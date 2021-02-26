Ни в коем случае не покупайте страховку Карты в Сбер Страховании! Рассказываю, почему

Пару лет назад бабушке в Сбербанке, не подберу другого слова, впарили страховку банковской карты СК Сбер Страхование, откровенно наврав, что все риски под защитой. Лично я никогда бы не купила такую страховку, от нее как-то сразу дурно пахнет. Но бабушки такие бабушки. Купила, была нами ругана, ну и все забыли.

И тут вдруг случился страховой (как мы думали) случай. Это отдельная история, перескажу вкратце. Украли в магазине сумку, где были пластиковые карты, телефон, паспорт и т.д. Пока бабушка (81 год) добежала до сбера и заблокировала карты, воры сняли порядка 300 тыс. (банкомат, перевод, покупка ювелирки). Как? Запросили восстановление пароля на телефон по номеру карты, вошли в сбер онлайн и поменяли пин-код карты, там это делается легко. Кстати, смс с паролем видно на заблокированном экране - надо убирать эту функцию. Плюс - надо ставить пин на сим-карту, потому что вор может ее вынуть из заблокированного телефона и просто вставить в свой. «Вот! - торжествовала бабушка, - а вы меня ругали!». Но я все равно была настроена скептически. И не зря. В страховой выплате бабушке было отказано по причине того, что сумку у нее украли, а кража не является страховым случаем. Я решила посмотреть, а что же является. Надо отметить, что договор (Полис) Сбер Страхования составлен грамотно: так, что бы никто ничего никогда не получил. Надо отметить, что договор (Полис) Сбер Страхования составлен грамотно: так, что бы никто ничего никогда не получил. Итак, что обещает нам банк?

Звучит, вроде, неплохо. Берем Полис (на сайте СК), открываем, читаем. Первое, на чем останавливается взгляд: По настоящему Полису Страховщик осуществляет страхование по следующим страховым рискам: Утрата Застрахованной банковской карты вследствие: - хищения путем кражи, грабежа или разбоя и т.д. ... Ну, думаем мы, отлично, карта застрахована, если ее украдут, деньги вернет страховая компания. Не спешите радоваться, здесь речь идет о возврате стоимости восстановления карты, и только о нем. А это примерно 800-900 руб. Идем дальше. Читаем на сайте:

Вот текстом, если плохо видно на картинке: 1. использования карты после её утраты в результате грабежа или разбоя; 2. получения карты и PIN-кода с применением насилия или угроз насилия и последующего снятия наличных в банкомате; 3. подделки подписи и последующего получения наличных в любом банке; 4. использования поддельной карты с действительными реквизитами для оплаты покупок и услуг либо снятия наличных в банкомате; 5. фишинга, скимминга и подобных действий по получения информации о карте; 6. хищения (грабежа, разбоя ) наличных в течение двух часов с момента снятия их в банкомате. Давайте разберемся, что означают первые два пункта на скриншоте? Для начала посмотрим, что такое грабёж и разбой, как их определяет УК РФ. Грабеж - это открытое хищение чужого имущества. Разбой - это насильственное хищение чужого имущества. Таким образом, если у вас в магазине незаметно «подрезали» кошелек, то имейте в виду -это НЕ страховой случай. Страховой случай – это если вор, например, вырвал у вас сумку на глазах у свидетелей и убежал, не будучи пойманным. Или же приставил вам дуло к виску и потребовал отдать карту и сообщить ее PIN-код. Интересно, какова статистика воровства денег с карт посредством грабежа и разбоя? В той статистике, которая мне попалась (см. ниже), таких пунктов нет вообще. Поэтому предполагаю, что их пренебрежимо мало. И именно поэтому они фигурируют в Полисе СберСтраха. Пункт 3 - это что-то из области фильмов про шпионов. Особенно учитывая, что в банке просят предъявить паспорт. То есть надо не просто иметь карту и паспорт, но еще и отработать подпись и быть похожим на фото на паспорте или же подделать его. Пункты 4 и 5. В Полисе читаем: перевод денежных средств со счета Страхователя третьими лицами, используя информацию о банковской карте, полученную у ее Держателя мошенническим путем (используя в т.ч. фишинг, скимминг). Что такое фишинг? Смотрим термины и определения в Правилах, выложенных на сайте Сбер Страхования. Фишинг — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение идентификационных данных пользователей посредством осуществления массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов и т. д. Про скимминг в Правилах ничего не сказано, но мы погуглим. Скимминг (от англ. skimming) — кража данных карты при помощи специального считывающего устройства (скиммера). Скиммер делает копию магнитной полосы, которую затем наносят на чистую карту, с помощь которой потом крадут деньги. Большинство карт сейчас имеют электронный чип, а сделать копию чипа на данный момент практически невозможно. После того как с чиповой карты скопировали магнитную полосу, мошенникам надо еще постараться найти устройство, которое не может читать чип, так как на полосе есть сервисный код, сообщающий устройству, что карта чиповая и оно «захочет» его прочитать. Поэтому устройств, читающих полосу всё меньше, и такой вид мошенничества является исчезающим. И именно поэтому (сюрприз! сюрприз!) он фигурирует в нашем Полисе! Кстати, пришло время посмотреть статистику (Источник - Тинькофф) .