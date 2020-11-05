Следы революции речных электростанций в СССР

Мало кто знает, что на самом дне водохранилищ Волги остались затопленными целые города. Древние памятники архитектуры Руси сегодня выглядят настоящими подводными призраками.
В первую очередь стоит упомянуть старинный город Молога. Фундамент его, некоторые постройки и купола церквей заметны в отлив.
О Ставрополе на Волге известно лишь историкам. Основан он был в 1737 году, затоплен гораздо позднее.
Уездный городок Спасск затопили при постройке водохранилища. Возможно, в ту пору решение выглядело обоснованным, но сейчас думать о потерянных сокровищах древней архитектуры очень обидно.
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Мало кто знает, что на самом дне водохранилищ Волги остались затопленными целые города. Древние памятники архитектуры Руси сегодня выглядят настоящими подводными призраками.
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