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В бункере немецкого генерала

Берлин. Апрель 1945 года. Войска Красной Армии на подступах к Берлину, а до конца войны остались считанные недели.

Командование Вермахта в эти дни все глубже и глубже уходит под землю – в заранее построенные бункеры, где сидя за толстыми бетонными стенами, немецкие генералы вместе с Адольфом Гитлером, отдают последние приказы войскам…

Карта окруженного Берлина, последний наградной приказ, пепельница, полная окурков, пустые бутылки из-под спиртного и Люгер на столе лощеного генерал-майора Вермахта…

Кто знает, какими были его последние дни…

В бункере немецкого генерала



В эти дни в музее Шереметьевых, что в Михайловской батарее Севастополя, открылась инсталляция «В логове фашистского зверя». Инсталляция воссоздает рабочее место немецкого генерала в одном из берлинских бункеров весны 1945 года.

В инсталляции используются как аутентичные предметы того времени, так и очень точные копии некоторых экспонатов, которые в силу своей ветхости не могут быть помещены в открытую экспозицию.

В бункере немецкого генерала

Бункеры, подобные этому, строились на глубинах до 40 метров по всему Берлину, начиная с 1935 года. Стены возводились толщиной от 1,6 до 4 метров, а перекрытия – от 2 до 4,5 метров. Высота потолков колебалась от 2 до 3 метров в разных помещениях.

Внешние углы бункеров делались скошенными для рассеивания ударной волны.

Бункеры строились герметичными и обеспечивали полную защиту от проникновения отравляющих газов. С учетом возможного выведения из строя ближайших электростанций и разрушения городской электросети, бункеры оборудовались автономными дизель-генераторами. Система отопления, как правило, не предусматривалась. Нормальная температура могла обеспечиваться лишь подогревом подаваемого в систему вентиляции воздуха.

В бункере немецкого генерала

При создании инсталляции за основу взят бункер Гитлера. Именно с него копировались основные моменты – стены, оборудование на стенах (вентиляционные шахты, фосфорная полоса, предназначенная для ориентирования в помещениях при отсутствии освещения). Здесь работает генерал-майор Вермахта, занимающий определенную должность в штабе.

В бункере немецкого генерала

Судя по нашивкам и наградам, этот человек связан с Национал-социалистической партией Германии и имеет заслуги перед Рейхом. Красная ленточка на правом нагрудном кармане означает, что генерал – кавалер ордена Крови – очень почетной в нацистской иерархии награды. Она давалась за участие в знаменитом Пивном путче 1923 года, с которого фактически и начался путь Гитлера к власти. Этой наградой обладало довольно мало людей, и она говорит о том, что генерал – один из давних соратников фюрера. Однако партийного значка на мундире нет, значит, в партию этот человек так и не вступил. Видимо, именно поэтому его должность довольно скромна ,как для давнего соратника, всего лишь генерал-майор (первое генеральское звание в Вермахте).

В бункере немецкого генерала

Орденская планка, крест 2-го класса и медаль за ранение. Такая «золотая» медаль давалась за тяжелое ранение или за 5 легких. Т.к. награда со свастикой, значит она получена во Вторую мировую войну.

В бункере немецкого генерала

На столе мы видим ряд предметов, которые были с генералом в его последние дни. В правой части стола – фотография старшего сына – подводника, чуть ниже, под пистолетом – открытка от младшего сына, пришедшая с фронта. Непосредственно перед генералом – бумага, с которой он работает. Это наградной лист на Эжена Вало. Эжен Вало был последним, кто был награжден за берлинскую битву Рыцарским крестом – высшей наградой Германии. Документы готовы, осталось только поставить подпись. И дата – 29 апреля 1945 года.

В бункере немецкого генерала

В машинке отбивается еще один наградной лист, но награда, судя по всему, так и не дошла до солдата или офицера.

В бункере немецкого генерала

Немецкая печатная машинка «Ideal». Интересно, что на цифре «5″ вместо привычного нам сегодня значка % стоит значок СС

В бункере немецкого генерала

Солдатская книжка на столе у генерала.

В бункере немецкого генерала

Интересен набор предметов на столе генерала – цитроновые конфетки, упаковка ваты, зажигалка, кубинская сигара, заварник для чая, игральные карты

В бункере немецкого генерала

Пепельница набита окурками, даже не смотря на надпись на стене бункера. Но это последние дни, и всем уже было все равно. На огарке сигары надпись – «только для Вермахта».

В бункере немецкого генерала

Сигареты и спички. На спичках надпись – Один Рейх, один народ, один Фюрер. На сигаретах «Сулима» – немецкая акцизная марка того времени.

В бункере немецкого генерала

В бункере немецкого генерала

Здесь же бутылка из-под рейнского вина марки Брюнер, 1940 года и еще не начатый полковой дневник.

В бункере немецкого генерала

Около телефонного аппарата – немного денег, граната, пистолет Люгер. Судя по выставленным вряд патронам к нему, генерал долго о чем-то думал в этот момент. Возможно над тем, что ему осталось только зарядить пистолет, и …

В бункере немецкого генерала

Карта окруженного Берлина по правую руку генерала. Она-то и наводит его на все более неотвратимые мысли

В бункере немецкого генерала

Радиостанция и генеральская фуражка на ней. Генерал мог слушать новости, как немецкие, так и ловить волну союзников. В инсталляции можно прослушать несколько сообщений – несколько речей Гитлера, речь Черчилля о вступлении Англии во Вторую мировую войну, выступление немецкого диктора о поражении под Сталинградом.

В бункере немецкого генерала

Две гранаты приготовлены на случай обороны при последнем штурме бункера советскими войсками.

В бункере немецкого генерала

Добротный резной кожаный стул.

В бункере немецкого генерала

Не менее добротный стол.

В бункере немецкого генерала

Последний телефонный разговор генерала.

В бункере немецкого генерала

Общий вид инсталляции.

В бункере немецкого генерала

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