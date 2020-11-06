Пандемии, с которыми сталкивалось человечество в прошлом

Глобальные пандемии – проблема, с которой человечество неумолимо сталкивалось на протяжении всего своего существования. Однако, несмотря на то, каким очевидным кажется ответ на вопрос, как и почему они возникали, многие ученые (и не только) умы предпочитали думать совсем по-другому. Как же люди в прошлом объясняли себе и окружающим причины возникновения пандемий? Действительно ли в них виноваты звезды или же всё дело в ненадлежащих условиях проживания?











Но на протяжении тысячелетий люди придумывали довольно иррациональные представления о том, как распространяются инфекционные болезни, такие как чума и холера. Например, идея о том, что древнюю Киприанскую чуму можно подхватить, просто глядя в лицо больному, на сегодняшний день кажется смехотворной. А ведь людям, жившим в то время, явно было не до смеха. Они свято верили в подобные вещи и пытались объяснить подавляющее количество смертей, которые они видели, по-разному. Кто-то использовал простые наблюдения, а кто-то обратился к горячим убеждениям. Другие рассматривали катаклизм сквозь призму своих давних предубеждений, в то время как третьи объясняли происходящее с помощью суеверий и причудливых теорий.

1. Разгневанный Бог







Когда массы людей начали необъяснимо умирать, многие ранние культуры сначала смотрели на разгневанного и неумолимого Бога, или богов.

2. Астрология и зловонный воздух

В древнегреческой мифологии, которая часто служила аллегорией для реальных событий, Гомер писал в «Илиаде» о Боге Аполлоне, обрушившем чуму на греческую армию своими стрелами во время Троянской войны, убив сначала животных, а затем солдат. В итоге, стрелы Аполлона стали символом болезни и смерти: «… и трупные костры горели день и ночь, не видя конца. Девять дней стрелы Божьи проносились по войску», – Гомеровская «Илиада».Впрочем, Библия , со своей стороны, также содержит многочисленные упоминания о чуме как о гневе Всевышнего, посылавшего на людей болезни.







На протяжении веков чума накатывала волна за волной, принимая многочисленные формы – от бубонной (поражающей лимфатическую систему) до лёгочной (поражающей лёгкие) и септической (проникающей в кровоток). Возможно, самое опасное явление произошло в середине 1300-х годов с Чёрной Смертью, которая свалила более двадцати миллионов человек только по всей Европе. Хотя в основном считается, что главным виновником были бактерии – переносчики блох, «эксперты» в то время нашли другие объяснения – особенно в астрологии и широко сформированных представлениях о «ядовитых парах» как благоприятной среде для чумы.







Например, в 1348 году король Франции Филипп VI попросил величайших учёных-медиков из Парижского университета доложить ему о причинах возникновения бубонной чумы. В подробном документе, представленном монарху, они обвиняли «конфигурацию небес». В частности, они писали, что в 1345 году «в один час после полудня 20 марта произошло крупное соединение трёх планет (Сатурна, Марса и Юпитера) в Водолее. Кроме того, они отметили, что примерно в это же время произошло лунное затмение». Ссылаясь на древних философов, таких как Альберт Магнус и Аристотель, парижские учёные-медики продолжали связывать точки между планетами и мором: «ибо Юпитер, будучи влажным и горячим, вытягивает злые пары из Земли и Марса, затем воспламеняет их, и в результате появляются молнии, искры, ядовитые вещества и пожары по всему воздуху».







А ещё, те самые учёные-медики, говорили в письме о том, что земные ветра широко распространяют ядовитый воздух, уничтожая жизненную силу каждого, кто заглатывает его в свои лёгкие. Их теория заключалась в том, что именно тот самый испорченный воздух являлся непосредственной причиной внезапно вспыхнувшей эпидемии. Несколько столетий спустя эти ядовитые испарения получили ещё одно название – «миазмы». «Если воздух плохо пахнет, – рассуждали люди, – значит, несёт в себе болезнь». Это объясняет то, почему во время эпидемии чумы 1665 года врачи носили маски в форме клюва, наполненные сладко пахнущими цветами, чтобы защитить себя от инфекции и стоящей вокруг вони.







И не важно, что драматург и поэт Уильям Шекспир, как и другие лондонцы начала 1600-х годов, купался нечасто и жил среди крыс, грязи, блох и наполненных нечистотами уличных стоков. Он тоже считал, что чума – это атмосферное явление. И ещё больше углубляясь в небесное объяснение, он писал в своей пьесе «Буря», что малярия, отдельная эпидемия, вызванная болотными комарами вдоль Темзы, возникла по причине солнца, испарившего болота, в следствии чего образовались болотные пары, создавшие благоприятные условия для размножения переносчиков болезни.

3. Теории заговора и хватание за соломинку







Пандемии уже давно порождают предрассудки и недоверие, а также подпитывают давние предубеждения, поскольку некоторые общины частенько обвиняли других в том, что они являются нечистыми или злонамеренными распространителями болезней. Во всей средневековой Европе чума стала поводом для того, чтобы стать козлом отпущения и истребить еврейский народ. Средневековые христианские толпы нападали на еврейские гетто практически с каждой волной болезни, утверждая, что еврейские граждане отравляли колодцы и вступали в сговор с демонами, чтобы распространить болезнь. Во время одного из погромов 14 февраля 1349 года в Страсбурге было сожжено заживо две тысячи евреев.







Между тем, в ХIХ и начале ХХ веков холера, охватившая всю Европу, стала предметом диких классовых теорий заговора, поскольку бедные и маргинализированные люди обвиняли правящую элиту в безжалостной работе по отбраковке своих рядов, распространяя болезнь и намеренно отравляя их. Из России в Италию и Великобританию последовали десятки беспорядков, в результате которых были убиты сотрудники полиции, правительства и медицинских учреждений, а также разрушены больницы и ратуши.







Отсутствие научной достоверности пандемии часто вдохновляет людей на поиск ответов, основанных на том, что они непосредственно наблюдают вокруг себя. С русским гриппом 1889 года причудливые теории быстро превратились в широко распространённые слухи. Одна газета, «Нью-Йорк Геральд», предположила, что грипп может передаваться по телеграфным проводам после того, как большое число телеграфистов, по-видимому, заразились этой болезнью. Другие предположили, что грипп, возможно, прибыл с письмами из Европы, поскольку почтовые перевозчики начали заболевать. В Детройте, когда банковские кассиры начали болеть, некоторые поспешили сделать вывод, что они подхватили это от обращения с бумажными деньгами. По слухам, среди прочих распространителей заразы были пыль, почтовые марки и библиотечные книги.







В конце концов наука начала видеть невидимое и объяснять, почему люди тысячами падали замертво. Конечно, были некоторые проблемы, связанные с чумой, которые всегда требовали более высококвалифицированных навыков. В Средние века считалось, что чихание не только распространяет Чёрную смерть, но и заставляет человека изгонять свою душу. И таких предрассудков была тьма-тьмущая.





