Когда нужно чистить стиральную машину

Неприятный запах сырости из стиральной машинки свидетельствует о том, что там уже появилась и разрослась плесень — главный виновник.

Появляется плесень тогда, когда в машинке слишком влажно (остается вода на резинке, барабане, лотке), а также провоцирующим фактором является жидкий порошок-концентрат, поскольку он смывается не полностью, а частично остается на стенках барабана и является благоприятной почвой для развития плесени. О том, как убрать и предотвратить её повторное появление, читайте чуть ниже.







Если в машинке уже видно плесень (черные пятна на резинке), то нужно сначала её убить. Сделать это быстрее и надежнее всего при помощи химии — белизны (хлорки). Включите машинку на самый долгий режим с самой высокой температурой, и когда вода наберется в барабан, в лоток для порошка влейте бутылку белизны. Желательно также через тот же лоток долить в машинку больше воды — чуть выше середины барабана, чтобы машинка хорошо омывала все участки. На середине стирки нажмите на паузу и оставьте в таком виде воду с хлоркой на пару часов, чтобы она хорошо поработала. Затем просто снова запустите стирку и дайте ей полностью отработать. После этого включите стирку ещё раз, но уже без хлорки — просто воду.

Выберите обычный режим (40 градусов), чтобы остатки хлорки вымылись. Всё время работы стиральной машинки нужно проветривать помещение или использовать вытяжку! В конце второй финальной стирки остатки плесени на резинке, барабане и лотке нужно тщательно протереть тряпкой с любым химическим чистящим средством. В дальнейшем, после каждой стирки протирайте барабан, резинку и лоток насухо, чтобы плесень вновь не завелась.Подробнее о том, как убрать запах и плесень в стиральной машинке, смотрите в видео ниже: