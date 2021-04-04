Почему глухонемой живописец позднего Cредневековья писал только зимние пейзажи: Хендрик Аверкамп

У многих читателей существительное "зима" чаще всего ассоциируется с прилагательным -"русская". В особенности, когда идет речь о живописи, то сразу же на память приходят имена русских художников-классиков Ивана Шишкина, Бориса Кустодиева, Игоря Грабаря... Но, сегодня вам представится возможность увидеть удивительную подборку зимних пейзажей голландского живописца Хендрика Аверкампа, творившего в первой половине 17 века, в эпоху позднего средневековья.
Перелистывая страницы биографии
Аверкамп Хендрик (Avercamp Hendrick) по прозвищу "Немой из Кампена",(1585–1634), голландский живописец эпохи барокко. Хендрик Аверкамп родился в Амстердаме, а уже через год его семья переехала в Кампен, где отец Хенрика получил должность городского аптекаря. Будущий художник родился глухонемым за что впоследствии и получил своё прозвище «Немой из Кампена». Мама, дочь известного по тем временам ученого, научила сына писать и рисовать, благодаря чему тот смог в дальнейшем выражать свои детские чувства в рисунках. И это у мальчугана получалось весьма талантливо. Поэтому родители решили двенадцатилетнего сына отдать в ученики к учителю рисования. Однако его учеба продолжалось недолго, мастер вскоре умер от чумы.
«Развлечения на льду». Размер картины 37 x 54 см, дерево, масло.
В возрасте восемнадцати лет Аверкамп уехал в Амстердам, где стал постигать азы живописи у датского художника-портретиста Питера Изаксца. С портретами у юного художника не заладилось, зато его полностью поглотила жанрово-пейзажная тематика, которой он целиком посвятит все свое творчество в дальнейшем. Невозможность ощущать этот мир с помощью слуха необыкновенно обострило его чувство цвета и формы, способность замечать мельчайшие детали в многофигурных композициях.
Зимний пейзаж с башней, 1620 год.
Постигнув премудрости живописи 29-летний молодой художник вернулся в свой маленький провинциальный городок Кампен, где и оставался жить и работать вплоть до своей смерти в 1634 году. В последние годы жизни глухонемой художник обучал живописи своего племянника Барента Аверкампа, который впоследствии также стал живописцем преимущественно зимних городских и сельских ландшафтов.
Аверкамп Хендрик - первый реалист голландской школы живописи
Зимний пейзаж. Дерево, масло. 75 x 51 см. Пинакотека Амброзиан, Милан.
Как отмечают специалисты, в его ранних работах очень заметно влияние фламандской школы, в частности, пейзажиста Гилисса ван Конинкслоо. Более поздний период был отмечен наследованием манеры и стиля Питера Брейгеля Старшего. Но при этом художник смог создать свой авторский почерк, который и лег в основу становления реалистического направления в голландском искусстве. К слову сказать, до начала 17 века доминирующей на то время фламандской школе живописи, реализм был совершенно несвойственен. И именно Хендрик был одним из первых, кто приблизил к реализму пейзажную живопись этой школы.
Зимние пейзажи - единственная тематика творчества живописца
Зимой в Айзельмайден, 1613 год. Размер картины 24 x 35 см, дерево, масло.(На картине быт и праздность населения небольшого городка Айзельмайден на острове поблизости от Кампена.
Хендрик Аверкамп стал известным благодаря своей любви к изображению зимних пейзажей, бытовых сценок в занесенных снегом прибрежных деревушках, развлечений горожан на скованных льдом реках. Именно эти деревенские зимние пейзажи сделали художника широко известным во всей Голландии, они пользовались большой популярностью и в бюргерской среде и среди простых горожан. Его творчество было востребовано еще при его жизни и приносило солидный доход.
Почему именно зимний пейзаж так привлекал голландца на протяжении всей его жизни?
Пристрастие художника можно объяснить его детскими и юношескими увлечениями, когда он вместе с родителями холодными зимами катался на коньках по замерзшему водоему. И к этому нужно добавить, что последняя четверть 16-го столетия, во время которого родился и провел детство голландский живописец, была одним из самых холодных климатических периодов в истории не только Нидерландов, но и Западной Европы. Оно в исторических источниках даже было названо «малым ледниковым периодом».
На льду за городом, 1630-е
Именно тогда все реки и озера надолго и глубоко замерзали, к тому же зимы были чрезвычайно снежные. Но люди продолжали жить, трудиться и, разумеется, развлекаться, добавив в свой быт катание на коньках и санях, игру, похожую на современный хоккей и множество других развлечений, которые можно увидеть, внимательно всмотревшись в картинную плоскость любого из полотен художника. Художник не просто населял свои пейзажи множеством персонажей, он закладывал определенный сюжет в каждую свою работу. Что любопытно, живописец в своих картинах искусно прятал несколько забавных историй и анекдотов.
Живописное мастерство голландского мастера
«На льду у городских стен». 1610 год. Размер картины 58 x 90 см, дерево, масло.
Свою живопись художник творил на небольших по размеру дощечках, используя масляную краску. Для справки хотелось бы сказать, что холст, как основу живописи, в странах Западной Европы начали использовать с начала 16 века. Флорентийские и венецианские живописцы первыми оценили преимущества этого материала. Гораздо позже холстом стали пользоваться художники северных школ.
Ледовый пейзаж, 1611 год.
