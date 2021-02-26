Ни в коем случае не покупайте страховку Карты в Сбер Страховании! Рассказываю, почему

И тут вдруг случился страховой (как мы думали) случай.
Это отдельная история, перескажу вкратце. Украли в магазине сумку, где были пластиковые карты, телефон, паспорт и т.д. Пока бабушка (81 год) добежала до сбера и заблокировала карты, воры сняли порядка 300 тыс. (банкомат, перевод, покупка ювелирки).
Как? Запросили восстановление пароля на телефон по номеру карты, вошли в сбер онлайн и поменяли пин-код карты, там это делается легко.
Кстати, смс с паролем видно на заблокированном экране - надо убирать эту функцию. Плюс - надо ставить пин на сим-карту, потому что вор может ее вынуть из заблокированного телефона и просто вставить в свой.
«Вот! - торжествовала бабушка, - а вы меня ругали!».
Но я все равно была настроена скептически. И не зря.
В страховой выплате бабушке было отказано по причине того, что сумку у нее украли, а кража не является страховым случаем.
Я решила посмотреть, а что же является.Надо отметить, что договор (Полис) Сбер Страхования составлен грамотно: так, что бы никто ничего никогда не получил.
Итак, что обещает нам банк?
Звучит, вроде, неплохо. Берем Полис (на сайте СК), открываем, читаем. Первое, на чем останавливается взгляд:
По настоящему Полису Страховщик осуществляет страхование по следующим страховым рискам:
Утрата Застрахованной банковской карты вследствие:
- хищения путем кражи, грабежа или разбоя и т.д. ...
Ну, думаем мы, отлично, карта застрахована, если ее украдут, деньги вернет страховая компания.
Не спешите радоваться, здесь речь идет о возврате стоимости восстановления карты, и только о нем. А это примерно 800-900 руб.
Идем дальше. Читаем на сайте:
Вот текстом, если плохо видно на картинке:
1. использования карты после её утраты в результате грабежа или разбоя;
2. получения карты и PIN-кода с применением насилия или угроз насилия и последующего снятия наличных в банкомате;
3. подделки подписи и последующего получения наличных в любом банке;
4. использования поддельной карты с действительными реквизитами для оплаты покупок и услуг либо снятия наличных в банкомате;
5. фишинга, скимминга и подобных действий по получения информации о карте;
6. хищения (грабежа, разбоя ) наличных в течение двух часов с момента снятия их в банкомате.
Давайте разберемся, что означают первые два пункта на скриншоте?
Для начала посмотрим, что такое грабёж и разбой, как их определяет УК РФ.
Грабеж - это открытое хищение чужого имущества.
Разбой - это насильственное хищение чужого имущества.
Таким образом, если у вас в магазине незаметно «подрезали» кошелек, то имейте в виду -это НЕ страховой случай.
Страховой случай – это если вор, например, вырвал у вас сумку на глазах у свидетелей и убежал, не будучи пойманным. Или же приставил вам дуло к виску и потребовал отдать карту и сообщить ее PIN-код.
Интересно, какова статистика воровства денег с карт посредством грабежа и разбоя? В той статистике, которая мне попалась (см. ниже), таких пунктов нет вообще. Поэтому предполагаю, что их пренебрежимо мало. И именно поэтому они фигурируют в Полисе СберСтраха.
Пункт 3 - это что-то из области фильмов про шпионов. Особенно учитывая, что в банке просят предъявить паспорт. То есть надо не просто иметь карту и паспорт, но еще и отработать подпись и быть похожим на фото на паспорте или же подделать его.
Пункты 4 и 5. В Полисе читаем: перевод денежных средств со счета Страхователя третьими лицами, используя информацию о банковской карте, полученную у ее Держателя мошенническим путем (используя в т.ч. фишинг, скимминг).
Что такое фишинг? Смотрим термины и определения в Правилах, выложенных на сайте Сбер Страхования.
Фишинг — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение идентификационных данных пользователей посредством осуществления массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов и т. д.
Про скимминг в Правилах ничего не сказано, но мы погуглим.
Скимминг (от англ. skimming) — кража данных карты при помощи специального считывающего устройства (скиммера). Скиммер делает копию магнитной полосы, которую затем наносят на чистую карту, с помощь которой потом крадут деньги.
