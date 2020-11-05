С нами не соскучишься!

7 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Сальвадор Дали , пожалуй , единственный гений, который признал себя психически ненормальным!Об этом явно свидетельств...Жизнь и Творчеств...
  • Елена Ульянова
    мдя ... надеюсь, есть еще люди, которые не смотрели этот фильм также как яКак изначально до...
  • Отари Хидирбегишвили
    Любопытно, что мамлюков выбирали преимущественно из выходцев Кавказа за их удаль и воинскую храбрость!Ведь именно поэ...10 величайших воинов

Следы революции речных электростанций в СССР

Мало кто знает, что на самом дне водохранилищ Волги остались затопленными целые города. Древние памятники архитектуры Руси сегодня выглядят настоящими подводными призраками.

Следы революции речных электростанций в СССР



В первую очередь стоит упомянуть старинный город Молога. Фундамент его, некоторые постройки и купола церквей заметны в отлив.

Следы революции речных электростанций в СССР

О Ставрополе на Волге известно лишь историкам. Основан он был в 1737 году, затоплен гораздо позднее.



Уездный городок Спасск затопили при постройке водохранилища. Возможно, в ту пору решение выглядело обоснованным, но сейчас думать о потерянных сокровищах древней архитектуры очень обидно.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Следы революции речных электростанций в СССР

И не забудьте:
Следы революции речных электростанций в СССРПодписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх