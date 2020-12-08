Почему говорят, что детей «находят в капусте», и Кто такие капустнички

Капуста - овощ, который на Руси выращивают издревле, уважают, готовят из него необычайно вкусные блюда. Это была базовая огородная культура, благодаря которой крестьяне выживали во время длинных холодных зим. В капусте есть витамины, клетчатка, микроэлементы, и это было очень важно для поддержания здоровья взрослых и детей. Хотя в древности не знали о химическом составе капустки, но благотворное влияние овоща на работу организма крестьяне выявили опытным путем. Капусту заквашивали множеством различных способов, хранили свежей в холодных погребах. И часто говорили о новорожденных детях, что их нашли в капусте. Интересно, почему?
Капусту убирала – ребенка раньше срока рожала
В старой Руси в поле работали и беременные женщины. /Фото: materinstvo.ru
Иногда, желая успокоить нервную и впечатлительную беременную, говорят ей, что все будет хорошо, что в древности бабы детей в поле рожали, и ничего. Да, такое случалось, особенно часто во время сбора урожая капусты. Это происходило потому, что свадьбы нередко играли после Рождественского поста, и через 9 месяцев в семьях появлялись дети. Можно посчитать, и получится как раз конец сентября-октябрь, время сбора капусты.
На Руси этот овощ убирали исключительно женщины. А процесс был не очень-то и легким, скорее даже весьма тяжелым. Потому на поле очень часто происходили преждевременные роды. Отсюда скорее всего и произошла шутка, что ребенка нашли в капусте. К счастью, сегодня женщинам не приходится так испытывать свой организм.
Капуста целебная, при родах полезная
Капуста по сей день используется в народной медицине. /Фото: progrud.com
Есть еще одна версия, почему говорят о найденных капусте младенцах. В старой Руси этот овощ частенько использовался при родах. Как это происходило: нередко бабы рожали в банях, которые топились по-черному. Не все были готовы применять простыни для подготовки места родов, ведь по некоторым поверьям их нужно было сжечь после того, как ребенок появится на свет. Это было дорого, непозволительная роскошь для крестьянской семьи. Потому вместо ткани использовали чистые капустные листы. Их клали на лавку, и они выполняли роль простыни. Кроме того, капуста считалась целебной, ведь она так похожа на плод, а когда ее собирают, рубят, то этот процесс напоминает обрезание пуповины.
Считалось, что капуста дает ребенку и его матери дополнительную силу, взятую из земли-матушки. Во время родов случались и мелкие неприятности. Например, ребенок мог получить небольшую травму. Тогда, чтобы гематома быстрее рассосалась, брали капустный лист и привязывали его на поврежденное место. Кстати, в народной медицине такой способ и поныне практикуется.
На капустнике знакомились, женились, да капустничков рожали
Капустником на Руси называли хозяйственный праздник. /Фото: mbdou12.obraleksin.ru
На Руси существовал строгий сельскохозяйственный календарь. например капусту сажали в день святой Ирины (а это 18 мая), а собирали ее с 27 сентября. То есть начало приходилось на праздник Воздвижения Креста Господня, а закончить уборку надо было на Сергея капустника, то есть 8 октября. Когда весь урожай был собран, проводили капустники или капустицы - так назывались популярные на Руси хозяйственные праздники. Их смысл был в том, что владельцы земли приглашали парней и девушек для обработки собранной капусты.
Девушки занимались шинкованием этого овоща, а парни переносили тяжелые мешки. Кроме того, в их задачу входило увеселения девушек, чтобы работалось тем легче и веселее. Потому на капустнике всегда пели частушки, сыпались шуточки, раздавался смех. После закваски капусты работников приглашали за праздничный стол, начинались пляски, хороводы, игры. На этих праздниках, на капустниках, очень часто знакомились, то есть образовывались пары, которые в дальнейшем становились семьей. И в них появлялись на свет дети. Потому, когда говорили про найденного в капусте младенца, имели в виду именно эти праздничные капустники. Есть еще один тонкий момент - некоторые парни и девушки, воспользовавшись праздничная атмосферой и всеобщей суматохой, грешили, спрятавшись в укромном месте. Рождались дети вне брака, их называли капустничками и шутили, что нашлись они среди капустных листов.
Зачем говорили, что ребенок найден в капусте и как это помогало защитить его от бед и болезней
На Руси говорили, что нашли ребенка в капусте, чтобы защитить его от бед. /Фото: avatars.mds.yandex.net
На Руси очень боялись разной нечисти, считали, что именно злые духи насылают на детей порчу, болезни и даже отбирают у них жизнь. В те времена детская смертность была гораздо выше, чем сегодня, и чтобы обмануть нечистую силу, родители пытались, условно говоря, обесценить младенца. Надо было внушить духам, что ребенок чужой, что до него вообще нет никакого дела. Для этого и распространяли слух, что этот ребенок был найден в капусте.
Был еще один способ провести нечисть и злых, завистливых людей. Это старинный обряд так называемых названных родителей.
Проводили его так: ребенка клали на дорогу, а родители в это время прятались, например в кустах или за деревьями. Нужно было дождаться, пока какой-нибудь прохожий не увидит малыша. Человек должен был взять его на руки. После этого родители выходили своего укрытия, забирали новорожденного у чужака, но при вели себя так, будто это не их ребенок, а какая-то несчастная сиротка. Тот, кто нашел ребенка, получал статус названого отца или матери. В случае если это был действительно незнакомый человек, он просто шел себе дальше. А вот если находил младенца кто-то знакомый, например соседка, то на нее ложились обязанности по воспитанию малыша (в разумных пределах, конечно). Более того, если что-то случилось с настоящими родителями, то названный отец или мать должны были забрать осиротевшего ребенка к себе в семью.
Так что чаще всего новорожденных на Руси находили в капусте или же их приносил аист. Среди кочанов могли найти младенца также в Италии и во Франции. А вот, например, в Англии детей сравнивают с письмами и говорят, что они попадают в дом в сумке почтальона. В Австралии новорожденный прячется в сумке кенгуру. В Грузии ребенка приносят гордые и сильные орлы. Сколько стран, столько и невероятных мест, где находят малышей.
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