Большинство карт сейчас имеют электронный чип, а сделать копию чипа на данный момент практически невозможно. После того как с чиповой карты скопировали магнитную полосу, мошенникам надо еще постараться найти устройство, которое не может читать чип, так как на полосе есть сервисный код, сообщающий устройству, что карта чиповая и оно «захочет» его прочитать. Поэтому устройств, читающих полосу всё меньше, и такой вид мошенничества является исчезающим. И именно поэтому (сюрприз! сюрприз!) он фигурирует в нашем Полисе!
Кстати, пришло время посмотреть статистику (Источник - Тинькофф) .
Как воруют
Самый распространенный способ — социальная инженерия. Это когда мошенники уговаривают жертву либо выдать данные карты или пароль из смс, либо просто перевести деньги. Такие случаи составляют 70% от всех преступлений.
Самый непопулярный способ — скимминг . Речь о случаях, когда мошенники воруют данные карты с помощью специальных считывающих устройств, которые устанавливают на банкоматы и магазинные терминалы. На скимминг приходится 1% всех мошенничеств.
Именно по этому, самому распространенному, случаю (какая неожиданность!) у Сбер Страхования установлен лимит страхового возмещения, который составляет 15 000 рублей, а страховым случаем признается только один случай несанкционированных транзакций в течение срока действия Полиса.
То есть понимаете, да? Мошенники выманили данные вашей карты, зашли в сбербанк онлайн и перевели себе все деньги с вашего счета, а вы получите только 15 000 рублей компенсации по страховке. 9 690 рублей, если быть точным, так как вы уже отдали 5 310 рублей за полис.
Пункт 6. также предполагает грабеж и разбой. То есть, вы сняли деньги в банкомате, а вас выследил и догнал ворюга и отнял эти деньги. Два часа у него на это есть. Точнее, у вас. Иначе тоже пролетаете. Поэтому так: сняли деньги – не петляем, уходя от погони и запутывая следы, сразу бегом домой.
И кстати, лимит по этому случаю составляет 40 000 рублей (это для полиса с максимально возможным покрытием в 350 000 руб.). То есть, сколько бы денег у вас не отняли, получите вы только 40 тыс. Если получите, конечно.
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Итак, резюмируем. Имеем страховой Полис банковской карты Сбер Страхования со страховой суммой 350 000 рублей и страховой премией 5310 рублей .
Какие случаи являются страховыми и на что можно рассчитывать?
1. Вор напал на вас в людном месте (при свидетелях) и отнял карту, угрозами заставив сказать ее PIN-код, после чего сделал буквально следующее (остальное - не страховой случай):
- снял наличные в банкомате
- снял наличные в отделении банка, подделав вашу подпись на слипе
- оплатил что-то в интернете, используя CVV код.
Можете рассчитывать на 350 000 рублей. Ну как можете? Теоретически.
2. Воры увели деньги с вашего счета, используя поддельную карту, а именно:
- сняли наличные в банкомате
- расплатились в магазине (не онлайн!).
Можете рассчитывать на 350 000 рублей. Ну как можете? Теоретически.
3. Воры увели деньги с вашего счета, получив данные о карте мошенническим путем.
Можете рассчитывать на 15 000 рублей. Теоретически.
4. Вор напал на вас в людном месте (то есть при свидетелях) и отнял деньги, которые вы только что (не ранее 2х часов) сняли в банкомате.
Можете рассчитывать на 40 000 рублей. Ну как можете? Теоретически.
5. Ну и стоимость восстановления карты (около 1000 рублей) вам вернут. С высокой степенью вероятности.
Конечно, бизнес есть бизнес, и страховая компания может сама решать за что платить, за что не платить. Но поражает цинизм, с которым работники Сбербанка разводят самых незащищенных своих клиентов – стариков, впаривая им этот бессмысленный продукт. И уверяя при этом, что все их деньги под надежной защитой. Хотя, подозреваю, что они и сами мало что знают о нем. Выучили методичку и отрабатывают: «Застрахуйте банковскую карту и можете не волноваться за свои сбережения. Если мошенники украдут деньги с вашего счета, страховая вам все вернет!». Ага, вернет, как же! И ведь верят и платят 5 тысяч, чтоб хоть как-то обезопасить свои жалкие накопления.
Нет, ребята, этот продукт создан исключительно с целью легального отъема денег у населения. Не попадитесь сами и предупредите своих стариков.
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