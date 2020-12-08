Почему говорят, что детей «находят в капусте», и Кто такие капустнички

Капусту убирала – ребенка раньше срока рожала

В старой Руси в поле работали и беременные женщины. /Фото: materinstvo.ru

Капуста целебная, при родах полезная

Капуста по сей день используется в народной медицине. /Фото: progrud.com

На капустнике знакомились, женились, да капустничков рожали

Капустником на Руси называли хозяйственный праздник. /Фото: mbdou12.obraleksin.ru

Зачем говорили, что ребенок найден в капусте и как это помогало защитить его от бед и болезней

На Руси говорили, что нашли ребенка в капусте, чтобы защитить его от бед. /Фото: avatars.mds.yandex.net