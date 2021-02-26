В бункере немецкого генерала

Берлин. Апрель 1945 года. Войска Красной Армии на подступах к Берлину, а до конца войны остались считанные недели.



Командование Вермахта в эти дни все глубже и глубже уходит под землю – в заранее построенные бункеры, где сидя за толстыми бетонными стенами, немецкие генералы вместе с Адольфом Гитлером, отдают последние приказы войскам…



Карта окруженного Берлина, последний наградной приказ, пепельница, полная окурков, пустые бутылки из-под спиртного и Люгер на столе лощеного генерал-майора Вермахта…



Кто знает, какими были его последние дни…











В эти дни в музее Шереметьевых, что в Михайловской батарее Севастополя, открылась инсталляция «В логове фашистского зверя». Инсталляция воссоздает рабочее место немецкого генерала в одном из берлинских бункеров весны 1945 года.



В инсталляции используются как аутентичные предметы того времени, так и очень точные копии некоторых экспонатов, которые в силу своей ветхости не могут быть помещены в открытую экспозицию.







Бункеры, подобные этому, строились на глубинах до 40 метров по всему Берлину, начиная с 1935 года. Стены возводились толщиной от 1,6 до 4 метров, а перекрытия – от 2 до 4,5 метров. Высота потолков колебалась от 2 до 3 метров в разных помещениях.

Внешние углы бункеров делались скошенными для рассеивания ударной волны.Бункеры строились герметичными и обеспечивали полную защиту от проникновения отравляющих газов. С учетом возможного выведения из строя ближайших электростанций и разрушения городской электросети, бункеры оборудовались автономными дизель-генераторами. Система отопления, как правило, не предусматривалась. Нормальная температура могла обеспечиваться лишь подогревом подаваемого в систему вентиляции воздуха.При создании инсталляции за основу взят бункер Гитлера. Именно с него копировались основные моменты – стены, оборудование на стенах (вентиляционные шахты, фосфорная полоса, предназначенная для ориентирования в помещениях при отсутствии освещения). Здесь работает генерал-майор Вермахта, занимающий определенную должность в штабе.Судя по нашивкам и наградам, этот человек связан с Национал-социалистической партией Германии и имеет заслуги перед Рейхом. Красная ленточка на правом нагрудном кармане означает, что генерал – кавалер ордена Крови – очень почетной в нацистской иерархии награды. Она давалась за участие в знаменитом Пивном путче 1923 года, с которого фактически и начался путь Гитлера к власти. Этой наградой обладало довольно мало людей, и она говорит о том, что генерал – один из давних соратников фюрера. Однако партийного значка на мундире нет, значит, в партию этот человек так и не вступил. Видимо, именно поэтому его должность довольно скромна ,как для давнего соратника, всего лишь генерал-майор (первое генеральское звание в Вермахте).Орденская планка, крест 2-го класса и медаль за ранение. Такая «золотая» медаль давалась за тяжелое ранение или за 5 легких. Т.к. награда со свастикой, значит она получена во Вторую мировую войну.На столе мы видим ряд предметов, которые были с генералом в его последние дни. В правой части стола – фотография старшего сына – подводника, чуть ниже, под пистолетом – открытка от младшего сына, пришедшая с фронта. Непосредственно перед генералом – бумага, с которой он работает. Это наградной лист на Эжена Вало. Эжен Вало был последним, кто был награжден за берлинскую битву Рыцарским крестом – высшей наградой Германии. Документы готовы, осталось только поставить подпись. И дата – 29 апреля 1945 года.В машинке отбивается еще один наградной лист, но награда, судя по всему, так и не дошла до солдата или офицера.Немецкая печатная машинка «Ideal». Интересно, что на цифре «5″ вместо привычного нам сегодня значка % стоит значок СССолдатская книжка на столе у генерала.Интересен набор предметов на столе генерала – цитроновые конфетки, упаковка ваты, зажигалка, кубинская сигара, заварник для чая, игральные карты Пепельница набита окурками, даже не смотря на надпись на стене бункера. Но это последние дни, и всем уже было все равно. На огарке сигары надпись – «только для Вермахта».Сигареты и спички. На спичках надпись – Один Рейх, один народ, один Фюрер. На сигаретах «Сулима» – немецкая акцизная марка того времени.Здесь же бутылка из-под рейнского вина марки Брюнер , 1940 года и еще не начатый полковой дневник.Около телефонного аппарата – немного денег, граната, пистолет Люгер. Судя по выставленным вряд патронам к нему, генерал долго о чем-то думал в этот момент. Возможно над тем, что ему осталось только зарядить пистолет, и …Карта окруженного Берлина по правую руку генерала. Она-то и наводит его на все более неотвратимые мыслиРадиостанция и генеральская фуражка на ней. Генерал мог слушать новости, как немецкие, так и ловить волну союзников. В инсталляции можно прослушать несколько сообщений – несколько речей Гитлера, речь Черчилля о вступлении Англии во Вторую мировую войну, выступление немецкого диктора о поражении под Сталинградом.Две гранаты приготовлены на случай обороны при последнем штурме бункера советскими войсками.Добротный резной кожаный стул.Не менее добротный стол.Последний телефонный разговор генерала.Общий вид инсталляции.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)