Почему глухонемой живописец позднего Cредневековья писал только зимние пейзажи: Хендрик Аверкамп

Перелистывая страницы биографии

«Развлечения на льду». Размер картины 37 x 54 см, дерево, масло.

Зимний пейзаж с башней, 1620 год.

Аверкамп Хендрик - первый реалист голландской школы живописи

Зимний пейзаж. Дерево, масло. 75 x 51 см. Пинакотека Амброзиан, Милан.

Зимние пейзажи - единственная тематика творчества живописца

Зимой в Айзельмайден, 1613 год. Размер картины 24 x 35 см, дерево, масло.(На картине быт и праздность населения небольшого городка Айзельмайден на острове поблизости от Кампена.

На льду за городом, 1630-е

Живописное мастерство голландского мастера

«На льду у городских стен». 1610 год. Размер картины 58 x 90 см, дерево, масло.

Ледовый пейзаж, 1611 год.

«На льду у городских стен». (Фрагмент 1).

«На льду у городских стен». (Фрагмент 2)

Зимний пейзаж с жителями, катающимися на льду и ловушкой для птиц. 1609 год.

Зимний пейзаж с жителями, катающимися на льду 1609 год.

Зимний пейзаж с жителями, катающимися на льду. (Фрагмент 1)

Зимний пейзаж с жителями, катающимися на льду. (Фрагмент 2)

Зимний пейзаж с жителями, катающимися на льду. (Фрагмент 3)

Катание на коньках, 1610-1615

Катание на коньках, 1610-1615 г.г

Катание на коньках. (Фрагмент).

Ледяной город, 1600-1610 годы

Ледяной город, 1600-1610 годы, Маурицхейс, Гаага.

Ледяной город. (Фрагмент 1).

Ледяной город.(Фрагмент 2).

Ледовый пейзаж.(Фрагмент 1).

Ледовый пейзаж.(Фрагмент 2).