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Зачем в СССР производили воду в консервах, и почему ее не продавали в магазинах


Зачем в СССР производили воду в консервах, и почему ее не продавали в магазинах

О продовольственной промышленности Советского Союза известно немало. Однако, даже старожилы зачастую вряд ли узнают довольно оригинальный продукт. Речь идёт, как бы это странно не прозвучало, о консервированной... воде. Действительно существование такого продукта можно принципе поставить под сомнение, а все потому, что его выпускали для очень малой группы граждан Советского Союза, и в магазинах он никогда не появлялся.

Пожалуй, самая нетривиальная советская консерва. /Фото: russian7.ru

Пожалуй, самая нетривиальная советская консерва. /Фото: russian7.ru

 

Сегодня о существовании такого продукта известно разве что по фотографиям на просторах Интернета и выставленным на продажу консервам на различных торговых площадках там же. А вот в Советском Союзе про эту воду знало еще меньше людей. По сути, это были только ее потенциальные потребители, которые могли, кстати, так ни разу ее и не попробовать. Речь идет о военнослужащих ВМФ СССР и гражданских моряках.
Основные потребители консервированной воды - моряки. /Фото: readstory.ru

Основные потребители консервированной воды - моряки. /Фото: readstory.ru

 

Все дело в том, что консервированная вода была частью их неприкосновенного запаса на случай, если судно или подводная лодка потерпит бедствие в открытом океане. Ведь без воды человек способен прожить намного меньше, чем без продовольствия, а в условиях экстремальной ситуации посреди толщи исключительно соленой воды искать другие источники пресной практически не представлялось возможным.
Исключение мог составить лишь дождь, но это, по сути, лотерея.

Собственно продукт, входящий в состав сухого пайка моряка, представлял собой жестяную баночку объемом 240 грамм. Срок хранения консервированной воды составлял 24 месяца. Она выпускалась в нескольких вариантах, причем на некоторых из них производитель расположил подробную инструкцию на случай бедственного положения:
На банке были написаны рекомендации на случай бедствия. /Фото: pikabu.ru

На банке были написаны рекомендации на случай бедствия. /Фото: pikabu.ru

 

«Экономьте консервированную воду. Собирайте и пейте дождевую воду, заполняйте ею все имеющиеся в вашем распоряжении емкости: консервированную воду использовать в самом крайнем случае».

Кроме того, существовала инструкция по использованию самой воды. К примеру, предписывалось не открывать консерву полностью, а сделать в крышке два прокола консервооткрывателем и таким образом ее употреблять.
Другой вариант инструкции к продукту. /Фото: allzip.org

Другой вариант инструкции к продукту. /Фото: allzip.org

 

О точной технологии производства этих нетривиальных консервов практически не осталось информации. Однако доподлинно известно, что в банки закатывали не любую жидкость: так, по данным редакции Novate.ru, для неприкосновенного запаса моряков и подводников использовалась только родниковая вода, которую сначала тщательно кипятили, а потом обогащали витаминами - в данном случае, аскорбиновой кислотой.
Современный вариант хранения воды в НЗ моряков. /Фото: militarysale.ru

Современный вариант хранения воды в НЗ моряков. /Фото: militarysale.ru

 

Подобный способ хранения воды в числе неприкосновенного запаса моряков является практически уникальным, ведь только в двух сверхдержавах - Соединенных Штатах Америки и Советском Союзе для этого использовали консервы. Правда, если последние предпочитали консервацию десятилетиями, то на Западе она была скорее переходным этапом к другим видам тары в период Холодной войны.
Американская консервированная вода времен Холодной войны. /Фото: laughingsquid.com

Американская консервированная вода времен Холодной войны. /Фото: laughingsquid.com

 

Сегодня же для этих целей применяются уже другие варианты хранения. Например, вода упаковывается асептическим способом в специальные пакеты из ламинированной фольги. Срок годности ее также увеличился - до пяти лет. И хотя на полках магазинов такой продукт в наши дни тоже не увидишь, но рядовой потребитель не имеет никаких ограничений в его заказе на просторах Интернета.

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Зачем в СССР производили воду в консервах, и почему ее не продавали в магазинах

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