Тем не менее, в своих картинах на дереве Хендрик сумел достичь высокого мастерства, изображая голубовато-серебристую поверхность покрытых льдом каналов и рек, небесную зимнюю дымку. Аверкамп тонко смог передать глубину пространства, используя атмосферную перспективу в виде легкой туманности, создаваемой влажным морозным воздухом. Именно он первым среди голландских художников в своем творчестве применил законы атмосферной перспективы, которая позволила максимально увеличить пространственную панораму небольших по размеру картин художника. И это благодаря изменению цвета предметов и образов в зависимости от близости к линии горизонта. Одним словом, художник писал так как видит глаз человека, то есть максимально реалистично.
«На льду у городских стен». (Фрагмент 1).
Аверкамп любил писать небо, почти всегда затянутое облаками, пасмурное, занимающее обычно почти половину всей картины. И, как правило, всегда на заднем плане замерзшие в воде лодки, большие и малые суда с покренившимися мачтами.
В картине «Катание на коньках» художник знакомит зрителя с одной из примечательных сторон голландского быта: замерзшие зимние каналы становятся для жителей прибрежных селений местом излюбленных зимних развлечений. Здесь можно увидеть катающихся на коньках и санях, гоняющих клюшкой мяч, перевозящих грузы, удящих в проруби рыбу. Дети и взрослые, нарядно одетые дамы и господа, простые люди в скромных одеждах, кажется, все местные жители вышли на ледяную гладь канала. Особое место на картинах занимают различные строения, башни, крепости, а на некоторых ветряные мельницы.
«На льду у городских стен». (Фрагмент 2)
Скромная, неяркая по краскам природа, своеобразная жизнь людей – такой предстает перед нами Голландия на картинах художника. К счастью, немало работ художника сохранилось до наших дней, но почти все они повторяют один и тот же сюжет.
Конечно, в некоторых работах мастера чувствуется подражание известнейшему художнику фламандской живописи - Питеру Брейгелю Старшему, но индивидуальность таланта Аверкампа неоспорима, в чем можете убедиться более подробно, в деталях рассмотреть некоторые из произведений художника.
Зимний пейзаж с жителями, катающимися на льду и ловушкой для птиц. 1609 год.
Зимний пейзаж с жителями, катающимися на льду 1609 год.
Это одна из знаменитых сюжетных работ голландского мастера, которую искусствоведы считают прямим цитированием Питера Брейгеля. К слову у прославленного мастера есть полотно с аналогичным названием: «Зимний пейзаж с конькобежцами и ловушкой для птиц», написанным в 1565 году.
Зимний пейзаж с жителями, катающимися на льду. (Фрагмент 1)
Хендрик, как и его знаменитый предшественник, намеренно разместил линию горизонта довольно высоко, что дало возможность максимально детального изобразить происходящее на замерзшем канале. Сюжетно-пейзажная композиция полна людей, они катаются на коньках, санках, даже на лодках по льду, несут солому и вёдра, играют в нечто вроде хоккея. Судя по одеянию, на каток вышли жители всех сословий и всех возрастов.
Зимний пейзаж с жителями, катающимися на льду. (Фрагмент 2)
В левой части картины живописец изобразил большое строение с гербом Антверпена на фасаде, судя по всему это - пивоварня и постоялый двор. Перед домом во льду вырублена прорубь, из которой при помощи специального приспособления достают ведра с водой для варения пива.
Зимний пейзаж с жителями, катающимися на льду. (Фрагмент 3)
Левее видим строение, по двору которого разгуливает живность, и бегают ребятишки. Дом принадлежит вероятнее всего достаточно зажиточным крестьянам. А вот ловушку для птиц, о которой идет речь в названии картины, сооруженную из двери подпертой палкой, можно увидеть в левом нижнем углу картины.
А на ледяной «дороге», в которую превратилась река, жизнь кипит и идет своим чередом. Вот на переднем плане подошел мастеровой люд, присматривают, как лучше перебраться по льду. Возле дерева оживленно беседует парочка, вокруг которой кружится веселый пес. Рядом двое мужчин около лодки, они надевают коньки, и сейчас пополнят ряды беззаботных отдыхающих.
Вдали на среднем и дальнем плане художник рисует простых жителей города, они катаются на коньках, играют в игры с клюшками, скользят и падают, общаются и знакомятся. Каждая фигурка создает свой сюжет, который можно мысленно «дорисовывать».
Катание на коньках, 1610-1615
Катание на коньках, 1610-1615 г.г
Замерзшую реку у стен Кампена заполнили многочисленные конькобежцы, любители подледного лова, крестьяне с санями. Фигуры объединены повседневными заботами: кавалер поправляет даме конек, рядом застыл любопытный мальчишка, чуть поодаль играют на льду в мяч, везут на санках старушку, прогуливают собаку. Здесь же и страж порядка с ружьем.
Катание на коньках. (Фрагмент).
Ледяной город, 1600-1610 годы
Ледяной город, 1600-1610 годы, Маурицхейс, Гаага.
На фоне морозного неба и заснеженных просторов очень четко и ярко прорисованы деревья и дома, вдали видны контуры башен и стен города, деревянных построек, каменного моста, ветряно мельницы, вмерзших в лед до весны лодок.
Ледяной город. (Фрагмент 1).
Ледяной город.(Фрагмент 2).
Ледовый пейзаж.(Фрагмент 1).
Согласитесь, филигранные работы голландского мастера можно рассматривать часами, находя в них каждый раз новые детали, подробности и, разумеется, новых персонажей.
Ледовый пейзаж.(Фрагмент 2).
Вот такими добрыми, полными умиротворения и жизни предстают перед нами работы известного «немого из Кампена» - Хендрика Аверкампа - признанного мастера реалистичного городского пейзажа. Его картинами очаровываешься, несмотря на неяркость цветовой гаммы и повторяемость сюжета. Но они по-детски жизнелюбивы и жизнерадостны.
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