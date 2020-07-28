Какие вещи нельзя чистить меламиновой губкой

В хозяйстве эти губки незаменимы, но иногда ими пользоваться нельзя. Узнайте, в каких случаях!





Безусловно, меламиновая губка — одна из самых полезных вещей в быту и при правильном использовании может сделать уборку по дому быстрее и проще, чем большинство чистящих приспособлений и средств. Но она подходит не для всех поверхностей, т.к. может их повредить. Делимся с вами списком вещей, которые нельзя чистить меламиновой губкой, а также общими правилами её использования, зная которые, вам не нужно будет задумываться, как и где можно использовать эту губку, а где не стоит.

Губка сделана из меламиновой пены, которая работает по принципу очень тонкой наждачной бумаги. Она отлично подходит для очистки следов грязи, однако может поцарапать определенные поверхности и повредить защитные покрытия.Каменные столешницы



Меламиновая губка — это абразивный материал, который может снять защитное покрытие на каменной столешнице, а без него камень начнет царапаться, истираться и тускнеть.



Чем заменить?

Как сделать средство для чистки каменной столешницы?

Посуда с антипригарным покрытием

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Нержавеющая сталь

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Экраны

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Автомобиль

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4 совета для безопасного использования меламиновой губки

Используйте очиститель для камня и салфетку из микрофибры. Салфетки мягче губки, но сами по себе не являются эффективным чистящим средством, поэтому их нужно использовать в паре с чистящим средством, которое будет чистить, защищать и ухаживать за камнем.¼ стакана спирта3 капли жидкости для мытья посудыводаПосуда с антипригарным покрытием требует особого ухода. Даже помешивать еду в такой сковороде или кастрюле можно только деревянной или силиконовой лопаткой, а уж мыть и чистить абразивными средствами тем более нельзя. Покрытие может легко поцарапаться, а, как известно, после этого посуда становится небезопасной.Традиционным мытьем с использованием небольшого количества средства для мытья посуды, губки и тёплой проточной воды. Постоянно отмывать такую посуду в посудомоечной машине тоже не рекомендуется. Если сковорода или сотейник действительно сильно загрязнены, замочите их для начала в небольшом количестве воды с добавлением пищевой соды.Даже прочная нержавеющая сталь может пострадать от меламиновой губки, т.к. на её поверхности могут оставаться царапины. Особенно это касается дверец холодильника или посудомоечной машины с отделкой из нержавеющей стали. Если тереть поверхности слишком активно, царапин не избежать.Очищайте кастрюли и сковородки из нержавеющей стали специальным средством, например, Neodisher Neoblank, для нержавейки, которое полностью удаляет следы пальцев и жирные разводы.Смартфоны, экраны планшетов, компьютеров, ноутбуков и телевизоров нельзя протирать меламиновой губкой ни в коем случае. Если вдруг увлечетесь и начнете тереть губкой все подряд поверхности, то, протирая экраны, советуем сразу остановиться. Губка способна поцарапать или повредить защитное покрытие. Не забывайте, здесь она под запретом!Салфеткой из микрофибры и специальными очищающими салфетками для техники.Кузов автомобиля покрыт специальным защитным покрытием, которое помогает защищать краску и облегчает очистку автомобиля. Меламиновая губка может легко стереть это покрытия, добравшись до слоя краски. Если стало невозможно оттереть прилипших к капоту насекомых, используйте меламиновую губку на небольших участках, но не прилагайте слишком много усилий, не трите активно.Самый безопасный способ отмыть машину — ручная мойка с помощью специального автошампуня и большой губки.Не используйте губку сухой, вода смягчает вероятность образования царапин на очищаемой поверхности.Тестируйте на незаметном участке. Особенно это касается окрашенных стен и обоев под покраску, которые могут изменить цвет после использования губки.Работая, надевайте перчатки. Тончайший абразивный материал может стереть кожу на подушечках пальцев. Если у вас чувствительная кожа, перчатки сохранят ваши руки в безопасности.Будьте нежнее. Трите как можно мягче, т.к. сильное давление может не только поцарапать поверхность, но и стереть краску.