасту на мягкую щеточку или губку, деликатно обработайте испачканный участок. Остатки удалите влажной тряпочкой, а сверху пройдитесь сухой салфеткой.
3. Уксус и нашатырный спирт
Уксусно-нашатырный раствор подходит только для светлой мебели / Фото: benzopilatut.ru
Смешайте в равных частях уксусную кислоту, нашатырь и теплую воду. Полученным раствором протрите обивку, особое внимание уделяя испачканным участкам. Излишки влаги уберите сухой салфеткой. После этого намочите губку в глицерином и натрите мебель для придания блеска. На темной и цветной обивке нельзя использовать этот лайфхак, поскольку уксус и нашатырь могут обесцветить кожу.
4. Косметическое молочко
Молочко для снятия макияжа поможет удалить пятна с кожаной мебели / Фото: irecommend.ru
Средство для лица подходит и для очищения натуральной кожаной мебели. Нанесите молочко на ватный диск и обработайте испачканные места. Остатки сотрите сухой салфеткой.
Как избавиться от определенных пятен
1. Жевательная резинка
Подержите лед возле жвачки, а затем аккуратно подденьте резинку ножом / Фото: syl.ru
Если к мебели прилипла жвачка, на помощь придет лед. Приложите к резинке холодный кубик и оставьте на несколько минут. После этого аккуратно соскоблите жвачку тыльной стороной ножа. Промокните участок сухой тряпочкой.
2. Кофе
Кофейные пятна легко оттереть мыльным или уксусным раствором / Фото: eventsupplies.co.uk
Следы кофе поможет удалить мыльный раствор. Обрабатывайте пятно по направлению от краев к центру, чтобы не увеличивать площадь загрязнения. Также с кофе справится уксусный раствор. Разведите уксус с водой в пропорции 1:2 и протрите испачканное место.
3. Сладкие напитки или вино
Если пролили напиток, сразу же присыпьте его солью / Фото: fathouse.com.ua
Если загрязнение свежее, промокните его сухой салфеткой и присыпьте солью. Продукт остановит распространение жидкости. Далее, и что касается засохших загрязнений, обработайте испачканный участок спиртовым раствором. В завершение процедуры натрите мебель глицерином.
4. Шариковая ручка
Смыть шариковую ручку поможет скотч и мыльный раствор / Фото: kliningovyj-raj.ru
Случайно порисованный диван очистит скотч и жидкое мыло. Сперва наклейте на чернильный след полоску липкой ленты и резко оторвите. Так вы удалите верхний слой загрязнения. Далее обработайте пятнышко мыльным раствором и осушите место сухой салфеткой. Также можно воспользоваться канцелярским ластиком. Трите осторожно, чтобы резинка не повредила обивку.
Советы по уходу за кожаными изделиями
Придерживайтесь этих советов, чтобы мебель прослужила дольше / Фото: berkem.ru
1. Ставьте кожаные изделия подальше от радиаторов и обогревательных приборов. Из-за высоких температур даже натуральная кожа способна растрескаться.
2. Предотвращайте попадание прямых солнечных лучей на мебель, поскольку обивка подвержена выгоранию.
3. Следите за влажностью в комнате и поддерживайте ее на уровне 40-60%.
4. Не ешьте и не пейте на кожаных изделиях. Используйте их только для отдыха.
5. Если поставили пятно, не откладывайте очищение на потом, а сразу же принимайтесь за дело. В противном случае загрязнения проникнут вглубь волокон и их будет сложнее отмыть.
6. Не применяйте агрессивные чистящие средства вроде ацетона, бензина и вещества, содержащие абразивные частицы.
При правильном и регулярном уходе даже светлая мебель сохранит оттенок / Фото: химчистка-елабуга.рф
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