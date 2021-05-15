Опасные существа, для встречи с которыми не обязательно ехать в Австралию

Не только в Австралии, но и в России есть большое количество существ, от которых следует держаться подальше. В основном они первыми не нападают, а атакуют только в том случае, если чувствуют приближение опасности со стороны человека. Так что ни при каких условиях не стоит любопытствовать и брать неведомых животных в руки.

Мы решили вооружить вас памяткой, которая, надеемся, поможет в случае, если вы подвергнетесь укусу одним из этих весьма распространенных существ.



1. Каракурт

2. Овод

3. Жук-нарывник

4. Комары

5. Кольчатая сколопендра

6. Гадюка

7. Рыжий лесной муравей

8. Южнорусский тарантул

9. Клещи

В основном каракурты обитают в Волгоградской, Воронежской, Саратовской, Ростовской областях, южных частях Подмосковья. Опасность для людей представляют именно самки, которые способны накинуться на человека, если он каким-то образом потревожит ее. В этом случае она садится на кожу и на глубину 0,5 мм впрыскивает яд.Буквально через 10–15 минут у человека начинаются озноб, ломка мышц тела, головокружение, онемение конечностей, а через несколько часов у него может наблюдаться помутнее сознания. Важно в течение первых 3–6 часов доставить человека в больницу, где ему введут необходимые препараты и он придет в норму. Процент летального исхода людей, укушенных каракуртом и не обратившихся в больницу, составляет 10–15 %.В России оводы распространены повсеместно. Чаще всего они появляются там, где производится выпас крупного рогатого скота. Они не являются кровососущими, в отличие от слепней, и представляют опасность лишь во время кладки личинок.В зависимости от способа откладывания личинок оводы бывают подкожные, полостные и желудочные. Подкожные откладывают их на волосах человека или шерсти животного. После чего проникают под кожу и оказываются внутри организма. Спасти человека возможно только на раннем этапе операционным путем.Полостные оводы на лету выпускают личинки, целясь в глаз, рот или нос животного или человека. Когда они оказываются на слизистой, они стремятся выбраться наружу и могут проходить в мозговые структуры. Даже если несколько секунд назад они оказались в глазу, вытащить самостоятельно их не получится. Нужно будет обратиться за помощью к специалистам.Чаще всего жуки-нарывники встречаются в местностях с травянистым покровом и на сельскохозяйственных угодьях. Наиболее распространены в Краснодарском крае, Рязанской, Воронежской, Калужской и Курской областях.Они не кусают людей, но если попадают на кожу человека, а тот начинает его смахивать, то хрупкий жук раздавится и выделит на кожу яд кантаридин. Кантаридин считается одним из самых опасных химических соединений и вызывает болезненные нарывы. Человека необходимо доставить в больницу, в противном случае результат может быть плачевным. Поэтому ни в коем случае не стоит брать нарывников в руки и тем более давить их: так вы обезопасите себя от нежелательных последствий.Комары — одни из наиболее распространенных насекомых в России. Некоторые из них не являются опасными для человека, как, например, комар-долгоножка, который внушает ужас многим, другие же являются переносчиками различных заболеваний.Так, некоторые женские особи комара рода Anopheles могут быть потенциальными переносчиками малярии. Они заражаются ею от инфицированных людей (больных малярией в России мало, в основном инфекция завозная) и в процессе поглощения крови переносят инфекцию здоровому человеку.Комары рода Culex, Aedes, Anopheles могут быть переносчиками дирофиляриоза, которым они заражаются от собак и кошек. За год в России подтверждается всего 35–40 случаев заболевания дирофиляриозом. Если комар инфицирует собаку, то у животного могут наблюдаться слабый сухой кашель, истощение, несмотря на хороший аппетит, а также быстрая утомляемость.За помощью в медицинское учреждение человеку следует обратиться, если отек увеличивается и появляются волдыри, которые являются свидетельством присоединения вторичной инфекции или проявления аллергии.Чаще всего сколопендру можно встретить на юге России. Селится она на побережной части, ночью предпочитает охотиться, а днем прятаться.Ее укус не приводит к летальному исходу. Однако если животное вас атаковало, стоит промыть пораженное место или обработать антисептиком, наложить стерильную повязку и обратиться к врачу. Как правило, место поражения распухает, а температура поднимается выше 39 °С. Все это происходит на протяжении 1–2 дней, затем опухоль рассасывается, а температура приходит в норму.Гадюка — одна из самых распространенных змей в России. Ее излюбленные места — поля, болота, смешанные леса, берега озер и рек. В большинстве случаев она нападает в целях самообороны.После укуса человек может не испытывать никакого дискомфорта, иногда ощущает жгучую боль в месте поражения. Вокруг ранки развивается покраснение и опухоль. В редких случаях наблюдаются тошнота, рвота, озноб, головокружение. Специалисты советуют пить как можно больше воды, меньше двигаться, чтобы уменьшить скорость всасывания яда, а также обратиться в больницу.Гадюка и безобидный уж очень похожи между собой. Яркой отличительной особенностью является то, что у ужа переход к хвосту плавный, а у гадюки резкий.Рыжие лесные муравьи широко распространены в северной части Красноярского края и в лесах Северной Евразии.Во время укуса насекомое выпускает яд, состоящий в основном из кислоты, и из-за этого в месте поражения возникает красное пятно, которое постоянно хочется чесать. В случае укуса следует обработать ранку антисептиком. Обычно неприятные ощущения проходят через 3–5 дней, однако при развитии сильной аллергической реакции следует обратиться за помощью к специалистам.© Рысь Роман / Wikimedia Commons, © Sandhu / Wikimedia CommonsРЕКЛАМАРЕКЛАМАЭтот паук предпочитает жить в степях. На территории России он особенно распространен в Сибири, Ульяновске, Пензе, Астраханской, Тульской, Челябинской, Липецкой областях. Они живут в вертикальных норках и активизируются ночью.Чаще всего они нападают на человека, если тот представляет для них угрозу. Во время атаки они могут подпрыгнуть на высоту 10–15 см. Его укус сравним по болезненности с укусом шершня и может вызвать лишь отек в месте поражения. Иногда кожа человека в месте укуса приобретает желтый цвет и остается такой на протяжении 2 месяцев. Для снятия болезненных ощущений после укуса можно промыть кожу мыльной водой, обработать антисептиком и приложить минут на 10 холодный компресс.В природе существует более 54 тысяч видов клещей (из них 144 ископаемых). Они любят поджидать свою жертву в длинной траве и выбирают для атаки самые мягкие места: пах, подмышки и область за ушами. Чтобы иметь возможность как можно скорее заметить клеща, следует одеваться в светлую одежду.Если клещ все-таки присосался, его нужно вытащить пинцетом, петелькой из нитки или специальным приспособлением. Следует зацепить его и выкручивать против часовой стрелки, но не дергать, так как тельце может оторваться, а голова с хоботком останутся под кожей.После удаления клеща следует внимательно посмотреть, извлекли ли вы хоботок. И если он остался под кожей, нужно обратиться в больницу. Извлеченного клеща стоит положить в емкость и увезти на анализ в лабораторию. Там выявят, было ли это насекомое инфицировано энцефалитом или боррелиозом.