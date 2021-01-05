Отчистить пятна с кожаной мебели - просто, если знать правильные средства

Чтобы кожаная мебель выглядела привлекательно, за ней нужен регулярный уход

Принципы очищения

Тщательно вычищайте каждый уголок и складочку дивана / Фото: severdv.ru

Универсальные чистящие средства

Предварительно натрите мыло на терке, чтобы его было проще растворить / Фото: gidpokraske.ru

Теплое молоко деликатно удаляет различные загрязнения / Фото: cont.ws

Используя бытовую химию, обязательно надевайте средства защиты / Фото: leoclean.com.ua

Методы очищения светлой кожи

Разрежьте лук пополам и натирайте им загрязнения / Фото: i.iplsc.com

Не используйте отбеливающую пасту с абразивными частицами / Фото: nsdental.org

Уксусно-нашатырный раствор подходит только для светлой мебели / Фото: benzopilatut.ru

Молочко для снятия макияжа поможет удалить пятна с кожаной мебели / Фото: irecommend.ru

Как избавиться от определенных пятен

Подержите лед возле жвачки, а затем аккуратно подденьте резинку ножом / Фото: syl.ru

Кофейные пятна легко оттереть мыльным или уксусным раствором / Фото: eventsupplies.co.uk

Если пролили напиток, сразу же присыпьте его солью / Фото: fathouse.com.ua

Смыть шариковую ручку поможет скотч и мыльный раствор / Фото: kliningovyj-raj.ru

Советы по уходу за кожаными изделиями

Придерживайтесь этих советов, чтобы мебель прослужила дольше / Фото: berkem.ru

При правильном и регулярном уходе даже светлая мебель сохранит оттенок / Фото: химчистка-елабуга.рф